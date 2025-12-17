क्रिकेटपटूच्या पत्नीची अवस्था बघवेना, दुबई एअरलाइन्सची मालकीण असल्याचा दावा! सत्य काय?

Salim Durrani's wife's video goes viral: भारतीय क्रिकेटमधील एकेकाळचे लोकप्रिय आणि अष्टपैलू खेळाडू सलीम दुर्रानी यांचे नाव सध्या एका व्हायरल व्हिडीओमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर शेअर होत असलेल्या या व्हिडीओमध्ये एक वृद्ध महिला अतिशय दयनीय अवस्थेत दिसत असून ती स्वतःला सलीम दुर्रानी यांची पत्नी असल्याचा दावा करत आहे. या महिलेनं आपलं नाव रेखा श्रीवास्तव असल्याचं सांगितलं आहे. व्हिडीओमध्ये ही महिला भावनिक स्वरात सांगते की ती कधीकाळी दुबईमध्ये आलिशान जीवन जगत होती. तिचा एअरलाईन्स किंवा ट्रॅव्हल बिझनेस होता आणि ती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होती. मात्र आज परिस्थिती पूर्णपणे बदलली असून ती बेघर झाली आहे आणि धार्मिक स्थळांच्या परिसरात रस्त्यावर किंवा आश्रयगृहांमध्ये दिवस काढत असल्याचा दावा व्हिडीओमध्ये करण्यात आला आहे.
हा व्हिडीओ फेसबुक, एक्स (ट्विटर), यूट्यूब आणि व्हॉट्सअॅपसारख्या प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणावर शेअर केला जात आहे. अनेक युजर्स भावनिक प्रतिक्रिया देत या महिलेस मदतीचे आवाहन करत आहेत, तर काही जण या प्रकरणात सत्य काय आहे, याबाबत प्रश्न उपस्थित करत आहेत. काही पोस्टमध्ये असा दावा करण्यात येतो की ही महिला उत्तर भारतातील वृंदावन, वाराणसी किंवा इतर धार्मिक शहरांमध्ये दिसून आली आहे, जिथे अनेक वृद्ध महिला आश्रयासाठी वास्तव्यास असतात.
मात्र, या व्हायरल दाव्यांबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. जामनगर येथे वास्तव्यास असलेल्या सलीम दुर्रानी यांच्या कुटुंबीयांनी या व्हिडीओवर किंवा महिलेनं केलेल्या दाव्यांवर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. तसेच, क्रिकेट इतिहास, आत्मचरित्रे किंवा उपलब्ध नोंदींमध्ये सलीम दुर्रानी यांच्या पत्नीचे नाव 'रेखा श्रीवास्तव' असल्याचा कोणताही ठोस उल्लेख आढळत नाही. त्यामुळे या व्हिडीओतील महिला खरोखरच दुर्रानी यांची पत्नी आहे का, याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
किस्मत आपको कहां से कहां पहुंचा देती है यह एक बड़ा उदाहरण है आपके सामने देश के मशहूर क्रिकेटर सलीम दुर्रानी की पत्नी रेखा श्रीवास्तव…जो कभी बड़े-बड़े बंगलो में रही दुबई में एयरलाइंस चलाई उनके पति देश के बड़े क्रिकेटर थे आज दर-दर की ठोकरे खा रही है pic.twitter.com/y4Rw2tTGy4
— Danish Khan (@danishrmr) December 16, 2025
1934 साली काबूल येथे जन्मलेल्या सलीम दुर्रानी यांनी भारतासाठी 29 कसोटी सामने खेळले. या काळात त्यांनी 1202 धावा केल्या आणि 75 बळी घेतले. भारताकडून अर्जुन पुरस्कार मिळवणारे ते पहिले क्रिकेटपटू ठरले (1961). 1971 मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या ऐतिहासिक मालिकेत त्यांनी गॅरी सोबर्स आणि क्लाइव्ह लॉयडसारख्या दिग्गज फलंदाजांना बाद करत भारताच्या विजयात निर्णायक भूमिका बजावली होती. प्रेक्षकांच्या मागणीनुसार षटकार मारण्याची त्यांची शैली इतकी लोकप्रिय होती की “वी वाँट सिक्सर” हा नारा त्यांच्या नावाशी कायमचा जोडला गेला.
Heartbreaking: Rekha Srivastava, widow of legendary cricketer Salim Durani—who thrilled crowds with sixes on demand and helped India conquer England & West Indies—found abandoned on the road in dire condition. She whispers her husband's name, gone since 2023, revealing he left… https://t.co/8KKflP0Pwm
— Pravesh Jain (@PRAVESHPARAS) December 16, 2025
खेळाबरोबरच त्यांच्या देखण्या व्यक्तिमत्त्वामुळे दुर्रानी यांनी चित्रपटसृष्टीतही प्रवेश केला होता. 1973 साली ‘चरित्र’ या हिंदी चित्रपटात त्यांनी अभिनेत्री परवीन बाबींसोबत काम केले. दीर्घ आजारानंतर 2 एप्रिल 2023 रोजी जामनगर येथे वयाच्या 88 व्या वर्षी सलीम दुर्रानी यांचे निधन झाले.
1/2
जामनगर और मुंबई में बंगले थे. कैंसर से जामनगर में गुमनामी में सलीम दुर्रानी का निधन हुआ
रिश्तेदारों भाइयों बहनों ने प्रॉपर्टी हड़प ली और उनकी पत्नी रेखा श्रीवास्तव सड़कों पर ठोकर खाने को मजबूर हो गई
किसी को पता ही नहीं था कि सलीम दुर्रानी की पत्नी रेखा श्रीवास्तव कहां है
— Acharya Triveni Prasad Shukla (@Acharya_Shukla1) December 16, 2025
सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडीओतील महिला सलीम दुर्रानी यांची पत्नी असल्याचा दावा कोणत्याही अधिकृत नोंदींनी किंवा कुटुंबीयांच्या पुष्टीने सिद्ध झालेला नाही. त्यामुळे हे प्रकरण सध्या केवळ सोशल मीडियावरील चर्चेपुरते मर्यादित असून, सत्य आणि अफवा यामधील उत्तर अजूनही मिळालेलं नाही.