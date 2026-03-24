क्रिकेटप्रेमींना नवी मेजवानी! IPLच्या धर्तीवर न्यूझीलंडची ‘NZ20’ टी20 लीग जाहीर, कधीपासून होणार सुरुवात?

NZ20 T20 League: जगभरात प्रसिद्ध असलेली लीग म्हणजे आपल्या भारताची आयपीएल! याच धर्तीवर आता अजून एक लीग सुरु होणार आहे. टी20 क्रिकेट लीग्सची प्रसिद्धी सध्या वाढतच आहे. आयपीएल प्रमाणेच आता न्यूझीलंडनेही मोठं पाऊल उचललं आहे. न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डाने ‘NZ20’ नावाची नवी फ्रँचायझी टी20 लीग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून ती 2027 पासून खेळवली जाणार आहे. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) च्या यशस्वी मॉडेलचा प्रभाव या स्पर्धेवर स्पष्ट दिसतो. सहा संघ, खासगी गुंतवणूक, आणि पुरुषांसोबत महिला स्पर्धेलाही संधी अशा वैशिष्ट्यांमुळे ही लीग चर्चेत आहे. या उपक्रमामुळे न्यूझीलंड क्रिकेटला आर्थिक बळ मिळण्यासोबतच नव्या प्रतिभेला व्यासपीठ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सध्या खेळल्या जाणाऱ्या ‘सुपर स्मॅश’ स्पर्धेऐवजी ‘NZ20’ नावाची नवी लीग सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या स्पर्धेत 6 संघ सहभागी होतील आणि प्रत्येक संघाला स्वतंत्र मालक असतील. या लीगची सुरुवात जानेवारी 2027 पासून होण्याची शक्यता आहे.
न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डाच्या अध्यक्षांनी स्पष्ट केलं आहे की, ही लीग फक्त पुरुषांसाठीच नाही तर महिलांसाठीही असेल. महिला टी20 स्पर्धेला या नव्या लीगमध्ये स्थान देण्याचा आणि तिला बळ देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
या लीगमधील प्रत्येक संघात स्थानिक स्टार खेळाडूंना स्थान दिलं जाईल, जेणेकरून तरुण खेळाडूंना आपल्या आयडॉल्ससोबत खेळण्याची आणि त्यांच्याकडून शिकण्याची संधी मिळेल.
फ्रँचायझी मॉडेलमुळे खासगी गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि त्यामुळे न्यूझीलंड क्रिकेटला आर्थिक बळ मिळेल. यामुळे अधिक दर्जेदार सुविधा, चांगली स्पर्धा आणि नव्या प्रतिभेला व्यासपीठ मिळू शकतं. तसेच, देशात क्रिकेटची लोकप्रियता वाढण्याची शक्यता आहे कारण सध्या न्यूझीलंडमध्ये रग्बी अधिक लोकप्रिय आहे.
आज जगभरात अनेक टी20 लीग्स यशस्वीपणे चालू आहेत. बिग बॅश लीग, द हंड्रेड, पाकिस्तान सुपर लीग, एसए20 यांसारख्या स्पर्धांमुळे नव्या खेळाडूंना संधी मिळते आणि क्रिकेटचा दर्जा उंचावतो.
याच धर्तीवर ‘NZ20’ लीगमुळेही न्यूझीलंडमध्ये नव्या टॅलेंटला संधी मिळेल आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांचा क्रिकेट अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.