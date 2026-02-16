T20 मध्ये 'या' बिहारीची कमाल! MS Dhoni चा फॉर्म्युला वापरुन उभारला धावांचा डोंगर

2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी यूएईने आपले खाते उघडले आहे. अरुण जेटली स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात संघाने कॅनडाविरुद्ध विजय मिळवला. कॅनडाने यूएईसमोर विजयासाठी 151 धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. 16 षटकांनंतर संघाने फक्त 95 धावा केल्या होत्या. 17 व्या षटकापासून सोहेब खान आणि आर्यनश शर्मा यांनी प्रतिआक्रमण सुरू केले. यूएईने दोन चेंडू शिल्लक असताना सामना जिंकला. टी-20 विश्वचषकात एका नवीन बिहारीने प्रवेश केला आहे, त्याने त्याच्या कारकिर्दीतील फक्त पाचव्या टी-20 सामन्यातच धमाल केली आहे.हा स्फोटक फलंदाज भारताकडून नाही तर यूएईकडून खेळत आहे. त्याने अफगाणिस्तानविरुद्ध धावांचा वर्षाव केला आहे.
बिहारच्या क्रिकेट विश्वातून एक नवा तारा उदयाला आला आहे. सोहैब खानने आपल्या स्फोटक फलंदाजीने प्रतिस्पर्धी गोलंदाजांच्या चिंधड्या उडवल्या. मैदानाच्या चारी बाजूंना चौकार आणि षटकारांचा पाऊस पाडत सोहैबने अवघ्या काही चेंडूंमध्ये मोठी धावसंख्या उभारली. त्याच्या या खेळीमुळे त्याच्याकडे भविष्यातील मोठा 'फिनिशर' म्हणून पाहिले जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय/प्रथम श्रेणी स्तरावरील आपल्या सुरुवातीच्या प्रवासातच त्याने आपली छाप सोडली आहे. ईशान किशननंतर बिहारमधून येणारा हा नवा आक्रमक खेळाडू आयपीएल (IPL) फ्रँचायझींच्या नजरेत येण्याची दाट शक्यता आहे. सोहैबच्या या खेळीत त्याच्या संयमापेक्षा जास्त त्याच्या आक्रमकतेची चर्चा होत आहे.
सामन्यानंतर शोहेब खानने खुलासा केला की त्याने महेंद्रसिंग धोनीचा फॉर्म्युला वापरून त्याच्या संघाला विजय मिळवून दिला. माध्यमांशी बोलताना तो म्हणाला, "रणनीती अगदी सोपी होती. आम्हाला प्रत्येक षटकातून 12 धावा हव्या होत्या आणि एमएस धोनी म्हणतो त्याप्रमाणे, जेव्हा तुम्ही दबावाच्या खेळात असता तेव्हा फक्त स्वतःवर विश्वास ठेवा आणि शांत रहा. मी तेच विचार करत होतो."
सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या शोहेब खानने 51 धावा केल्या. त्याने फक्त 29 चेंडूत चार चौकार आणि चार षटकार मारले. डावाची सुरुवात करणाऱ्या आर्यनश शर्माने नाबाद 74 धावा केल्या. शोहेब आणि आर्यनशने फक्त 42 चेंडूत 84 धावांची भागीदारी केली. धावसंख्या बरोबरीत आल्यानंतर शोहेब बाद झाला, परंतु संघाने सहज विजय मिळवला.
27 वर्षीय सोहेब खानचा जन्म बिहारच्या गया जिल्ह्यात झाला. त्याचे वडील अदीब खान हे शेतकरी आहेत. त्यांनी नेहमीच शिक्षणाला प्राधान्य दिले. गावात चांगली शाळा नसल्याने त्यांनी सोहेबला गया येथील ज्ञान भारती शाळेत दाखल केले. तिथेच सोहेबला क्रिकेटची आवड निर्माण झाली. शाळेनंतर त्यांनी जिल्हा आणि राज्यस्तरीय स्पर्धांमध्ये भाग घेतला. त्यानंतर सोहेबने जामिया मिलिया इस्लामिया येथे समाजशास्त्राचे शिक्षण घेतले. नोकरीसाठी तो युएईला गेला. तिथे तो दिवसा स्कॉट मार्केट कंपनीत काम करायचा आणि रात्री क्रिकेट खेळायचा.