Vaibhav Suryavanshi : 14 वर्षीय स्टार क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशीला मिळाला PM मोदींचा आशीर्वाद; आई- वडिलांशीही पंतप्रधानांचा संवाद

Narendra Modi Meets Vaibhav Suryavanshi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बिहार दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यासाठी ते पाटना विमानतळावर पोहोचल्यावर इथे भारताचा स्टार क्रिकेटपटू वैभव सूर्यवंशी आणि त्यांचा पालकांशी मोदींची भेट झाली. या भेटीचे फोटो सोशल मीडियावरील पंतप्रधान मोदींच्या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आले आहेत. 14 वर्षांच्या वैभवने या हंगामात आयपीएलमध्ये ऐतिहासिक खेळी खेळून सर्वांना आश्चर्यचकित केलं. बिहारमधील समस्तीपूरमधील रहिवासी असलेल्या वैभवने राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना गुजरात टायटन्सविरुद्ध 35 चेंडूत शतक झळकावून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतलं. या खेळीच्या जोरावर तो आयपीएलमधील शतक करणारा सर्वात तरुण भारतीय बॅटसमॅन ठरला आहे. तसंच आयपीएलमधील सर्वात जलद शतक करणारा भारतीय खेळाडूचा बहुमानही त्याने आपल्या नावावर केला आहे. त्याने युसूफ पठाणचा विक्रम मोडला आहे.

At Patna airport, met the young cricketing sensation Vaibhav Suryavanshi and his family. His cricketing skills are being admired all over the nation! My best wishes to him for his future endeavours. pic.twitter.com/pvUrbzdyU6

— Narendra Modi (@narendramodi) May 30, 2025