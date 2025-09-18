भालाफेकपटू नीरज चोपडा स्पर्धेतून बाहेर, नेमकं काय घडलं? आता सचिन यादवकडून भारताला मेडलची अपेक्षा

Neeraj Chopra Eliminated : भारताचा गोल्डन बॉय नीरज चोपडा आणि पाकिस्तानचा अरशद नदीम हे गुरुवारी टोक्यो मध्ये सुरु असलेल्या वर्ल्ड एथलेटिक्स चॅम्पियनशिप 2025 च्या मेन्स जेवलिन थ्रो फायनलमध्ये पोहोचले होते. मात्र या स्पर्धेतून नीरज चोपडा आणि अरशद नदीम हे दोघे बाहेर पडले आहेत. 5 व्या प्रयत्नात नीरज चोपडाने फाउल केला. चौथ्या प्रयत्नात नीरज 8 व्या स्थानावर पोहोचला होता. पुढच्या प्रयत्नासाठी त्याला टॉप-6 मध्ये स्थान मिळवायचे होते, पण नीरजने फाऊल केला आणि तो आठव्या स्थानावर आहे. फक्त टॉप-6 खेळाडू फायनल फेरीत पोहोचतील त्यामुळे भारताचा स्टार भालाफेकपटू नीरज चोपडा स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे.
नीरज चोपडा 8 व्या स्थानावर आहे. वालकॉट 87.83 च्या बेस्ट थ्रो सह टॉपवर आहे. तिसऱ्या प्रयत्नात ज्युलियन वेबर, नीरज चोप्रा, ज्युलियस येगो, कॅमेरॉन मॅकएन्टायर आणि जेकब वडलेच यांनी फाउल केले. त्याचप्रमाणे, पीटर्सने 82.86 मीटर, अर्शद नदीमने 82.75 मीटर, कर्टिस थॉम्पसनने 85.31 मीटर, डेव्हिड वॅग्नरने 78.19 मीटर, सचिन यादवने 85.71 मीटर, रोमेश थरंगा 82.17 मीटर आणि केशॉर्न वॉलकॉटने 81.65 मीटर फेकले.
नीरज चोप्राने त्याच्या चौथ्या प्रयत्नात 82.86 मीटर भाला फेकला. दरम्यान, पाकिस्तानच्या अर्शद नदीमने या प्रयत्नात फाऊल केला आणि ऑलम्पिकमध्ये गोल्ड मेडल जिंकणारा पाकिस्तानचा भालाफेकीपटू अर्शद नदीम हा आता 10 व्या स्थानावर आहे. नीरज सध्या 8 व्या स्थानावर आहे. फक्त टॉप-6 खेळाडू फायनल फेरीत पोहोचतील त्यामुळे स्टार हे दोन्ही स्टार भालाफेकीपटू आत या स्पर्धेतून बाहेर पडले आहेत. स्पर्धेत भारताचा अजून एक भालाफेकपटू सचिन यादवकडून भारताला पदकाची अपेक्षा होती. सचिनने पाचव्या प्रयत्नात 85.96 मीटर भालाफेकला. परंतु सहाव्या प्रयत्नानंतर, जर्मनीचा ज्युलियन वेबर आणि भारताचा सचिन यादव पदकांच्या शर्यतीतून बाहेर पडले. वेबरने 84.67 मीटर फेकले, तर सचिन यादवचा 80.95 मीटर फेकला होता.
