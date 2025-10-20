'अरे तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे,' आगरकर आणि गंभीरचा उल्लेख करत नवज्योत सिंग सिद्धूची पोस्ट, 'तुम्ही जरा...'

Navjot Singh Sidhu on Gambhir Agarkar: सोशल मीडिया हे प्रत्येकासाठी आपलं मत मोकळेपणाने मांडण्याचं एक व्यासपीठ आहे. मात्र याच व्यासपीठाच्या माध्यमातून अनेकदा एखाद्याच्या नावे खोटी विधानं पसरवली जातात. काही विचार किंवा प्रेरणादायी विधानं सर्रासपणे एखादा प्रसिद्ध सेलिब्रिटी, राजकारणी किंवा उद्योजकाच्या नावे सोशल मीडियावर व्हायरल होतात. विश्वास नांगरे पाटील आणि रतन टाटा यामधील सर्वोत्तम उदाहरणं आहेत. नुकतेच भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी खेळाडू नवज्योत सिंग सिद्धू याला बळी पडले आहे.
भारत-ऑस्ट्रेलिया मालिकेआधी नवज्योत सिंग सिद्धू यांच्या नावे एक पोस्ट व्हायरल झाली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांच्या तोंडी एक विधान देण्यात आलं आहे. ज्यामध्ये लिहिण्यात आलं आहे की, "जर भारताला 2027 चा वर्ल्डकप जिंकायचा असेल, तर बीसीसीआयने अजित आगरकर आणि गौतम गंभीर यांना तात्काळ हटवलं पाहिजे आणि कर्णधारपद पूर्ण आदराने रोहित शर्माकडे सोपवलं पाहिजे".
नवज्योत सिंग सिद्धू यांनी या पोस्टवर संताप व्यक्त केला असून, हे विधान आपण केलं नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. नवज्योत सिंग यांनी ही पोस्ट शेअर करत लिहिलं आहे की, "मी हे कधीच म्हटलेलं नाही. उगाच खोट्या बातम्या पसरवू नका, मी कधी असा विचारही केला नाही. लाज बाळगा".
Never said it , don’t spread fake news ,never imagined it. Shame on you https://t.co/qCZlwaUrwK
— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) October 20, 2025
बीसीसीआयच्या निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर आणि भारताचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्या नेतृत्वाखाली सध्याचा भारतीय क्रिकेट संघात सध्या संक्रमणाच्या टप्प्यातून जात आहे. शुभमन गिलला एकदिवसीय आणि कसोटी संघात कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे. 2027 चा एकदिवसीय विश्वचषक अजून दोन वर्षे दूर असल्याने रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांचे भविष्यही अनिश्चिततेत आहे.
अलीकडेच, आगरकरला 2027 च्या एकदिवसीय विश्वचषकात विराट कोहली आणि रोहित शर्मा खेळण्याच्या शक्यतांबद्दल विचारण्यात आल होतं. यावर त्याने अद्याप कोणताही निर्णय झाला नसल्याचं सांगितलं होतं.
"ते सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात संघाचा भाग आहेत. ते अविश्वसनीय खेळाडू आहेत, परंतु वैयक्तिक कामगिरीवर टीका करण्याचा हा मंच नाही. आतापासून दोन वर्षांनी परिस्थितीचा अंदाज लावणे कठीण आहे. कोणाला कल्पना नाही, मात्र तरुण खेळाडू उदयास येतील आणि त्या जागांवर दावा करतील. दोघेही उत्तम खेळाडू आहेत आणि प्रत्येक सामन्यात त्यांच्या खेळावर मत मांडू शकत नाहीत एकदा त्यांनी खेळायला सुरुवात केली की, आम्ही परिस्थितीचे मूल्यांकन करू. ते फक्त धावा काढण्याबद्दल नाही तर ट्रॉफी जिंकण्याबद्दल आहे. ऑस्ट्रेलिया मालिकेत त्यांनी तीन शतके केली तर ते आपोआप 2027 चा विश्वचषक खेळतील असे नाही. आपल्याला एकूण परिस्थिती लक्षात घ्यावी लागेल," असं आगरकरने म्हटलं.