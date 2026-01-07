English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
टी 20 वर्ल्ड कप 2026 साठी न्यूझीलंड संघाची घोषणा, 'हा' स्टार क्रिकेटर असणार कर्णधार

T20 World Cup 2026 New Zealand Squad : आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 7 फेब्रुवारी ते ८ मार्च या दरम्यान खेळवला जाणार आहे. तेव्हा या स्पर्धेसाठी न्यूझीलंडचा संघ जाहीर करण्यात आलेला आहे. न्यूझीलंडचा संघ सुरुवातीला ग्रुप स्टेजमधील चार सामने खेळणार आहे.   

पूजा पवार | Updated: Jan 7, 2026, 02:16 PM IST
Photo Credit - Social Media

New Zealand Squad : आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 ला 7 फेब्रुवारी पासून सुरुवात होणार आहे. यंदा ही स्पर्धा भारत आणि श्रीलंका यांच्यात संयुक्तपणे खेळवली जाईल. या स्पर्धेत एकूण 20 देशांच्या क्रिकेट संघांनी सहभाग घेतला असून प्रत्येक देश स्पर्धा जवळ येऊ लागल्याने त्यांचे संघ जाहीर करत आहेत. अशातच न्यूझीलंडने टी 20 वर्ल्ड कप 2026 साठी त्यांच्या संघाची घोषणा केली आहे. वर्ल्ड कपपूर्वी भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात जानेवारी महिन्यात टी 20 सीरिज खेळवली जाणार आहे. न्यूझीलंडने मिचेल सॅंटनर यांच्याकडेच टी 20 वर्ल्ड कपसाठी संघाच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी दिली आहे. मिचेल सॅंटनर हा त्याचा नववा आयसीसी वर्ल्ड कप खेळणार आहे. 

जॅकब डफी असू शकतो ट्रंप कार्ड : 

आयसीसी टी 20 क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकाचा गोलंदाज जॅकब डफी सध्या न्यूझीलंडसाठी उत्तम फॉर्ममध्ये आहे. त्याने 2025 मध्ये एकूण 36 सामने खेळले होते ज्यात त्याने 17 च्या स्ट्राईक रेटने एकूण 81 विकेट घेतल्या. यासह त्याने सर रिचर्ड हॅडली यांचा  79 विकेटचा ४० वर्षे जुना रेकॉर्ड मोडला. डफी व्यतिरिक्त, संघात वेगवान गोलंदाज लॉकी फर्ग्युसन, मॅट हेन्री आणि एडम मिल्ने आणि वेगवान गोलंदाज जिमी नीशम यांचा सुद्धा समावेश आहे.

चार स्पिनर्स सोबत उतरणार : 

कर्णधार मिचेल सॅंटनर शिवाय न्यूझीलंड संघात चार वेगळे स्पिनर्सचे पर्याय आहेत. ज्यात न्यूझीलंडसाठी सर्वात जास्त टी-20 आंतरराष्ट्रीय विकेट घेणारा गोलंदाज  ईश सोढ़ी हा एकमेव एक्स्पर्ट ईश सोढ़ी हा स्पिनर गोलंदाज आहे. शिवाय ऑलराउंडर माइकल ब्रॅसवेल, ग्लेन फिलिप्स आणि रचिन रविंद्र यांचा न्यूझीलंडच्या संघात समावेश आहे. भारतात होणारा टी 20 वर्ल्ड कप हा सँटनर आणि सोधी यांच्यासाठी एक ऐतिहासिक क्षण असेल, कारण दोन्ही खेळाडूंनी 2016 मध्ये भारतात झालेल्या स्पर्धेत आपला ठसा उमटवला होता.

टी 20 वर्ल्ड कप 2026 साठी न्यूझीलंडचा संघ : 

मिचेल सॅंटनर (कर्णधार), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चॅपमॅन, डेवोन कॉनवे, जॅकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डॅरिल मिचेल, एडम मिल्ने, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टिम सीफर्ट आणि ईश सोढ़ी

टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये न्यूझीलंडच्या सामन्यांचे वेळापत्रक : 

न्यूझीलंड विरुद्ध अफगाणिस्तान : 8 फेब्रुवारी : एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई
न्यूझीलंड विरुद्ध संयुक्त अरब अमीरात : 10 फेब्रुवारी : एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई
न्यूझीलंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका : 14 फेब्रुवारी : नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
न्यूझीलंड विरुद्ध कॅनडा : 17 फेब्रुवारी : एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई

