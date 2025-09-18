English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
एकच थ्रो आणि थेट फाइनलमध्ये प्रवेश! नीरज चोप्राची World Athletics Championships मध्ये कौतुकास्पद कामगिरी

Neeraj Chopra, World Athletics Championship 2025: जागतिक अ‍ॅथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पर्धेत नीरज चोप्राने अंतिम फेरीत प्रवेश केला असून 84.85  मीटर फेकून पात्रता टप्पा पार केला.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 18, 2025, 09:15 AM IST
Neeraj Chopra qualifies for Javelin Throw Final: वर्ल्ड अ‍ॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिप 2025 मध्ये (World Athletics Championship 2025) भारताची सर्वात मोठी आशा ठरलेला नीरज चोप्रा पुन्हा एकदा आपल्या खास शैलीत चमकला आहे. सध्याचा वर्ल्ड चॅम्पियन असलेल्या नीरजने पुरुषांच्या भालाफेकीच्या क्वालिफिकेशन राउंडमध्ये फक्त एका थ्रोवरच अंतिम फेरी गाठली. टोकियोत बुधवारी (17 सप्टेंबर) झालेल्या क्वालिफिकेशन राउंडमध्ये ग्रुप-ए मध्ये नीरज उतरला होता आणि त्याच्या पहिल्याच प्रयत्नाने संपूर्ण मैदान दणाणून गेले.

84.85 मीटरचा थ्रो 

नीरजचा थ्रो 84.85 मीटरचा होता, जो अंतिम फेरीसाठी आवश्यक असलेल्या 84.50 मीटरच्या मार्कपेक्षा जास्त ठरला. त्यामुळे नीरजने दुसरा किंवा तिसरा थ्रो करण्याचीही गरज भासली नाही. त्याने पहिल्याच प्रयत्नानंतर आपले ध्येय साध्य केले आणि उर्वरित ऊर्जा तसेच फिटनेस फक्त फायनलसाठी जपण्याचा निर्णय घेतला. नीरजची ही आत्मविश्वासपूर्ण रणनीती पाहून त्याचा अनुभव आणि जागतिक स्तरावरील परिपक्वता स्पष्टपणे दिसून आली.

भारतीय भालाफेकपटूंसाठी ही स्पर्धा विशेष 

भारतीय भालाफेकपटूंसाठी ही स्पर्धा विशेष ठरणार आहे कारण नीरजने 2023 मध्ये या स्पर्धेत ऐतिहासिक सुवर्णपदक जिंकून भारताचा पहिला वर्ल्ड चॅम्पियन अ‍ॅथलीट होण्याचा मान पटकावला होता. आता तो आपला किताब बचावण्यासाठी सज्ज आहे. त्याच्या सोबत भारताचा सचिन यादवही या गटात होता. सचिनने तिन्ही प्रयत्न केले, मात्र त्याचा सर्वोत्तम थ्रो 83.67 मीटरपर्यंतच गेला. फायनलसाठी 12 सर्वोत्तम खेळाडूंना संधी मिळणार असल्याने ग्रुप-बीचे निकाल लागल्यानंतरच सचिनचे भविष्य ठरेल.

फायनल होणार जबरदस्त 

या गटातून जर्मनीचा जूलियन वेबर आणि पोलंडचा डाविड वैगनर यांनीही थेट अंतिम फेरी गाठली. वेबरने दुसऱ्या प्रयत्नात 87.21 मीटर भाला फेकत क्वालिफिकेशन मिळवले. लक्षात घेण्यासारखे म्हणजे डायमंड लीग फायनलमध्ये याच वेबरने नीरजला पराभूत केले होते, त्यामुळे फायनलमध्ये पुन्हा एकदा या दोघांमध्ये रोमांचक टक्कर पाहायला मिळणार आहे. वैगनरने करिअरमधील सर्वोत्तम 85.67 मीटरचा थ्रो करत अंतिम फेरीत प्रवेश मिळवला.

कधी होणार फायनल? 

आता 18 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या फायनलमध्ये नीरजच्या खांद्यावर केवळ किताब राखण्याचेच नाही तर पुन्हा एकदा भारताला जागतिक मंचावर गौरव मिळवून देण्याचे मोठे दडपण असेल. जगभरातील चाहत्यांचे लक्ष या ऐतिहासिक भिडंतीकडे लागले आहे, जिथे नीरज आपल्या एका शानदार थ्रोने पुन्हा एकदा इतिहास घडवू शकतो.

FAQ

प्र.१: नीरज चोप्राने फायनलसाठी कशी पात्रता मिळवली?
उ. नीरज चोप्राने क्वालिफिकेशन राउंडमध्ये पहिल्याच प्रयत्नात 84.85 मीटरचा थ्रो केला. फायनलसाठी लागणारा मार्क 84.50 मीटर होता, त्यामुळे तो थेट फायनलमध्ये पोहोचला.

प्र.२: नीरजने किती थ्रो केले?
उ. नीरजने फक्त एकच थ्रो केला. कारण पहिल्याच प्रयत्नात त्याने क्वालिफिकेशन पार केले आणि बाकी उर्जा फायनलसाठी जपली.

प्र.३: नीरजने आधी वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये काय कामगिरी केली आहे?
उ. 2023 मध्ये नीरज चोप्राने वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये गोल्ड मेडल जिंकले होते. या स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणारा तो भारताचा पहिला अ‍ॅथलीट ठरला होता.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

