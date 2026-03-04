English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • दक्षिण आफ्रिका पुन्हा ठरले चोकर्स! सेमी फायनलमध्ये न्यूझीलंडकडून मिळाला धोबीपछाड, न्यूझीलंड फायनलमध्ये दाखल

दक्षिण आफ्रिका पुन्हा ठरले चोकर्स! सेमी फायनलमध्ये न्यूझीलंडकडून मिळाला धोबीपछाड, न्यूझीलंड फायनलमध्ये दाखल

SA VS NZ Semi Final : संपूर्ण स्पर्धेत अजेय राहिलेली दक्षिण आफ्रिकेवर वर्ल्ड कपमधून बाहेर पडण्याची नामुष्की ओढवली आहे. पुन्हा एकदा दक्षिण आफ्रिकेवर चोकर्सचा टॅग लागला असून न्यूझीलंडने मात्र सेमी फायनलच्या विजयासह आता फायनलमध्ये उडी घेतली आहे.

पूजा पवार | Updated: Mar 4, 2026, 10:54 PM IST
(Photo Credit - Social Media)

SA VS NZ Semi Final : दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध न्यूझीलंड (SA VS NZ) यांच्यात टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा सेमी फायनलचा पहिला सामना खेळवण्यात आला. कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या या सामन्यात न्यूझीलंडने दक्षिण आफ्रिकेचा 9 विकेट्सने पराभव केला आहे. यामुळे संपूर्ण स्पर्धेत अजेय राहिलेली दक्षिण आफ्रिकेवर वर्ल्ड कपमधून बाहेर पडण्याची नामुष्की ओढवली आहे. पुन्हा एकदा दक्षिण आफ्रिकेवर चोकर्सचा टॅग लागला असून न्यूझीलंडने मात्र सेमी फायनलच्या विजयासह आता फायनलमध्ये उडी घेतली आहे.

न्यूझीलंडने जिंकला होता टॉस : 

न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटनरने सेमी फायनलचा टॉस जिंकला आणि त्याने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेला आधी फलंदाजी करण्यासाठी मैदानात यावं लागेल. दक्षिण आफ्रिकेने सेमी फायनलसाठी त्यांच्या प्लेईंग 11 मध्ये 3 बदल केले. यात कगिसो रबाडा, मार्को जानसेन, केशव महाराज यांचं पुनरागमन झालं आहे. या तिघांना झिम्बाब्वे विरुद्ध सुपर 8 सामन्यात आराम देण्यात आला होता. न्यूझीलंड संघाच्या प्लेईंग 11 मध्ये एक बदल केलाय. यात ईश सोढीला बाहेर काढून जेम्स नीशमला प्लेईंग 11 मध्ये स्थान देण्यात आलं होतं. 

दक्षिण आफ्रिकेने विजयासाठी दिलं 170 धावांचं आव्हान : 

दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम फलंदाजी करून 8 विकेट्स गमावून 20 ओव्हर्समध्ये 169 धावांची कामगिरी केली होती. यात मॅक्रो जॅनसनने सर्वाधिक 55 धावा केल्या. ट्रिस्टन स्टब्सने 29, डेवॉल्ड ब्रेव्हिसने 34, एडन मार्करमने 18, क्विंटन डी कॉकने 10 धावांची कामगिरी केली. न्यूझीलंडकडून गोलंदाज रचिन रवींद्र, मॅट हेन्री, कोल मॅककोन्चीने प्रत्येकी 2 विकेट्स घेतल्या. लॉकी फर्ग्युसन आणि जेम्स नीशमने प्रत्येकी 1 विकेट घेतली. 

न्यूझीलंडने 77 बॉलमध्ये जिंकला सामना : 

न्यूझीलंडने विजयासाठी 170 धावांचं याचं मिळाल्यावर त्यांच्याकडून फलंदाजीसाठी फिन ऍलन आणि टिम सेफर्ट हे मैदानात उतरले. यावेळी दोघांनी 117 धावांची पार्टनरशिप केली. दक्षिण आफ्रिकेला न्यूझीलंडची एकच विकेट घेण्यात यश आले. त्यानंतर टिम सेफर्टची विकेट पडल्यावर रचिन रवींद्र फलंदाजीसाठी मैदानात आला. यावेळी त्याने 13 धावा केल्या. फिन ऍलनने देखील नाबाद शतक ठोकले आणि न्यूझीलंडला फायनलचं तिकीट मिळवून दिलं. आता न्यूझीलंड 8 मार्च रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर फायनल सामना खेळेल. 5 मार्च रोजी मुंबई विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात सेमी फायनल पार पडणार आहे. यातील विजयी संघ हा 8 तारखेला न्यूझीलंड विरुद्ध फायनल सामना खेळेल. 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

