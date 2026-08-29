'गोल्डन बॉय' नीरज चोप्राचं स्वप्न भंगलं! एशियन गेम्समध्ये खेळणार नाही, स्वतः सांगितलं कारण

Neeraj Chopra : येत्या काही दिवसात एशियन गेम्स 2026 ला सुरुवात होणार आहे. मात्र त्यापूर्वी भारतीय क्रीडा विश्वातून खूप मोठी बातमी समोर येत आहे. देशाचा स्टार भालाफेकपटू आणि दोनदा ऑलम्पिक पदक विजेता नीरज चोप्रा हा दुखापतीच्या कारणामुळे संपूर्ण सीजनमधून बाहेर पडला आहे. याचा अर्थ असा की तो जपानमध्ये होणाऱ्या एशियन गेम्स 2026 मध्ये सहभाग घेऊ शकणार नाही.
नीरज चोप्राने सोशल मीडियावर पोस्ट करून फॅन्सना ही वाईट बातमी दिली. त्याने सांगितलं की लुसाने डायमंड लीगमध्ये 88.05 मीटरचा बेस्ट थ्रो टाकल्यावर त्याला खूप चांगली लय मिळाली. त्याला तो मुमेंटम मिळाला ज्याच्या तो शोधात होता. मात्र त्याच्या लगेचचनंतर ट्रेनिंग दरम्यान त्याच्या घोट्यातील अस्थिबंध (लिगामेंट) फाटले. आपल्या मेडिकल टीम आणि डॉक्टरांसोबत चर्चा करून नीरज चोप्राने निर्णय घेतला की तो आता उर्वरित सीजन आराम करेल. नीरज चोप्रा म्हणाला की, हे खूप निराशाजनक आहे आणि खास करून तेव्हा जेव्हा त्याला त्याची लय पुन्हा मिळाली होती.
अत्यंत दृढनिश्चय दर्शवत नीरज चोप्राने पोस्टमध्ये असेही नमूद केले की,' आव्हाने आणि अडथळे हा या प्रवासाचाच एक भाग आहेत. सध्या त्यांचे संपूर्ण लक्ष पूर्णपणे बरे होण्यावर केंद्रित आहे. जेणेकरून ते पूर्वीपेक्षा अधिक ताकदीनिशी मैदानात परतू शकतील. शेवटी त्यांनी आपल्या सर्व हितचिंतकांचे त्यांच्या प्रेम आणि पाठिंब्याबद्दल आभारही मानले'.
नीरज चोप्राला ही दुखापत खूपच निराशाजनक वेळी झाली आहे. कारण आता कुठे वाटत होतं की नीरज हा त्याच्या जुन्या फॉर्मात परतलाय आणि तेवढ्यात पुन्हा त्याला ही दुखापत झाली. या दुखापतीमुळे नीरज जपानमधील आइची नागोया येथे 19 सप्टेंबर ते 4 ऑक्टोबर या कालावधीत होणाऱ्या 2026 च्या एशियन गेम्समध्ये सहभागी होऊ शकणार नाही आणि त्यामुळे त्याला आपल्या 'जॅव्हेलिन थ्रो' (भालाफेक) स्पर्धेतील विजेतेपद राखण्याची संधी गमवावी लागणार आहे.
नीरज चोप्राच्या अनुपस्थितीत एशियन गेम्समध्ये भारतासाठी पदक जिंकण्याची जबाबदारी रोहित यादवच्या खांद्यावर आहे. रोहितने नुकतेच भुवनेश्वर येथे झालेल्या 'वर्ल्ड ॲथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर' स्पर्धेत 87.68 मीटरचा 'पर्सनल बेस्ट' थ्रो नोंदवत विजय मिळवला. नीरज स्पर्धेत नसल्यामुळे या मोठ्या स्पर्धेसाठी रोहित भारताचा पदकाचा सर्वात प्रबळ दावेदार म्हणून समोर आला आहे.