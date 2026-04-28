'ती ऑलिम्पिक पदक विजेता आहे, थोडा तरी आदर ठेवा,' मनु भाकरला वैभव सूर्यवंशीबद्दल विचारल्याने संताप; 'इतकंच असेल तर क्रिकेटर्सना...'

Manu Bhaker on Vaibhav Sooryavanshi: आयपीएलमध्ये स्फोटक फलंदाजी करत असल्याने राजस्थान रॉयल्सचा 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी पुन्हा एकदा क्रीडाविश्वात चर्चेचा विषय ठरत आहे. भारतात अनेक तरुण खेळाडूंनी क्रीडाविश्वावर आपली छाप सोडली असली तरी क्रिकेटवेड मात्र अद्यापही इतर खेळांच्या तुलनेत जास्त आहे. ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला नेमबाज मनू भाकरलाही एका कार्यक्रमात वैभव सूर्यवंशीबद्दल विचारण्यात आलं होतं. यावरुन नेटकरी संतापले असून, आपली नाराजी जाहीर केली आहे.
दिल्लीत नॅशनल रायफल असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या (NRAI) 75 व्या वर्धापनदिन सोहळ्याच्या निमित्ताने संवाद साधताना मनू भाकरने वैभव सूर्यवंशीबद्दल आपलं मत व्यक्त केले. "जर योग्य मार्गदर्शन असेल, त्याच्या सभोवतालची संगत चांगली असेल आणि आजूबाजूचे लोक चांगले असतील, तर वय हा केवळ एक आकडा ठरतो. आणि प्रतिभेला वयाचे बंधन नसते. मोठ्या गोष्टी वयाच्या 60 व्या वर्षीही घडतात आणि वयाच्या सहाव्या वर्षीही घडतात. त्यामुळे जर त्याच्या सभोवतालच्या लोकांनी चांगले मार्गदर्शन केले आणि योग्य दिशा दाखवली, तर मला खात्री आहे की तो पुढचा मोठा स्टार बनेल," असं 24 वर्षीय मनू भाकरने सांगितलं.
मनू भाकरने 2024 च्या पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये दोन कांस्यपदकं जिंकली आहेत. सुरुवातीला, तिने 10 मीटर पिस्तूल प्रकारात आणि नंतर 10 मीटर पिस्तूल मिश्र सांघिक प्रकारात कांस्यपदक जिंकून, एकाच ऑलिम्पिक स्पर्धेत दोन पदकं जिंकणारी पहिली भारतीय खेळाडू होण्याचा मान मिळवला.
मनूला विचारलेल्या प्रश्नावर प्रतिक्रिया देताना केकेआरचे माजी संघ संचालक जॉय भट्टाचार्य यांनी नाराजी जाहीर केली आहे. "ती एक ऑलिम्पिक पदक विजेती आहे. वैभव सूर्यवंशीबद्दल तिला काय वाटतं, हे विचारणं तिच्या कामगिरीचा आणि तिच्या खेळाचा अपमान करणारे आहे. क्रिकेट हा तसाही देशाचा सर्वात आवडता खेळ आहे. तुमच्या क्रीडा संपादकांना सूर्यवंशीबद्दल हेडलाइन करण्यासाठी आणखी एका सेलिब्रिटीच्या वक्तव्याची गरज नाही. किंवा, पुढच्या वेळी वैभव सूर्यवंशीला मनू भाकरबद्दल विचारा आणि मग बघा तुम्हाला काय पाहायला मिळतं," असं त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.
Folks, she is an Olympic medallist. To ask her what she thinks of Vaibhav Sooryavanshi is unfair on her achievements and her sports. Cricket anyway is the ruling passion of the country, your sports editors do not need another celebrity quote to spin a headline on Sooryavanshi.… https://t.co/Ha4RsO1rf8
— Joy Bhattacharjya (@joybhattacharj) April 27, 2026
क्रिकेटर्सना इतर खेळांमधील खेळाडूंच्या कामगिरीबद्दल क्वचितच विचारलं जातं असं काहींनी म्हटलं आहे.
Wait, What!?????????
Olympics Medalist shooter Manu Bhaker was asked about Cricketer Vaibhav Suryavanshi
What kind of the journalism is this? Was ever any cricketer asked about budding shooters?? pic.twitter.com/r49L84UlI6
— TarkKshatriya (@OpJakharBeyoung) April 27, 2026
Olympic medallist Manu Bhaker was asked about Vaibhav Sooryavanshi.
It felt a bit irrelevant to ask, especially since such questions are rarely posed the other way around. pic.twitter.com/1svnY0FsPZ
— Cricketopia (@CricketopiaCom) April 27, 2026
वैभव सूर्यवंशी टी-20 मध्ये 1000 धावा करणारा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला आहे आणि इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये (आयपीएल) दोन शतके झळकावणारा पहिला अनकॅप्ड खेळाडू आहे. सनरायझर्स हैदराबादविरोधातील (SRH) सामन्यात त्याने ही कामगिरी केली. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये भारताच्या अंडर-19 संघासाठी विश्वचषक जिंकून 'प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट' चा तो मानकरी ठरला होता. फक्त 15 व्या वर्षी त्याने अनेक रेकॉर्ड्स आपल्या नावे केले आहेत.
सध्याच्या आयपीएल हंगामात, सूर्यवंशीने आठ डावांमध्ये 44.62 च्या सरासरीने आणि 234 पेक्षा जास्त स्ट्राइक रेटने 357 धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये एक शतक आणि दोन अर्धशतकांचा समावेश आहे. 103 ही त्याची सर्वाधिक धावसंख्या आहे.