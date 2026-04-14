विस्डेन पुरस्कारांवर भारतीय खेळाडूंचे वर्चस्व, दीप्ती शर्मा ठरली वर्षातील सर्वोत्कृष्ट महिला क्रिकेटर; या भारतीयांचा यादीत समावेश

विस्डेन अल्मॅनॅक 2026 च्या पुरस्काराची घोषणा करण्यात आली, या यादीमध्ये भारतीय खेळाडूंचे वर्चस्व पाहायला मिळाले. विस्डेन अल्मॅनॅक 2026 ची यादी जाहीर करण्यात आली या यादीमध्ये भारताच्या सात खेळाडूंचा समावेश आहे. भारतीय महिला खेळाडूंमध्ये विस्डेन अल्मॅनॅक 2026 चा पुरस्कार दिप्ती शर्मा हिला देण्यात आला आहे. तर भारतीय अभिषेक शर्माला वर्षातील सर्वोत्कृष्ट टी20 क्रिकेटपटू म्हणून गौरविण्यात आले. मागील वर्षी भारत आणि इंग्लड यांच्यामध्ये झालेल्या कसोटी मालिकेमध्ये भारताच्या खेळाडूंनी कमालीची कामगिरी केली होती. टीम इंडियाच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत आणि रवींद्र जडेजा यांना विस्डेनच्या वर्षातील पाच सर्वोत्कृष्ट क्रिकेटपटूंमध्ये स्थान देण्यात आले आहे.
भारताच्या 2025 मध्ये संघातील सर्वात्तम कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना हा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. भारतीय क्रिकेटपटूंव्यतिरिक्त, या पुरस्कारासाठी निवड झालेल्या इतर देशांतील खेळाडूंमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा आघाडीचा वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्कचा समावेश आहे, ज्याला जगातील सर्वोत्तम पुरुष क्रिकेटपटू म्हणून निवडण्यात आले. त्याच्याशिवाय, इंग्लंडचा फलंदाज हसीब हमीदचाही चार भारतीय खेळाडूंसह वर्षातील पाच सर्वोत्तम क्रिकेटपटूंमध्ये समावेश करण्यात आला.
भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांमध्ये खेळवण्यात आलेला आयसीसी महिला एकदिवसीय विश्वचषक 2025 भारताच्या संघाने जिंकून इतिहास रचला होता. मागील वर्षीच्या आयसीसी महिला एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेत 22 बळी दिप्ती शर्माने घेतले होते. ही कामगिरी केल्याबद्दल दीप्तीचा गौरव करण्यात आला. या अष्टपैलू खेळाडूच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे भारतीय महिला संघाला मुंबईत झालेल्या अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला हरवून आपले पहिले जागतिक विजेतेपद पटकावण्यात मदत झाली. दीप्तीने नऊ सामन्यांमध्ये तीन अर्धशतकांसह 215 धावा देखील केल्या.
भारताचा स्टार युवा खेळाडू अभिषेक शर्माने 2025 मध्ये कमालीची कामगिरी केली होती. त्याने 2025 चा हा हंगाम गाजवला होता, त्याने २१ सामन्यांमध्ये 193 च्या स्ट्राईक रेटने 859 धावा केल्या, ज्यात एका शतकाचा आणि पाच अर्धशतकांचा समावेश होता.
मागील वर्षी भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये मालिका पार पडली या मालिकेमध्ये भारतीय कसोटी कर्णधार गिल उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये होता. त्याने 754 धावा केल्या आणि पाच सामन्यांची मालिका 2-2 अशी बरोबरीत सोडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. विशेष म्हणजे, त्याने एकट्या एडजबॅस्टन कसोटीतच 430 धावा केल्या होत्या. याव्यतिरिक्त अँडरसन-तेंडुलकर ट्रॉफीसाठी खेळल्या गेलेल्या या मालिकेमध्ये वेगवान गोलंदाज सिराजने देखील कमालीची कामगिरी केली होती त्याने सर्वाधिक 23 बळी घेतले, तर भारताचा कसोटी संघाचा उपकर्णधार रिषभ पंतने 479 धावा केल्या. चौथ्या कसोटीत झालेल्या दुखापतीमुळे तो पाचव्या कसोटीतून बाहेर पडला. मँचेस्टरमध्ये दुसऱ्या डावात पायाचे बोट फ्रॅक्चर होऊनही त्याने 54 धावा केल्या होत्या.