English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

कधी पासून सुरु होणार IND vs AUS 1st ODI? जाणून घ्या कुठे बघता येईल Free लाईव्ह सामना

IND vs AUS 1st ODI Free Live Streaming:  भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील पहिला पर्थ स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 15, 2025, 02:26 PM IST
कधी पासून सुरु होणार IND vs AUS 1st ODI? जाणून घ्या कुठे बघता येईल Free लाईव्ह सामना
IND vs AUS 1st ODI Free Live Streaming

IND vs AUS 1st ODI Free Live Streaming: भारतीय क्रिकेट संघाचा युवा स्टार शुभमन गिलसाठी येणारे काही दिवस अत्यंत आव्हानात्मक ठरणार आहेत. वेस्टइंडिजविरुद्ध टेस्ट सीरीजमध्ये संघाचं नेतृत्व केल्यानंतर अवघ्या सहा दिवसांतच गिल आता वनडे फॉरमॅटमध्ये नव्या भूमिकेत दिसणार आहे. शुभमन गिल पहिल्यांदाच भारतीय संघाचं वनडे कर्णधारपद सांभाळणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

पर्थमध्ये होणार IND vs AUS पहिला सामना (IND vs AUS 1st ODI Free Live Streaming)

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील पहिला सामना 19 ऑक्टोबर रोजी पर्थ स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात शुभमन गिल पहिल्यांदाच भारताचा वनडे कर्णधार म्हणून मैदानात टॉससाठी उतरणार आहे. ही मालिका भारताच्या 2027 आयसीसी वनडे विश्वचषकाच्या तयारीचा प्रारंभ म्हणूनही पाहिली जात आहे. हा विश्वचषक दक्षिण आफ्रिका, झिंबाब्वे आणि नामिबिया येथे खेळवला जाणार आहे. भारतीय संघ 15 ऑक्टोबरला दिल्लीहून ऑस्ट्रेलियासाठी रवाना होणार आहे.

कोहली आणि रोहितची पुनरागमन

या मालिकेतील सर्वात मोठी बातमी म्हणजे विराट कोहलीचं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमन होणं. सात महिन्यांच्या विश्रांतीनंतर भारताचा सर्वात मोठा स्टार पुन्हा मैदानात उतरणार आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली कोहली खेळणार असून, गिलने माजी कर्णधार रोहित शर्मा आणि कोहलीच्या अनुभवाचं कौतुक केलं आहे. गिल म्हणाला, “रोहित आणि कोहलीकडे अनुभवाचं मोठं भांडार आहे. त्यांनी भारताला अनेक सामने जिंकवून दिले आहेत. अशा खेळाडूंना संघात ठेवणं टीमसाठी फायदेशीर ठरेल.”

माजी कर्णधारांसोबत नेतृत्व – गिलची कसोटी

शुभमन गिलसाठी ही मालिका मोठी परीक्षा ठरणार आहे, कारण त्याला संघात दोन माजी कर्णधार  रोहित शर्मा आणि विराट कोहली  यांच्या उपस्थितीत नेतृत्व करायचं आहे. गिल म्हणाला, “मी रोहित भाईंकडून खूप काही शिकलो आहे. त्यांचा शांत स्वभाव आणि टीममधील वातावरण मैत्रीपूर्ण ठेवण्याची कला, ही गुणं मी नक्की आत्मसात करू इच्छितो.”

फ्रीमध्ये कुठे पाहू शकता सामना?

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पहिला वनडे सामना फ्रीमध्ये पाहण्यासाठी फॅन्सना जास्त काही करावं लागणार नाही. हा सामना दूरदर्शन (DD National आणि DD Sports) वर फ्रीमध्ये थेट पाहता येईल. तसेच, Star Sports Network आणि JioCinema / Hotstar अॅपवरही प्रेक्षकांना सामना पाहण्याची सुविधा मिळेल.

IND vs AUS पहिल्या वनडेचा संपूर्ण तपशील

  • सामना: भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया – पहिला वनडे
  • तारीख: 19 ऑक्टोबर 2025
  • स्थान: पर्थ स्टेडियम (जगातील सर्वात जलद पिचपैकी एक)
  • टॉस (IST): सकाळी 8:30
  • सामना सुरू (IST): सकाळी 9:00
  • LIVE प्रसारण: Star Sports Network
  • फ्री LIVE टेलिकास्ट: दूरदर्शन (DD National आणि DD Sports)
About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ind vs Ausindia vs australiacricketShubman Gillrohit sharma

इतर बातम्या

'निवडणूक आयोग हरिश्चंद्र नाही,' राज बाजूला असताना...

मुंबई बातम्या