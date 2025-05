Neeraj Chopra मुळे पुन्हा एकदा भारतीयांची कॉलर टाइट! 90 मीटरचा टप्पा ओलांडला; पाहा Video

Neeraj Chopra Doha Diamond League Throw Video: भारताचा ऑलिम्पिक पदक विजेता नीरज चोप्राने दोहा डायमंड लीग 2025 मध्ये ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. नीरज चोप्राने प्रथमच अंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भालाफेक स्पर्धेमध्ये 90 मीटरचा टप्पा गाठण्यात यश मिळवलं आहे. शुक्रवारी दोहा इथे आयोजित स्पर्धेत नीरजने नव्वदी मीटरपेक्षा अधिक दूर भाला फेकत वैयक्तिक स्तरावर नवा विक्रम प्रस्थापित केला. अनेकदा प्रयत्न करुनही नीरजला 90 मीटरपेक्षा दूर भाला फेकण्यात सातत्याने अपयश येत होतं. मात्र दोहा येथे नीरजने 90 मीटरपेक्षा अधिक दूर भाला फेकत चाहत्यांना सुखद धक्का दिला.

भारताचा स्टार भालाफेकपटू नीरज चोप्राने दोहा डायमंड लीगमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी करत 90 मीटरहून अधिक लांब भाला फेकणाऱ्या खेळाडूंच्या मानाच्या यादीत स्थान मिळवलं आहे. नीरज चोप्राने दोहा डायमंड लीगमध्ये 90 मी. पेक्षा लांब भाला फेकत त्याच्या अंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीमधील सर्वाेत्कृष्ट कामगिरी केली. नीरजने तिसऱ्या प्रयत्नात 90.23 मीटर भाला फेकला. यासह 90 मीटरपेक्षा अधिक दूर भाला फेकत वर्ल्ड रेकॉर्ड करणाऱ्या जगातील अव्वल 25 भालाफेकपटूंमध्ये नीरजचा समावेश झाला आहे.

डायमंड लीगमधील पहिल्या थ्रोपासून नीरज लय गवसली असून तो या स्पर्धेत काहीतरी वेगळं करणार याची चाहूल लागली होती. त्याने पहिल्याच प्रयत्नात 88.44 मीटरचा टप्पा गाठला. मात्र त्याचा दुसरा थ्रो फाऊल ठरला. पण तिसऱ्या प्रयत्नात त्याने 90 मीटरचा टप्पा ओलांडण्याचा भीमपराक्रम केला. अंतरराष्ट्रीय स्तरावर नीरजचा यापूर्वी बेस्ट सर्वात दूरवरील थ्रो हा 89.94 मीटर इतका होता.

He breaches the 90m barrier with a gigantic 90.23m throw at #DohaDL — a moment for the ages!

23rd best throw in world history

3rd best ever in Asia

Current World Lead

Neeraj has delivered what a billion Indians have been… pic.twitter.com/3KzSZcFyzh

— nnis Sports (@nnis_sports) May 16, 2025