'माझ्या सहकाऱ्यांना धन्यवाद'... टी-20 वर्ल्ड कप दरम्यान मोठी बातमी, 'या' क्रिकेटपटूने अचानक केली निवृत्तीची घोषणा

New Zealand batter Lauren Down announces retirement: न्यूझीलंड महिला क्रिकेट संघासाठी टी20 वर्ल्ड कपदरम्यान एक भावनिक आणि अनपेक्षित घडामोड घडली. संघातील अनुभवी फलंदाज लॉरेन डाउन (Lauren Down) हिने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा करत सर्वांना आश्चर्यचकित केले. अवघ्या 30 व्या वर्षी घेतलेल्या या निर्णयामुळे ‘व्हाईट फर्न्स’ संघात एक महत्त्वाची जागा रिक्त झाली आहे. तिने संघाचे, तिच्या सहकाऱ्यांचे आभार मनात ही घोषणा केली.
लॉरेन डाउनने 2018 साली न्यूझीलंडकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. तिची खेळण्याची शैली शांत, संयमी आणि संघाभिमुख म्हणून ओळखली जात होती. मधल्या फळीत फलंदाजी करताना डाव सावरणे आणि संघाला स्थिरता देणे ही तिची खासियत होती. क्षेत्ररक्षणातही ती देशातील सर्वोत्तम खेळाडूंमध्ये गणली जात होती.
तिने न्यूझीलंडसाठी एकूण 48 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले.
35 एकदिवसीय (ODI) सामन्यांमध्ये 31 डाव खेळत 3 अर्धशतकांसह 486 धावा केल्या. 90 धावा ही तिची सर्वोच्च खेळी ठरली.
13 टी20 सामन्यांमध्ये तिने 93 धावा केल्या.
तिच्या कारकिर्दीत अनेक महत्त्वाचे क्षण आले, मात्र दुखापतीमुळे काही मोठ्या स्पर्धांना ती मुकली. अंगठ्याच्या दुखापतीमुळे ती 2022 मधील आयसीसी महिला किक्रेट वर्ल्ड कप (ICC Women's Cricket World Cup) स्पर्धेत सहभागी होऊ शकली नाही. त्याच वर्षी बर्मिंगहॅम येथे झालेल्या कॉमनवेल्थ गेम्समधूनही तिला माघार घ्यावी लागली.
लॉरेनचा क्रिकेटमधील मोठा प्रवास ऑकलंड संघासोबत जोडलेला होता. 2011 साली तिने ऑकलंडच्या ‘हार्ट्स’ संघासाठी टी20 मध्ये पदार्पण केले. लिस्ट ए आणि टी20 अशा मिळून 202 सामन्यांत तिने संघाचे प्रतिनिधित्व केले. टी20 प्रकारात 1,496 धावा करत ती संघातील तिसरी सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज ठरली. स्थानिक क्रिकेटमध्ये तिची सातत्यपूर्ण कामगिरी हीच तिच्या आंतरराष्ट्रीय निवडीची पायाभरणी ठरली.
निवृत्ती जाहीर करताना लॉरेनने सांगितले की, ‘व्हाईट फर्न्स’ संघाचा भाग होणे तिच्यासाठी सन्मानाची बाब होती. देशासाठी खेळण्याची संधी मिळाल्याबद्दल ती मनापासून कृतज्ञ आहे. सहकाऱ्यांसोबतचे अनुभव आणि ड्रेसिंग रूममधील आठवणी ती कायम जपून ठेवेल, असे तिने भावनिक शब्दांत म्हटले. संघाचे मुख्य प्रशिक्षक बेन सॉयर (Ben Sawyer) यांनी तिच्या समर्पणाचे आणि मेहनतीचे कौतुक केले. संघासाठी ती नेहमीच पूर्ण क्षमतेने खेळली आणि सकारात्मक वातावरण निर्माण केले, असे त्यांनी सांगितले. तिच्या पुढील आयुष्यासाठी त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.
लॉरेन डाउनच्या निवृत्तीमुळे न्यूझीलंड महिला क्रिकेटमधील एक स्थिर आणि विश्वासार्ह खेळाडूचा प्रवास थांबला आहे. मैदानावरील तिची शांत उपस्थिती, संघासाठी केलेले योगदान आणि तिची निष्ठा यामुळे ती कायम स्मरणात राहील. तिच्या पुढील वाटचालीसाठी क्रिकेटविश्वाकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.