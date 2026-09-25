/आशियाई खेळांमध्ये मोठा उलटफेर! नेपाळचा मोठा विजय, अफगाणिस्तानला 5 विकेट्सने केले पराभूत

जपानमध्ये आशियाई खेळ सुरु आहेत, भारताच्या खेळाडूंनी या इव्हेंटमध्ये भारतीय क्रिकेट संघाचे सामने अजूनपर्यत सुरु झालेले नाहीत. टीम इंडिया 28 सप्टेंबरला त्यांचा सामना खेळणार आहे, आता त्याआधी सध्या लीग क्वालिफाय सामने खेळवले जात आहेत. नेपाळ विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये लीग सामना आज पार पडला, या सामन्यामध्ये नेपाळच्या संघाने मोठा उलटफेर आशियाई खेळांमध्ये केला आहे. नेपाळच्या संघाने लीग क्वालिफिकेशन सामन्यामध्ये अफगाणिस्तानच्या संघाला पराभूत करुन मोठा अपसेट केला आहे. नेपाळने अफगाणिस्तानला 5 विकेट्सने पराभूत केले आहे.
अफगाणिस्तानच्या संघाने नेपाळविरुद्ध सामन्यामध्ये पराभूत करुन पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. नेपाळच्या संघाच्या गोलंदाजांची कमालीची गोलंदाजी पाहायला मिळाली. अफगाणिस्तानने या सामन्यामध्ये पहिल्या डावामध्ये फलंदाजी करत 7 विकेट्स गमावून 20 ओव्हरमध्ये 102 धावा केल्या. दुसऱ्या डावामध्ये नेपाळच्या संघाने हे लक्ष्य 17.2 ओव्हरमध्ये 5 विकेट्स गमावून विजय मिळवला. या सामन्यामध्ये अफगाणिस्तानची फलंदाजी पूर्णपणे नेपाळच्या गोलंदाजांसमोर पूर्णपणे फेल झाली. या सामन्यात दोन्ही संघाच्या कामगिरीचा सविस्तर अहवाल वाचा.
RESULT | NEPAL WON BY 5 WICKETS— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 25, 2026
Not the result we were hoping for, as Nepal take the game home by 5 wickets. #AFGvNEP | #AsianGames2026 pic.twitter.com/T9tZ37IAdd
अफगाणिस्तानचे पहिले तीन खेळाडू हे 10 धावांता आकडा पार करण्यात अपयशी झाले. अफगाणिस्तानच्या संघासाठी सर्वाधिक धावसंख्या 30 होती जी फैझल खान याने केली. नजमुल्ला झर्दान याने संघासाठी 30 धावा केल्या. या निराशाजनक कामगिरीमुळे संघाला मोठे नुकसान सहन करावे लागू शकते. सामन्यात केवळ फलंदाजीच नाही, तर नेपाळ संघाने उत्कृष्ट गोलंदाजीही केली. कुशल भुरतेल नेपाळचा प्रमुख गोलंदाज ठरला, त्याने चार षटकांत केवळ २१ धावा देऊन चार बळी घेतले. ललित राजवंशीनेही उत्कृष्ट कामगिरी करत चार षटकांत केवळ १३ धावा देऊन तीन बळी घेतले.
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नेपाळविरुद्ध अफगाणिस्तानची फलंदाजी पूर्णपणे अपयशी ठरली. तथापि, आशिया कपमध्ये कमी अनुभवी 'बी' संघासह खेळणाऱ्या अफगाणिस्तानला नेपाळसारख्या संघाविरुद्ध २० षटकांत केवळ १०२ धावाच करता आल्या. अफगाणिस्तानकडून फैसल शिनोझादा आणि नजीबुल्लाह झद्रान यांनी प्रत्येकी ३० धावा करून सर्वाधिक धावा केल्या. खालच्या फळीत फलंदाजी करताना नांगेलिया खरोटीनेही १७ धावांचे मोलाचे योगदान दिले.