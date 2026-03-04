दक्षिण आफ्रिका पुन्हा ठरले चोकर्स! सेमी फायनलमध्ये न्यूझीलंडकडून मिळाला धोबीपछाड, न्यूझीलंड फायनलमध्ये दाखल

SA VS NZ Semi Final : दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध न्यूझीलंड (SA VS NZ) यांच्यात टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा सेमी फायनलचा पहिला सामना खेळवण्यात आला. कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या या सामन्यात न्यूझीलंडने दक्षिण आफ्रिकेचा 9 विकेट्सने पराभव केला आहे. यामुळे संपूर्ण स्पर्धेत अजेय राहिलेली दक्षिण आफ्रिकेवर वर्ल्ड कपमधून बाहेर पडण्याची नामुष्की ओढवली आहे. पुन्हा एकदा दक्षिण आफ्रिकेवर चोकर्सचा टॅग लागला असून न्यूझीलंडने मात्र सेमी फायनलच्या विजयासह आता फायनलमध्ये उडी घेतली आहे.
न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटनरने सेमी फायनलचा टॉस जिंकला आणि त्याने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेला आधी फलंदाजी करण्यासाठी मैदानात यावं लागेल. दक्षिण आफ्रिकेने सेमी फायनलसाठी त्यांच्या प्लेईंग 11 मध्ये 3 बदल केले. यात कगिसो रबाडा, मार्को जानसेन, केशव महाराज यांचं पुनरागमन झालं आहे. या तिघांना झिम्बाब्वे विरुद्ध सुपर 8 सामन्यात आराम देण्यात आला होता. न्यूझीलंड संघाच्या प्लेईंग 11 मध्ये एक बदल केलाय. यात ईश सोढीला बाहेर काढून जेम्स नीशमला प्लेईंग 11 मध्ये स्थान देण्यात आलं होतं.
दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम फलंदाजी करून 8 विकेट्स गमावून 20 ओव्हर्समध्ये 169 धावांची कामगिरी केली होती. यात मॅक्रो जॅनसनने सर्वाधिक 55 धावा केल्या. ट्रिस्टन स्टब्सने 29, डेवॉल्ड ब्रेव्हिसने 34, एडन मार्करमने 18, क्विंटन डी कॉकने 10 धावांची कामगिरी केली. न्यूझीलंडकडून गोलंदाज रचिन रवींद्र, मॅट हेन्री, कोल मॅककोन्चीने प्रत्येकी 2 विकेट्स घेतल्या. लॉकी फर्ग्युसन आणि जेम्स नीशमने प्रत्येकी 1 विकेट घेतली.
न्यूझीलंडने विजयासाठी 170 धावांचं याचं मिळाल्यावर त्यांच्याकडून फलंदाजीसाठी फिन ऍलन आणि टिम सेफर्ट हे मैदानात उतरले. यावेळी दोघांनी 117 धावांची पार्टनरशिप केली. दक्षिण आफ्रिकेला न्यूझीलंडची एकच विकेट घेण्यात यश आले. त्यानंतर टिम सेफर्टची विकेट पडल्यावर रचिन रवींद्र फलंदाजीसाठी मैदानात आला. यावेळी त्याने 13 धावा केल्या. फिन ऍलनने देखील नाबाद शतक ठोकले आणि न्यूझीलंडला फायनलचं तिकीट मिळवून दिलं. आता न्यूझीलंड 8 मार्च रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर फायनल सामना खेळेल. 5 मार्च रोजी मुंबई विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात सेमी फायनल पार पडणार आहे. यातील विजयी संघ हा 8 तारखेला न्यूझीलंड विरुद्ध फायनल सामना खेळेल.