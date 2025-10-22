गोल्डन बॉय नीरज चोप्राला मिळालं लष्करात मोठं पद, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंहकडून सन्मान

Neeraj Chopra : ऑलम्पिकमध्ये भारताला सुवर्णपदक जिंकवून देणारा भालाफेकपटू नीरज चोप्रा याला बुधवारी भारतीय सैन्याकडून लेफ्टिनेंट कर्नल हे पद देण्यात आलं. हा कार्यक्रम दिल्लीत पार पडला जिथे देशाचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांच्या उपस्थित नीरजला लेफ्टिनेंट कर्नलपद देण्यात आलं. हा सन्मान नीरज चोप्राच्या अॅथलेटिक्समधील असाधारण कामगिरी आणि लाखो तरुण भारतीयांना प्रेरणा देण्यात त्याने दिलेल्या योगदानाबद्दल देण्यात आलेला आहे. नीरज यासह आता देशाला गौरव मिळवून देणाऱ्या आणि सशस्त्र दलात मानद पद मिळवलेल्या निवडक खेळाडूंच्या यादीत सामील झाला आहे.
'द गॅझेट ऑफ इंडिया' सरकारी सूचना पत्रानुसार, ही नियुक्ती 16 एप्रिलपासून लागू झाली आहे. नीरज 26 ऑगस्ट 2016 ला भारतीय सैन्यदलात नायब सुभेदारच्या पदावर एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर म्हणून सामील झाले होते. दोन वर्षांनंतर नीरज चोप्राला अॅथलेटिक्समधील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी अर्जुन पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं आणि त्यानंतर 2021 मध्ये, त्यांना क्रीडा क्षेत्रातील कामगिरीसाठी खेलरत्न पुरस्कार सुद्धा मिळाला.
टोक्यो ऑलम्पिक 2020 मध्ये ऐतिहासिक सुवर्ण पदक जिंकल्यावर नीरज चोपडाला 2021 मध्ये नायब सुभेदारच्या पदावर प्रमोट करण्यात आले होते. नीरजने 87.58 मीटर भालाफेकून सुवर्णपदक जिंकले.मग 27 वर्षीय नीरज चोप्राला 2022 मध्ये भारतीय सैन्य दलात जूनियर कमीशंड ऑफिसर म्हणून सामील करण्यात आलं. यावर्षी नीरज चोप्राला भालाफेकपटूला भारताचा चौथा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार पद्मश्री देखील देण्यात आला.
2024 च्या पॅरिस ऑलम्पिकमध्ये नीरज चोप्रा रौप्य पदक मिळाले होते. नीरजने 89.45 मीटर भाला फेकला होता. पाकिस्तानच्या अर्शद नदीमने 92.97 मीटर भाला फेकून सुवर्णपदक जिंकले.
नीरज चोप्राला कोणते पद देण्यात आले आणि ते का देण्यात आले?
उत्तर: नीरज चोप्राला भारतीय सैन्याकडून लेफ्टिनंट कर्नल हे मानद पद देण्यात आले. हे पद त्यांच्या अॅथलेटिक्समधील असाधारण कामगिरी आणि लाखो तरुण भारतीयांना प्रेरणा देणाऱ्या योगदानाबद्दल देण्यात आले आहे. आता ते देशाला गौरव मिळवून देणाऱ्या निवडक खेळाडूंच्या यादीत सामील झाले आहेत.
नीरज चोप्राने २०२४ च्या पॅरिस ऑलंपिकमध्ये काय कामगिरी केली?
उत्तर: २०२४ च्या पॅरिस ऑलंपिकमध्ये नीरज चोप्राला रौप्यपदक मिळाले. त्यांनी ८९.४५ मीटर भालाफेकला, तर पाकिस्तानच्या अर्शद नदीमने ९२.९७ मीटर फेकून सुवर्णपदक जिंकले.
नीरज चोप्रा कधी आणि कोणत्या पदावर भारतीय सैन्यात सामील झाले?
उत्तर: नीरज चोप्रा २६ ऑगस्ट २०१६ रोजी नायब सुभेदारच्या पदावर जूनियर कमीशंड ऑफिसर म्हणून भारतीय सैन्यदलात सामील झाले. २०२१ मध्ये टोक्यो ऑलंपिक सुवर्णपदकानंतर त्यांना नायब सुभेदार पदावर पदोन्नती मिळाली आणि २०२२ मध्ये जूनियर कमीशंड ऑफिसर म्हणून सामील करण्यात आले.