/700000000 कोटींचा तोटा... या बलाढ्य संघाच्या क्रिकेट बोर्डाला तारणार टीम इंडिया, 12 सामने खेळणार

IND VS NZ : न्यूझीलंडचा क्रिकेट संघ हा मैदानावर चांगलं प्रदर्शन करत असला तरी न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्ड हे मागील काही काळापासून लागोपाठ नुकसानीत राहत आहे. न्यूझीलंडच्या क्रिकेट बोर्डाने सांगितलं की मागच्या आर्थिक वर्षात त्यांनी 7.3 मिलियन डॉलर म्हणजेच जवळपास 70 कोटींचा नुकसान सहन केलं आहे. न्यूझीलंड बोर्डाने अशा व्यक्त केली होती की त्यांचं नुकसान हे 1.8 मिलियन डॉलर पर्यंत होईल म्हणजेच मागच्यावर्षीच्या तुलनेत जवळपास 7 टक्के जास्त. न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डाने प्रेस रिलीज जाहीर करून भारताच्या जुगारविषयक कायद्यांमधील बदलांमुळे NZC आणि त्यांचा प्रायोजक 'ड्रीम11' यांच्यातील भागीदारीच्या स्वरूपात बदल झाला, ज्याचा परिणाम म्हणून न्यूझीलंडच्या क्रिकेट मंडळाला मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागले असे सांगण्यात आले.
न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डाला आशा आहे की एवढं नुकसान झाल्यावर सुद्धा त्यांना 100 कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळेल. मात्र यासाठी त्यांची सर्वात जास्त अपेक्षा ही भारताविरुद्धच्या सीरिजकडून असणार आहे. भारतीय क्रिकेट संघ ऑक्टोबरमध्ये न्यूझीलंडच्या दौऱ्यावर जाणार असून, या दौऱ्यात तिन्ही प्रकारांमधील (फॉर्मेट्समधील) एकूण 12 सामने खेळले जाणार आहेत.
भारतीय पुरुष क्रिकेट संघ न्यूझीलंडच्या दौऱ्यावर जाणार असून येथे ते 5 टी20, 5 वनडे आणि 2 टेस्ट सीरिज खेळणार आहेत.
पहिला टी20: 22 ऑक्टोबर, क्राइस्टचर्च
दूसरा टी20: 24 ऑक्टोबर, क्राइस्टचर्च
तीसरा टी20: 27 ऑक्टोबर, वेलिंग्टन
चौथा टी20: 30 ऑक्टोबर, ऑकलँड
पांचवा टी20: 1 ऑक्टोबर, हॅमिल्टन
पहला वनडे: 4 नोव्हेंबर, ऑकलँड
दूसरा वनडे: 7 नोव्हेंबर, वेलिंग्टन
तीसरा वनडे: 10 नोव्हेंबर, हॅमिल्टन
चौथा वनडे: 13 नोव्हेंबर, माउंट मउंगनुई
पांचवां वनडे: 15 नोव्हेंबर, माउंट मउंगनुई
पहला टेस्ट: 19 नवंबर, वेलिंग्टन
दूसरा टेस्ट: 27 नवंबर, क्राइस्टचर्च