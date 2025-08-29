National Sports Day 2025 Wishes: क्रीडाप्रेमी मित्रांना 'हे' संदेश पाठवून द्या राष्ट्रीय क्रीडा दिनाच्या शुभेच्छा!

National Sports Day Quotes Messages Greetings HD Images Download in Marathi: भारतामध्ये दरवर्षी 29 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय क्रीडा दिन साजरा केला जातो. या दिवशी हॉकीचे जादूगार म्हणून ओळखले जाणारे मेजर ध्यानचंद यांची जयंती असते. 1905 साली प्रयागराज येथे त्यांचा जन्म झाला होता. त्यांच्या स्मरणार्थ देशभर हा दिवस "राष्ट्रीय क्रीडा दिन" म्हणून साजरा केला जातो. या निमित्ताने नागरिकांमध्ये क्रीडाप्रेम वाढविणे, फिटनेसबाबत जागरूकता निर्माण करणे आणि तरुणांना खेळांकडे वळविणे हा मुख्य उद्देश असतो. या दिवशी देशात विविध क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. कबड्डी, मॅरेथॉन, बास्केटबॉल, व्हॉलीबॉल, हॉकीसह अनेक खेळांच्या स्पर्धा घेतल्या जातात. मेजर ध्यानचंद यांनी आपल्या हॉकी कारकिर्दीत 500 हून अधिक गोल केले होते. त्यांनी भारताला 1928, 1932 आणि 1936 च्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत सुवर्णपदके जिंकून दिली. त्यांच्या या अपूर्व कामगिरीमुळे ते जागतिक स्तरावर 'हॉकीचे जादूगार' म्हणून ओळखले गेले.
राष्ट्रीय क्रीडा दिनाचे आणखी एक महत्त्व म्हणजे तरुण खेळाडूंना प्रोत्साहन देणे. देशातील खेळाडू आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सातत्याने चमक दाखवत आहेत आणि भारताचे नाव उज्ज्वल करत आहेत. याच दिवशी क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या खेळाडू व प्रशिक्षकांना अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेळरत्न पुरस्कार आणि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान केले जातात. यानिमित्ताने तुमच्या क्रीडाप्रेमी मित्रांना तुम्ही खाली दिलेले शुभेच्छा संदेश पाठवू शकता.
> खेळाडूवृत्ती हीच खरी देशाची ताकद आहे. राष्ट्रीय क्रीडा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
> परिश्रम, शिस्त आणि जिद्दीच्या बळावर खेळाडू राष्ट्राचा मान उंचावतात. राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त सर्व खेळाडूंना सलाम!
> खेळ हीच खरी प्रेरणा, खेळ हीच खरी ओळख. राष्ट्रीय क्रीडा दिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!
> आरोग्य, संघभावना आणि आत्मविश्वास देणाऱ्या खेळांना आणि खेळाडूंना राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त मनापासून अभिवादन.
> खेळ आपल्याला जिंकण्याबरोबरच हरल्यानंतर उभं राहणं शिकवतात. राष्ट्रीय क्रीडा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
> राष्ट्रीय क्रीडा दिनाच्या शुभेच्छा! चला आपल्या क्रीडा नायकांच्या वारशाचा सन्मान करूया आणि आज आणि नेहमीच क्रीडा वृत्तीचा स्वीकार करूया.
> कठीण दिवस सर्वोत्तम असतात कारण ते दिवस चॅम्पियन बनवतात. राष्ट्रीय क्रीडा दिनाच्या शुभेच्छा!
> खेळांशिवाय जीवन अपूर्ण आहे, हा आपला वेळ ताजा करण्याची वेळ आहे म्हणून शक्य तितके खेळा. राष्ट्रीय क्रीडा दिनाचा आनंद घ्या! शुभेच्छा!