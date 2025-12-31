सारा तेंडुलकरच्या हातात बिअरची बॉटल? गोव्याच्या रस्त्यांवर फिरताना दिसली, Video Viral

Sara Tendulkar Beer Bottle : भारताचा माजी क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर याने निवृत्ती घेतल्यावर सुद्धा क्रिकेट विश्वात नेहमी चर्चेत राहतो. सचिन तेंडुलकरची मुलगी सारा तेंडुलकर ही सोशल मीडियावर बरीच ऍक्टिव्ह असते आणि त्यामुळे अनेकदा चर्चेत सुद्धा येते. सचिन तेंडुलकर हा धूम्रपान आणि मद्यपानाला विरोध करताना दिसतो तोदारू आणि अंमली पदार्थ विरोधी मोहिमेचा ब्रँड अॅम्बेसेडर सुद्धा राहिलेला आहे. मात्र असं असताना त्याची मुलगी सारा हिचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय, यात साराच्या हातात बिअरची बॉटल असण्याचा दावा नेटकऱ्यांनी केलाय. सारा ही सध्या तिच्या मित्रांसोबत नवीन वर्षाच्या आगमनासाठी गोव्यात आहे.
सारा तेंडुलकर ही अनेकदा आपल्या मित्रांसोबत गोव्यात पर्यटनासाठी जात असते. व्हायरल व्हिडीओमध्ये सुद्धा सारा तेंडुलकर तिच्या मित्रांसोबत दिसतेय. यात गोव्यातील कलाकार सिदार्थ केलकर आणि अर्जुन तेंडुलकरची होणारी पत्नी सानिया चंडोक सुद्धा दिसतेय. या व्हिडीओ सारा तेंडुलकरने कर्क रंगाचा ड्रेस घातला असून लोकांचं लक्ष हे तिच्या हातातील बिअर बॉटलकडे गेलं. व्हिडीओमध्ये सारा हातात बिअर बॉटल घेऊन जाताना दिसतेय. ही बॉटल नेमकी कशाची होती हे अद्याप स्पष्ट नसलं तरी अनेक नेटकरी ती बॉटल बिअरचीच असल्याचा दावा करत आहेत. या व्हायरल व्हिडीओनंतर अनेकजण सारावर टीका करतायत, तर काहीजण साराची बाजू घेऊन तिचं वैयक्तिक आयुष्य आहे तिला त्याचा आनंद घेऊ द्यात असं सुद्धा म्हणतायत.
Sara Tendulkar Spotted With At Arrosim Beach, Goa pic.twitter.com/cHSeqI1SzO
Jara (JARAMemer) December 31, 2025
सारा तेंडुलकरची सोशल मीडियावर मोठी फॅन फॉलिइंग आहे आणि सारा नेहमी तिच्या विनम्र स्वभावाची ओळखली जाते. पण एका व्यक्तीने ट्रोल करत लिहिलं की सचिन तेंडुलकरने त्याच्या करिअरमध्ये धूम्रपान किंवा मद्याच्या ब्रँडला प्रमोट केलं नाही आणि त्याची मुलगी सारा ही स्वतः हातात बिअर बॉटल घेऊन फिरतेय.
सारा ही सचिन तेंडुलकर फाउंडेशनची संचालिका आहे आणि पिलेट्स आणि वेलनेस स्टुडिओची संस्थापक आहे. तिने लंडनमधून न्यूट्रिशन पदव्युत्तर पदवी घेतली. याशिवाय, सारा ब्रँड्सची जाहिरात करूनही चांगली कमाई करते.