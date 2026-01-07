English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • 9 बॉलमध्ये 50 धावा ठोकणाऱ्याला मिळाली मोठी जबाबदारी, भारताच्या शेजारील देशाने केली T20 वर्ल्ड कप संघाची घोषणा

9 बॉलमध्ये 50 धावा ठोकणाऱ्याला मिळाली मोठी जबाबदारी, भारताच्या शेजारील देशाने केली T20 वर्ल्ड कप संघाची घोषणा

टी 20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेचं बिगुल आता येत्या काही दिवसात वाजणार आहे. त्यापूर्वी स्पर्धेत सहभागी झालेले देश एक एक करून त्यांच्या देशाचे संघ जाहीर करत आहेत.   

पूजा पवार | Updated: Jan 7, 2026, 12:45 AM IST
9 बॉलमध्ये 50 धावा ठोकणाऱ्याला मिळाली मोठी जबाबदारी, भारताच्या शेजारील देशाने केली T20 वर्ल्ड कप संघाची घोषणा
(Photo Credit - Social Media)

T20 World Cup 2026 : 7 फेब्रुवारीपासून टी 20 वर्ल्ड कप 2026 ला सुरुवात होणार असून यंदाचा वर्ल्ड कप हा भारत आणि श्रीलंका या देशांमध्ये खेळवला जाईल. या स्पर्धेत यंदा 20 संघांचा समावेश असून यातील संघ एक एक करून त्यांचे वर्ल्ड कप संघ जाहीर करू लागले आहेत. अशातच भारताच्या शेजारील देश नेपाळने सुद्धा टी 20 वर्ल्ड कप 2026 साठी संघाची घोषणा केली आहे. 23 वर्षांचा ऑलराऊंडर रोहित पौडेल याला नेपाळ संघाचा कर्णधार म्हणून निवडण्यात आलं आहे. तर उपकर्णधार म्हणून दीपेंद्र सिंह याचं नाव जाहीर करण्यात आलंय. 

Add Zee News as a Preferred Source

नेपाळचा संघ हा टी20 वर्ल्ड कप 2024 मध्ये केलेल्या निराशाजनक प्रदर्शनाला सुधारू इच्छित असेल. हा 15 सदस्यीय संघ फिरकी गोलंदाजी, ऑलराउंडर खेळाडूंमधील खोली आणि फलंदाजीतील वाढता दबाव सहन करण्याची क्षमता यांवर बनवला गेला आहे. यात संदीप लामिछाने हा स्पिन गोलंदाजीची कमान सांभाळेल, त्याच्याकडे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा खास अनुभव आहे. तसेच तो स्पिनर ललित राजबंशी सोबत मिळून चांगली गोलंदाजी करतील. त्याला सहकारी स्पिनर दीपेंद्र सिंग ऐरी आणि बसीर अहमद यांचीही साथ मिळेल. दीपेंद्र, गुलशन झा, आरिफ शेख आणि सोमपाल कामी हे नेपाळच्या ऑलराऊंडर खेळाडूंचा कणा असतील.

हेही वाचा : बांगलादेशचा माज उतरला! टी 20 वर्ल्ड कप संदर्भात ICC ने दिल्या सूचना

कुशल भुर्तेलवर संघाला आक्रमक सुरुवात करून देण्याची जबाबदारी असणार आहे. विकेटकिपर आसिफ शेख हा स्टंपच्या मागील कामगिरी पार पडेल. तर लोकेश हा मिडल ऑर्डरला स्थिर करण्यात आणि संघाला सपोर्ट देण्यात मदत करेल. सहा सलामीवीरांसह संदीप जोरा आणि नंदन यादव फलंदाजीमध्ये संघासाठी चांगली कामगिरी करतील. सोमपाल कामी आणि करण केसी हे वेगवान गोलंदाजीचे नेतृत्व करतील.

कोणासोबत होणार सामने? 

पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये नेपाळला ग्रुप सी मध्ये ठेवले गेले आहे. नेपाळ 8 फेब्रुवारी रोजी इंग्लंड विरुद्ध सामना खेळेल. त्यानंतर 12 फेब्रुवारी रोजी त्यांचा सामना इटली सोबत होईल. 15 फेब्रुवारी रोजी नेपाळ विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात सामना होईल. 17 फेब्रुवारी रोजी त्यांचा सामना हा बांगलादेश सोबत होईल.

टी20 वर्ल्ड कपमध्ये नेपाळचा संघ : 

रोहित पौडेल (कर्णधार), दीपेंद्र सिंह ऐरी, संदीप लामिछाने, कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, संदीप जोरा, आरिफ शेख, बसीर अहमद, सोमपाल कामी, करण केसी, नंदन यादव, गुलशन झा, ललित राजबंशी, शेर मल्ला, लोकेश बम.

 

 

 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
T20 World Cup 2026marathi newsCricket NewsNepal Team

इतर बातम्या

डायबिटिस कंट्रोल करतील 'हे' 4 पदार्थ, आठवड्याभरात...

हेल्थ