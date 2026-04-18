Neeraj Chopra accuses coach Naval Singh of abusive behavior: सुमित अंतिलने भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाकडे द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेते प्रशिक्षक नवल सिंग यांच्यावर मानसिक छळ आणि शाब्दिक गैरवर्तनाचा आरोप केला असून, ऑलिम्पिक सुपरस्टार नीरज चोप्रानेही त्याला पाठिंबा दिला आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 18, 2026, 09:04 AM IST
'मानसिक छळ, कुटुंबाला शिवीगाळ...', नीरज चोप्रा-सुमित अंतिल यांचा द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेत्या प्रशिक्षकावर छळाचा आरोप
Neeraj Chopra and Sumit Antil accuse Dronacharya Award winning coach Naval Singh of harassment: भारतीय क्रीडा क्षेत्रात सध्या एक संवेदनशील आणि चर्चेचा विषय ठरलेला वाद समोर आला आहे. पॅरालिंपिक सुवर्णपदक विजेता सुमित अंतिल (Sumit Antil) याने द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेते प्रशिक्षक  नवल सिंग (Naval Singh) यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. या आरोपांमध्ये मानसिक छळ, अपमानास्पद भाषा वापरणे आणि खेळाडूंच्या कुटुंबीयांविषयी अनुचित वक्तव्य करणे यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेता नीरज चोप्रा (Neeraj Chopra) यानेही या तक्रारीला पाठिंबा दिला आहे, ज्यामुळे या प्रकरणाला अधिक गांभीर्य प्राप्त झालं आहे.

काय तक्रार केली?

अंतिल याने भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाकडे (Sports Authority of India) अधिकृत तक्रार दाखल करताना सांगितलं की, संबंधित प्रशिक्षकांकडून सतत मानसिक दबाव टाकला जात होता. त्याने असा आरोप केला की प्रशिक्षक वारंवार अपमानास्पद विधानं करत आणि ती मुद्दाम रेकॉर्ड करून संघ व्यवस्थापनापर्यंत पोहोचवत, ज्यामुळे खेळाडूंवर अतिरिक्त ताण निर्माण होत होता. त्याच्या मते, या वर्तनामुळे संघातील वातावरण बिघडत असून खेळाडूंच्या कामगिरीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

नेमकं काय घडलं? 

सुमित अंतिल याने वृत्तसंस्था पीटीआयशी बोलताना सांगितलं की, संबंधित प्रशिक्षकाने त्यांना आणि नीरज चोप्रा याला मानसिक त्रास दिला. त्याने असा आरोप केला की त्याच्या कुटुंबीयांविषयीही अपमानास्पद भाषा वापरण्यात आली आणि एकूण वर्तन अस्थिर वाटत होतं. सुमितच्या म्हणण्यानुसार, प्रशिक्षक अनेकदा रागाच्या भरात अपशब्द वापरत ऑडिओ रेकॉर्ड करायचे आणि ते खेळाडूंच्या व्यवस्थापकांना पाठवायचे, जे पुढे खेळाडूंपर्यंत पोहोचत होते. हा प्रकार बराच काळ सुरू होता, मात्र परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर त्याने अधिकृत तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला. 
पुढे बोलताना अंतिल म्हणाला की, त्याने दीर्घकाळ हा विषय दुर्लक्षित केला होता, पण मर्यादा ओलांडल्यानंतर कारवाई करणं आवश्यक वाटलं. 

द्रोणाचार्य पुरस्काराने सन्मानित 

नवल सिंग यांना 2015 साली प्रतिष्ठेचा द्रोणाचार्य पुरस्कार मिळाला होता. सध्या ते भालाफेकपटू  सचिन यादव (Sachin Yadav) यांना प्रशिक्षण देत आहेत. विशेष म्हणजे, मागील वर्षीच्या जागतिक स्पर्धेत सचिन यादवने चांगली कामगिरी करत  नीरज चोप्रा याच्यापेक्षा वर स्थान मिळवलं होतं. या पार्श्वभूमीवर अंतिल याने असा संशय व्यक्त केला की प्रशिक्षक जाणीवपूर्वक काही खेळाडूंमध्ये तणाव निर्माण करत असावेत.

अन्य खेळाडूंचे समर्थन 

सुमित अंतिल याने सांगितलं की त्याने ही बाब बराच काळ दुर्लक्षित केली होती, कारण त्यांना वाटत होतं की परिस्थिती सुधारेल. मात्र, जेव्हा हा प्रकार मर्यादेबाहेर गेला, तेव्हा त्यांनी अधिकृत तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या तक्रारीला नवदीप सिंग आणि संदीप चौधरी यांनीही समर्थन दिलं आहे.

भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाने काही गोष्टी केल्या स्पष्ट 

या प्रकरणावर भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (Sports Authority of India) कडून प्रतिक्रिया देताना सांगण्यात आलं की तक्रार त्यांच्याकडे आली आहे आणि ती योग्य पद्धतीने हाताळली जात आहे. मात्र, त्यांनी स्पष्ट केलं की संबंधित प्रशिक्षक त्यांच्या थेट नियंत्रणाखाली नसून, त्यांची नियुक्ती भारतीय ॲथलेटिक्स महासंघ
(Athletics Federation of India)  मार्फत राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिबिरासाठी करण्यात आली आहे.

अधिकाऱ्यांच्या प्रतिसादावरही प्रश्न

अंतिल याने या प्रकरणात अधिकाऱ्यांच्या प्रतिसादावरही प्रश्न उपस्थित केले. त्याने सांगितलं की तक्रार दाखल करून आठवडाभर उलटूनही ठोस प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्याच्या मते, जर देशासाठी पदक जिंकणाऱ्या खेळाडूंच्या तक्रारीकडेही दुर्लक्ष होत असेल, तर इतर खेळाडूंनी न्यायाची अपेक्षा कशी करावी, हा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो.

एकूणच, या प्रकरणामुळे भारतीय अॅथलेटिक्समध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. खेळाडू आणि प्रशिक्षक यांच्यातील विश्वास, संवाद आणि व्यावसायिक वर्तन किती महत्त्वाचं आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं आहे. आता या तक्रारीवर पुढे काय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण क्रीडा जगताचं लक्ष लागलेलं आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

इतर बातम्या

मराठी माणूस झाला प्रसिद्ध जपानी कंपनीचा मालक! शेअर्सची 20%...

