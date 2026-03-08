English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
T20 World Cup 2026 Final सामन्याआधी न्यूझीलंडच्या स्टार वेगवान गोलंदाजाचा धक्कादायक निर्णय, निवृत्ती जाहीर

legendary cricketer Lea Tahuhu retired from ODI cricket: न्यूझीलंडच्या अनुभवी वेगवान गोलंदाजाने एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय (ODI) क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे तिच्या 15 वर्षांच्या कारकिर्दीला अचानक विराम लागला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 8, 2026, 09:34 AM IST
New Zealand seamer Lea Tahuhu announced retirement from Women ODI cricket: न्यूझीलंडच्या अनुभवी वेगवान गोलंदाज ली ताहुहूने एकदिवसीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा करत चाहत्यांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. 35 वर्षीय ताहुहूने जवळपास 15 वर्षांच्या दीर्घ कारकिर्दीनंतर वनडे फॉरमॅटला अलविदा म्हणण्याचा निर्णय घेतला. आपल्या कारकिर्दीत तिने न्यूझीलंडसाठी 103 एकदिवसीय सामने खेळले असून या कालावधीत तिने 125 विकेट्स घेतल्या आहेत. हा आकडा न्यूझीलंडच्या महिला एकदिवसीय संघासाठी उल्लेखनीय मानला जातो. ली ताहुहूने जून 2011 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. त्यानंतर तिने सातत्यपूर्ण कामगिरी करत संघातील महत्त्वाची गोलंदाज म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली. तिने न्यूझीलंडकडून 2013, 2017, 2022 आणि 2025 अशा चार महिला वनडे विश्वचषक स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला. गेल्या वर्षी इंग्लंडविरुद्ध खेळलेला सामना तिच्या कारकिर्दीतील शेवटचा वनडे सामना ठरला.

विश्वचषक स्पर्धांमध्येही प्रभावी कामगिरी

विश्वचषक स्पर्धांमध्येही ताहुहूने प्रभावी कामगिरी केली. महिला वनडे विश्वचषकात तिने एकूण 36 विकेट्स घेतल्या असून हा न्यूझीलंडसाठी एक महत्त्वाचा विक्रम मानला जातो. तसेच सर्वकालीन यादीतही तिचे स्थान अव्वल गोलंदाजांमध्ये गणले जाते.

निवृत्तीची घोषणा करत केली भावनिक पोस्ट 

न्यूझीलंड क्रिकेटने जारी केलेल्या निवेदनात ताहुहूने आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितले की व्हाईट फर्न्सची जर्सी परिधान करून वनडे क्रिकेट खेळणे हा तिच्यासाठी मोठा सन्मान होता. आपल्या देशाचे आणि कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळणे ही आयुष्यातील सर्वात अभिमानाची बाब असल्याचेही तिने सांगितले. एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये 100 पेक्षा अधिक सामने खेळण्याची संधी मिळेल असे तिने कधी स्वप्नातही विचार केला नव्हता, असेही ती म्हणाली. या फॉरमॅटमधील प्रत्येक क्षण ती कायम स्मरणात ठेवेल आणि आपल्या कामगिरीचा तिला अभिमान असल्याचे तिने स्पष्ट केले.

टी-20 क्रिकेट खेळत राहणार 

वनडे क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असली तरी ली ताहुहू आंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट खेळत राहणार आहे. मार्च 2025 मध्ये तिने न्यूझीलंडकडून शेवटचा टी-20 सामना खेळला होता. न्यूझीलंड क्रिकेटनुसार या महिन्याच्या अखेरीस दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध होणाऱ्या टी-20 मालिकेसाठी ती संघाचा भाग असणार आहे.

विश्वचषक जिंकणाऱ्या न्यूझीलंड संघाचीही सदस्य

ताहुहू 2024 मध्ये टी-20 विश्वचषक जिंकणाऱ्या न्यूझीलंड संघाचीही सदस्य होती. त्या विजयानंतर संघाने मिळवलेले यश कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे तिने सांगितले. यंदा वर्षाच्या अखेरीस इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या स्पर्धेत संघासोबत पुन्हा एकदा विजेतेपद पटकावण्याचा तिचा निर्धार आहे.

