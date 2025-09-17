English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem: टोकियोत पुन्हा भिडणार इंडो-पाक प्रतिस्पर्धी, हस्तांदोलन होईल का?

Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem: जागतिक ॲथलेटिक्स स्पर्धेत भाला फेकीतील सर्वात मोठी चर्चा म्हणजे भारताचा स्टार नीरज चोप्रा आणि पाकिस्तानचा ऑलिंपिक सुवर्णपदक विजेता अर्शद नदीम यांची टक्कर. टोकियो ऑलिंपिकपासून सुरू झालेली ही प्रतिस्पर्धा पॅरिस ऑलिंपिकनंतर अधिक रंगात आली आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 17, 2025, 01:44 PM IST
Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem, World Athletics Championships: पॅरिसमध्ये नदीमने 92.97 मीटरची ऐतिहासिक फेक करून सुवर्ण पटकावला होता, तर नीरजने 89.45 मीटरसह रौप्य पदकावर समाधान मानावं लागलं. यावेळी टोकियोत नीरजला वाइल्ड कार्डवरून संधी मिळाली असून तो विद्यमान विजेता म्हणून आपला मोहिमेचा प्रारंभ करणार आहे. अर्थातच, हा त्याच्यासाठी पॅरिसमधील पराभवाचा हिशोब चुकता करण्याची सुवर्णसंधी ठरू शकते.

हात मिळवण्यासाठी एकत्र येतील का ?

बुधवारी मात्र या दोघांची थेट भिडंत होणार नाही. कारण नीरज ग्रुप ‘ए’ मध्ये तर नदीम ग्रुप ‘बी’ मध्ये ठेवण्यात आला आहे. अंतिम फेरीत मात्र ही शतकोटींच्या नजरा लागलेली टक्कर होऊ शकते. खऱ्या अर्थाने चर्चेचा मुद्दा फक्त भालाफेकीचा नाही, तर या दोन्ही प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये हातमिळवणी होईल का हा आहे. नुकत्याच झालेल्या भारत-पाक क्रिकेट सामन्यामुळे सोशल मीडियावर या विषयावर मोठी चर्चा रंगली आहे.

भूतकाळात मात्र नीरज आणि नदीम यांनी खेळाडूवृत्तीचे उत्तम उदाहरण दाखवले होते. त्यांच्या मैत्रीचे किस्से हे दोन शत्रुत्वाच्या इतिहास असलेल्या राष्ट्रांमधील दुर्मीळ आणि हृदयस्पर्शी क्षण मानले गेले आहेत. त्यामुळे या वेळी दोघांमधील संवाद कसा असेल याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

कोणासोबत ग्रुपमध्ये?

नीरजला ग्रुप ‘ए’ मध्ये वेबर, वॉलकॉट, वॅडलेंज आणि सचिनसह ठेवण्यात आलं आहे. तर नदीम ग्रुप ‘बी’ मध्ये पीटर्स, येगो, दा सिल्वा, रोहित, यशवीर आणि श्रीलंकेचा नवोदित खेळाडू रमेश थरंगा पथिराजे यांच्यासोबत उतरणार आहे.

 

मागील विश्व अजिंक्यपद स्पर्धेत (बुडापेस्ट) दोघांमध्ये थेट सामना झाला होता. त्या वेळी नीरजने 88.17 मीटर फेक करून सुवर्णपदक जिंकले होते, तर नदीमने 87.82 मीटरसह रौप्य पदक मिळवलं होतं. 

