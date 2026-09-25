Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /आशियाई खेळांमध्ये मोठा उलटफेर! नेपाळचा मोठा विजय, अफगाणिस्तानला 5 विकेट्सने केले पराभूत

आशियाई खेळांमध्ये मोठा उलटफेर! नेपाळचा मोठा विजय, अफगाणिस्तानला 5 विकेट्सने केले पराभूत

नेपाळच्या संघाने लीग क्वालिफिकेशन सामन्यामध्ये अफगाणिस्तानच्या संघाला पराभूत करुन मोठा अपसेट केला आहे. नेपाळने अफगाणिस्तानला 5 विकेट्सने पराभूत केले आहे. या सामन्यात दोन्ही संघाच्या कामगिरीचा सविस्तर अहवाल वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 25, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 03:01 PM IST
आशियाई खेळांमध्ये मोठा उलटफेर! नेपाळचा मोठा विजय, अफगाणिस्तानला 5 विकेट्सने केले पराभूत
Image Credit: नेपाळने अफगाणिस्तानला 5 विकेट्सने हरवलं (Photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
पनीर खाणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! ‘हे’ पनीर आता विकता येणार नाही? FSSAIचा मोठा प्रस्ताव, जाणून घ्या नवा नियम
2
3
4
5