नीरज चोपडाला मोठं यश, डायमंड लीगच्या फायनलमध्ये दिली धडक

Neeraj Chopra : भारताचा स्टार भालाफेकपटू नीरज चोपडाने (Neeraj Chopra) डायमंड लीग 2025 च्या फायनलमध्ये धडक दिली आहे. डायमंड लीग 2025 ची (Diamond League) फायनल ही ज्यूरिखमध्ये 27 आणि 28 ऑगस्ट रोजी होणार असून दोहा येथे या हंगामात सर्वोत्तम कामगिरी करणारा नीरज चोप्रा हा स्वित्झर्लंडमध्ये होणाऱ्या अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरलेल्या पहिल्या पुरुष भालाफेकपटूंपैकी एक आहे.
जान झेलेझनी यांच्या मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षणाखाली नीरज चोप्रा यशाची एक एक पायरी चढत आहे. 16 ऑगस्ट रोजी पोलंडमधील सिलेसिया येथे झालेल्या डायमंड लीगमध्ये नीरज चोप्राने भाग घेतला नाही, जिथे त्याचा सामना पाकिस्तानच्या अर्शद नदीमशी होणार होता.ऑलिम्पिक चॅम्पियन अर्शदने दुखापतीचे कारण देत या स्पर्धेतून माघार घेतली. त्यामुळे सिलेसा डायमंड लीगनंतर जाहीर झालेल्या ताज्या क्रमवारीनुसार, नीरज चोप्रा झुरिच डायमंड लीगसाठी पात्र ठरला आहे.
नीरज चोप्राने दोन डेव्हलपर्स चॅम्पियनशिप स्पर्धांमध्ये 15 गुण मिळवले असून, त्यापैकी एका स्पर्धेत त्याने विजेतेपद जिंकले तर अजून एका स्पर्धेत तो दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. नीरज चोप्रा केशॉर्न वॉलकॉट (17) आणि ज्युलियन वेबर (15) नंतर क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. नीरज चोप्राने या वर्षी मे महिन्यात दोहा डायमंड लीग 2025 मध्ये 90.23 मीटर भाला फेकून इतिहास रचला होता, परंतु तेथे तो दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. यानंतर, नीरज चोप्राने जूनमध्ये 88.16 मीटर फेकून पॅरिस डायमंड लीगचे विजेतेपद जिंकले. डायमंड लीग फायनलनंतर लगेच होणाऱ्या 13 ते 21 सप्टेंबर दरम्यान टोकियो येथे होणाऱ्या वर्ल्ड चॅम्पियनशिप स्पर्धेत नीरज चोप्रा आपले जेतेपद राखण्याचा प्रयत्न करेल.
डायमंड लीग 2025 ची फायनल कधी आणि कुठे होणार आहे?
डायमंड लीग 2025 ची अंतिम फेरी 27 आणि 28 ऑगस्ट 2025 रोजी स्वित्झर्लंडमधील झुरिच येथे आयोजित होणार आहे.
डायमंड लीग 2025 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये नीरज चोप्रा कोणत्या स्थानावर आहे?
नीरज चोप्रा 15 गुणांसह डायमंड लीग 2025 च्या भालाफेक पॉईंट्स टेबलमध्ये तिसऱ्या स्थानावर आहे. त्याच्यापुढे केशॉर्न वॉलकॉट (17 गुण) पहिल्या आणि ज्युलियन वेबर (15 गुण) दुसऱ्या स्थानावर आहेत.
नीरज चोप्रा डायमंड लीग 2025 च्या फायनलसाठी कसा पात्र ठरला?
नीरज चोप्राने डायमंड लीग 2025 मध्ये दोन स्पर्धांमधून 15 गुण मिळवले. त्याने मे 2025 मधील दोहा डायमंड लीगमध्ये 90.23 मीटर भाला फेकून दुसरे स्थान पटकावले आणि जून 2025 मधील पॅरिस डायमंड लीगमध्ये 88.16 मीटर फेकून विजेतेपद मिळवले. या कामगिरीमुळे तो झुरिच येथील फायनलसाठी पात्र ठरला.