English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • माझ्या सहकाऱ्यांना धन्यवाद... टी-20 वर्ल्ड कप दरम्यान मोठी बातमी, या क्रिकेटपटूने अचानक केली निवृत्तीची घोषणा

'माझ्या सहकाऱ्यांना धन्यवाद'... टी-20 वर्ल्ड कप दरम्यान मोठी बातमी, 'या' क्रिकेटपटूने अचानक केली निवृत्तीची घोषणा

New Zealand batter announces retirement: "माझ्या देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाल्याबद्दल मी खूप आभारी आहे." असं म्हणत या क्रिकेटपटूने अचानक निवृत्तीची घोषणा केली आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 20, 2026, 08:15 AM IST
'माझ्या सहकाऱ्यांना धन्यवाद'... टी-20 वर्ल्ड कप दरम्यान मोठी बातमी, 'या' क्रिकेटपटूने अचानक केली निवृत्तीची घोषणा
New Zealand Star women Cricketer Lauren Down announces retirement played in icc women cricket world cup 2026

New Zealand batter Lauren Down announces retirement: न्यूझीलंड महिला क्रिकेट संघासाठी टी20 वर्ल्ड कपदरम्यान एक भावनिक आणि अनपेक्षित घडामोड घडली. संघातील अनुभवी फलंदाज लॉरेन डाउन (Lauren Down)  हिने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा करत सर्वांना आश्चर्यचकित केले. अवघ्या 30 व्या वर्षी घेतलेल्या या निर्णयामुळे ‘व्हाईट फर्न्स’ संघात एक महत्त्वाची जागा रिक्त झाली आहे. तिने संघाचे, तिच्या सहकाऱ्यांचे आभार मनात ही घोषणा केली. 

Add Zee News as a Preferred Source

आंतरराष्ट्रीय प्रवासाची सुरुवात

लॉरेन डाउनने 2018 साली न्यूझीलंडकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. तिची खेळण्याची शैली शांत, संयमी आणि संघाभिमुख म्हणून ओळखली जात होती. मधल्या फळीत फलंदाजी करताना डाव सावरणे आणि संघाला स्थिरता देणे ही तिची खासियत होती. क्षेत्ररक्षणातही ती देशातील सर्वोत्तम खेळाडूंमध्ये गणली जात होती.

कारकिर्दीची आकडेवारी

तिने न्यूझीलंडसाठी एकूण 48 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले.

35 एकदिवसीय (ODI) सामन्यांमध्ये 31 डाव खेळत 3 अर्धशतकांसह 486 धावा केल्या. 90 धावा ही तिची सर्वोच्च खेळी ठरली.

13 टी20 सामन्यांमध्ये तिने 93 धावा केल्या.

तिच्या कारकिर्दीत अनेक महत्त्वाचे क्षण आले, मात्र दुखापतीमुळे काही मोठ्या स्पर्धांना ती मुकली. अंगठ्याच्या दुखापतीमुळे ती 2022 मधील आयसीसी महिला किक्रेट वर्ल्ड कप (ICC Women's Cricket World Cup) स्पर्धेत सहभागी होऊ शकली नाही. त्याच वर्षी बर्मिंगहॅम येथे झालेल्या कॉमनवेल्थ गेम्समधूनही तिला माघार घ्यावी लागली.

घरगुती क्रिकेटमधील योगदान

लॉरेनचा क्रिकेटमधील मोठा प्रवास ऑकलंड संघासोबत जोडलेला होता. 2011 साली तिने ऑकलंडच्या ‘हार्ट्स’ संघासाठी टी20 मध्ये पदार्पण केले. लिस्ट ए आणि टी20 अशा मिळून 202 सामन्यांत तिने संघाचे प्रतिनिधित्व केले. टी20 प्रकारात 1,496 धावा करत ती संघातील तिसरी सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज ठरली. स्थानिक क्रिकेटमध्ये तिची सातत्यपूर्ण कामगिरी हीच तिच्या आंतरराष्ट्रीय निवडीची पायाभरणी ठरली.

भावनिक निरोप

निवृत्ती जाहीर करताना लॉरेनने सांगितले की, ‘व्हाईट फर्न्स’ संघाचा भाग होणे तिच्यासाठी सन्मानाची बाब होती. देशासाठी खेळण्याची संधी मिळाल्याबद्दल ती मनापासून कृतज्ञ आहे. सहकाऱ्यांसोबतचे अनुभव आणि ड्रेसिंग रूममधील आठवणी ती कायम जपून ठेवेल, असे तिने भावनिक शब्दांत म्हटले. संघाचे मुख्य प्रशिक्षक बेन सॉयर (Ben Sawyer) यांनी तिच्या समर्पणाचे आणि मेहनतीचे कौतुक केले. संघासाठी ती नेहमीच पूर्ण क्षमतेने खेळली आणि सकारात्मक वातावरण निर्माण केले, असे त्यांनी सांगितले. तिच्या पुढील आयुष्यासाठी त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.

Lauren Down retirement

एक महत्त्वाचा अध्याय संपला

लॉरेन डाउनच्या निवृत्तीमुळे न्यूझीलंड महिला क्रिकेटमधील एक स्थिर आणि विश्वासार्ह खेळाडूचा प्रवास थांबला आहे. मैदानावरील तिची शांत उपस्थिती, संघासाठी केलेले योगदान आणि तिची निष्ठा यामुळे ती कायम स्मरणात राहील. तिच्या पुढील वाटचालीसाठी क्रिकेटविश्वाकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
icc women world cup 2026New ZealandLauren Down

इतर बातम्या

झिम्बाब्वे Semi Final खेळणार! पाकिस्तान, आफ्रिका बाहेर; भार...

स्पोर्ट्स