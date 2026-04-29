  • T20 World Cup 2026 साठी न्यूझीलंड संघाची घोषणा! तीन दिग्गज खेळाडू खेळणार शेवटची स्पर्धा

New Zealand team : महिला टी20 विश्वचषक सुरु व्हायरल काही दिवस शिल्लक असताना न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डाने आता संघाची घोषणा केली आहे. यामध्ये तीन दिग्गज न्यूझीलंडच्या खेळाडू या आता या स्पर्धेत शेवटची स्पर्धा खेळणार आहेत. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 29, 2026, 03:33 PM IST
Photo Credit - Social Media

आगामी टी20 विश्वचषकासाठी मागील काही दिवसांपासून संघाची जोरदार तयारी सुरु आहे. या स्पर्धेचा पहिला सामना हा १२ जून रोजी खेळवला जाणार आहे. या स्पर्धेमध्ये 12 संघ सहभागी होणार आहेत. यामध्ये दोन गट तयार करण्यात आले आहेत. पहिल्या गटामध्ये ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, नेदरलॅन्ड, पाकिस्तान आणि साऊथ आफ्रिका या संघाचा समावेश आहे. तर दुसऱ्या गटामध्ये इंग्लंड, आर्यलॅंड, न्यूझीलंड, स्कॅाटलॅंड, श्रीलंका आणि वेस्ट इंडिज या संघाचा समावेश असणार आहे. आता विश्वचषकाला काही दिवस शिल्लक असताना न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डाने महिला संघाची घोषणा केली आहे. यामध्ये अमेलिया कर ही संघाचे नेतृत्व करताना दिसणार आहे. 

कोणत्या खेळाडूंना मिळाले संघात स्थान

न्यूझीलंड महिला संघाची आगामी विश्वचषकासाठी संघाने घोषणा केली आहे. यामध्ये आता तीन दिग्गज खेळाडूंना संघामध्ये सामील करण्यात आले आहे. या तीन दिग्गज खेळाडू या शेवटचा विश्वचषक खेळताना दिसणार आहेत. न्यूझीलंडच्या संघाचा जो कोणता शेवटचा सामना असणार आहे तो त्यांच्या शेवटचा टी20 सामना असणार आहे. यामध्ये सोफी डिवाइन, ली तहूहू आणि सूजी बेट्स यां तीन दिग्गज खेळाडूंची ही शेवटची आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा असणार आहे. 

संघामधील खेळाडूंबद्दल सांगायचे झाले तर ब्री एलिंग आणि पॉली इंग्लिस यांनाही संघामध्ये सामील करण्यात आले आहे. या दोघी एकदिवसीय विश्वचषकाचा भाग होत्या. पण त्या आता टी20 विश्वचषकाचा पहिला सामना खेळताना दिसणार आहेत. अंडर 19 विश्वचषक 2023 मध्ये संघाचे नेतृत्व केले होते, मागील वर्षी तिने संघासाठी पदार्पण केले होते. नॅन्सी पटेलची मागील काही महिन्यांमध्ये चांगली कामगिरी राहिली आहे त्यामुळे तिला या वर्षाच्या सुरुवातीलाच संघामध्ये बोलवण्यात आले होते. सूझी बेट्स आणि सोफी डिवाईन या दोघी टी20 विश्वचषकाची त्याच्या करिअरची 10 आवृती खेळणार आहेत. 

न्यूझीलंडचा टी20 विश्वचषकासाठी संघ

अमेलिया केर (कर्णधार), सुझी बेट्स, सोफी डेव्हाइन, फ्लोरा डेव्हनशायर, इझी गेझ, मॅडी ग्रीन, ब्रुक हॅलिडे, ब्री इलिंग, पॉली इंग्लीस, जेस केर, रोझमेरी मायर, नॅन्सी पटेल, जॉर्जिया प्लायमर, इझी शार्प आणि लीया ताहुहू

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

