English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • T20 मध्ये या बिहारीची कमाल! MS Dhoni चा फॉर्म्युला वापरुन उभारला धावांचा डोंगर

T20 मध्ये 'या' बिहारीची कमाल! MS Dhoni चा फॉर्म्युला वापरुन उभारला धावांचा डोंगर

T20 World Cup 2026: टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये आणखी एका खेळाडूची जोरदार चर्चा होतेय, ज्याने तुफानी अर्धशतक करुन आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला आहे. ईशान किशन आणि वैभव सूर्यवंशी पाठोपाठ या बिहारी खेळाडूची चर्चा होत आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 16, 2026, 04:11 PM IST
T20 मध्ये 'या' बिहारीची कमाल! MS Dhoni चा फॉर्म्युला वापरुन उभारला धावांचा डोंगर

2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी यूएईने आपले खाते उघडले आहे. अरुण जेटली स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात संघाने कॅनडाविरुद्ध विजय मिळवला. कॅनडाने यूएईसमोर विजयासाठी 151 धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. 16 षटकांनंतर संघाने फक्त 95 धावा केल्या होत्या. 17 व्या षटकापासून सोहेब खान आणि आर्यनश शर्मा यांनी प्रतिआक्रमण सुरू केले. यूएईने दोन चेंडू शिल्लक असताना सामना जिंकला.  टी-20 विश्वचषकात एका नवीन बिहारीने प्रवेश केला आहे, त्याने त्याच्या कारकिर्दीतील फक्त पाचव्या टी-20 सामन्यातच धमाल केली आहे.हा स्फोटक फलंदाज भारताकडून नाही तर यूएईकडून खेळत आहे. त्याने अफगाणिस्तानविरुद्ध धावांचा वर्षाव केला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

बिहारी पॉवर 

बिहारच्या क्रिकेट विश्वातून एक नवा तारा उदयाला आला आहे. सोहैब खानने आपल्या स्फोटक फलंदाजीने प्रतिस्पर्धी गोलंदाजांच्या चिंधड्या उडवल्या. मैदानाच्या चारी बाजूंना चौकार आणि षटकारांचा पाऊस पाडत सोहैबने अवघ्या काही चेंडूंमध्ये मोठी धावसंख्या उभारली. त्याच्या या खेळीमुळे त्याच्याकडे भविष्यातील मोठा 'फिनिशर' म्हणून पाहिले जात आहे.

मैदानात चौफेर फटकेबाजी 

आंतरराष्ट्रीय/प्रथम श्रेणी स्तरावरील आपल्या सुरुवातीच्या प्रवासातच त्याने आपली छाप सोडली आहे.  ईशान किशननंतर बिहारमधून येणारा हा नवा आक्रमक खेळाडू आयपीएल (IPL) फ्रँचायझींच्या नजरेत येण्याची दाट शक्यता आहे. सोहैबच्या या खेळीत त्याच्या संयमापेक्षा जास्त त्याच्या आक्रमकतेची चर्चा होत आहे.

धोनी माइंडसेट आला कामी 

सामन्यानंतर शोहेब खानने खुलासा केला की त्याने महेंद्रसिंग धोनीचा फॉर्म्युला वापरून त्याच्या संघाला विजय मिळवून दिला. माध्यमांशी बोलताना तो म्हणाला, "रणनीती अगदी सोपी होती. आम्हाला प्रत्येक षटकातून 12 धावा हव्या होत्या आणि एमएस धोनी म्हणतो त्याप्रमाणे, जेव्हा तुम्ही दबावाच्या खेळात असता तेव्हा फक्त स्वतःवर विश्वास ठेवा आणि शांत रहा. मी तेच विचार करत होतो."

(हे पण वाचा - Ind vs Pak : पाकिस्तानच्या 'या' प्रांतामध्ये भारताच्या विजयाचं भारताइतकच जंगी सेलिब्रेशन; पाहा व्हिडीओ)

सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या शोहेब खानने 51 धावा केल्या. त्याने फक्त 29 चेंडूत चार चौकार आणि चार षटकार मारले. डावाची सुरुवात करणाऱ्या आर्यनश शर्माने नाबाद 74 धावा केल्या. शोहेब आणि आर्यनशने फक्त 42 चेंडूत 84 धावांची भागीदारी केली. धावसंख्या बरोबरीत आल्यानंतर शोहेब बाद झाला, परंतु संघाने सहज विजय मिळवला.

बिहारमध्ये जन्म 

27 वर्षीय सोहेब खानचा जन्म बिहारच्या गया जिल्ह्यात झाला. त्याचे वडील अदीब खान हे शेतकरी आहेत. त्यांनी नेहमीच शिक्षणाला प्राधान्य दिले. गावात चांगली शाळा नसल्याने त्यांनी सोहेबला गया येथील ज्ञान भारती शाळेत दाखल केले. तिथेच सोहेबला क्रिकेटची आवड निर्माण झाली. शाळेनंतर त्यांनी जिल्हा आणि राज्यस्तरीय स्पर्धांमध्ये भाग घेतला. त्यानंतर सोहेबने जामिया मिलिया इस्लामिया येथे समाजशास्त्राचे शिक्षण घेतले. नोकरीसाठी तो युएईला गेला. तिथे तो दिवसा स्कॉट मार्केट कंपनीत काम करायचा आणि रात्री क्रिकेट खेळायचा.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
UAE vs AFGAfghanistan vs UAET20 World Cup 2026Cricket News in HindiCricket News

इतर बातम्या

अभिषेक शर्मा 5 सामन्यांमध्ये 4 वेळा शून्यावर बाद; कसा होणार...

स्पोर्ट्स