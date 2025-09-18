English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भालाफेकपटू नीरज चोपडा स्पर्धेतून बाहेर, नेमकं काय घडलं? आता सचिन यादवकडून भारताला मेडलची अपेक्षा

Neeraj Chopra Eliminated : फक्त टॉप-6 खेळाडू फायनल फेरीत पोहोचतील त्यामुळे भारताचा स्टार भालाफेकपटू नीरज चोपडा स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. आता भारताच्या आशा मेडलसाठी सचिन यादववर अवलंबून आहेत.

पूजा पवार | Updated: Sep 18, 2025, 06:20 PM IST
भालाफेकपटू नीरज चोपडा स्पर्धेतून बाहेर, नेमकं काय घडलं? आता सचिन यादवकडून भारताला मेडलची अपेक्षा
Neeraj Chopra Eliminated : भारताचा गोल्डन बॉय नीरज चोपडा आणि पाकिस्तानचा अरशद नदीम हे गुरुवारी टोक्यो मध्ये सुरु असलेल्या वर्ल्ड एथलेटिक्स चॅम्पियनशिप 2025 च्या मेन्स जेवलिन थ्रो फायनलमध्ये पोहोचले होते. मात्र या स्पर्धेतून नीरज चोपडा आणि अरशद नदीम हे दोघे बाहेर पडले आहेत. 5 व्या प्रयत्नात नीरज चोपडाने फाउल केला. चौथ्या प्रयत्नात नीरज 8 व्या स्थानावर पोहोचला होता. पुढच्या प्रयत्नासाठी त्याला टॉप-6 मध्ये स्थान मिळवायचे होते, पण नीरजने फाऊल केला आणि तो आठव्या स्थानावर आहे. फक्त टॉप-6 खेळाडू फायनल फेरीत पोहोचतील त्यामुळे भारताचा स्टार भालाफेकपटू नीरज चोपडा स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. 

 नीरज चोपडा 8 व्या स्थानावर आहे. वालकॉट 87.83 च्या बेस्ट थ्रो सह टॉपवर आहे. तिसऱ्या प्रयत्नात ज्युलियन वेबर, नीरज चोप्रा, ज्युलियस येगो, कॅमेरॉन मॅकएन्टायर आणि जेकब वडलेच यांनी फाउल केले. त्याचप्रमाणे, पीटर्सने 82.86 मीटर, अर्शद नदीमने 82.75 मीटर, कर्टिस थॉम्पसनने 85.31 मीटर, डेव्हिड वॅग्नरने 78.19 मीटर, सचिन यादवने 85.71 मीटर, रोमेश थरंगा 82.17 मीटर आणि केशॉर्न वॉलकॉटने 81.65 मीटर फेकले.

नीरज चोप्राने त्याच्या चौथ्या प्रयत्नात 82.86 मीटर भाला फेकला. दरम्यान, पाकिस्तानच्या अर्शद नदीमने या प्रयत्नात फाऊल केला आणि ऑलम्पिकमध्ये गोल्ड मेडल जिंकणारा पाकिस्तानचा भालाफेकीपटू अर्शद नदीम हा आता 10 व्या स्थानावर आहे. नीरज सध्या 8 व्या स्थानावर आहे.  फक्त टॉप-6 खेळाडू फायनल फेरीत पोहोचतील त्यामुळे स्टार हे दोन्ही स्टार भालाफेकीपटू आत या स्पर्धेतून बाहेर पडले आहेत. स्पर्धेत भारताचा अजून एक भालाफेकपटू सचिन यादवकडून भारताला पदकाची अपेक्षा होती. सचिनने पाचव्या प्रयत्नात 85.96 मीटर भालाफेकला.  परंतु सहाव्या प्रयत्नानंतर, जर्मनीचा ज्युलियन वेबर आणि भारताचा सचिन यादव पदकांच्या शर्यतीतून बाहेर पडले. वेबरने 84.67 मीटर फेकले, तर सचिन यादवचा 80.95 मीटर फेकला होता. 

FAQ : 

नीरज चोपडा आणि अरशद नदीम यांची कामगिरी कशी होती?
नीरज चोपडाने चौथ्या प्रयत्नात 82.86 मीटर भाला फेकला आणि तो आठव्या स्थानावर होता. पण पाचव्या प्रयत्नात त्याने फाऊल केला आणि टॉप-6 मध्ये स्थान मिळवू न शकल्याने तो स्पर्धेतून बाहेर पडला. अरशद नदीमने तिसऱ्या प्रयत्नात 82.75 मीटर फेकले, पण चौथ्या प्रयत्नात फाऊल केला आणि तो दहाव्या स्थानावर राहिला, त्यामुळे तोही स्पर्धेतून बाहेर पडला.

सचिन यादव याने कशी कामगिरी केली?
सचिन यादवने पाचव्या प्रयत्नात 85.96 मीटर भाला फेकला, जो त्याचा सर्वोत्तम थ्रो होता. परंतु सहाव्या प्रयत्नात त्याने 80.95 मीटर फेकले आणि टॉप-6 मध्ये स्थान मिळवू न शकल्याने तोही पदकांच्या शर्यतीतून बाहेर पडला

नीरज चोपडा आणि अरशद नदीम यांचा स्पर्धेतून बाहेर पडण्याचे कारण काय होते?
नीरज चोपडा आणि अरशद नदीम यांना टॉप-6 मध्ये स्थान मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेला स्कोअर मिळवता आला नाही. नीरजने पाचव्या प्रयत्नात फाऊल केला, तर अरशदने चौथ्या प्रयत्नात फाऊल केला, ज्यामुळे त्यांचे स्थान घसरले आणि ते फायनल फेरीत पोहोचू शकले नाहीत.

 

 

