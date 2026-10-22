/न्यूझीलंडने केली टी20 ची सर्वात मोठी धावसंख्या, टीम इंडिया समोर विजयासाठी धावांचा डोंगर

IND VS NZ : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात हेगली ओवल स्टेडियमवर पाच सामन्यांच्या टी20 सीरिजचा पहिला सामना खेळवला जातोय. या सामन्यात भारताने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली त्यामुळे न्यूझीलंडला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजी करताना 225 धावा केल्या. हेगली ओव्हलवर न्यूझीलंड संघाची ही सर्वोच्च धावसंख्या आहे. ग्लेन फिलिप्सने जबरदस्त खेळी करत नाबाद 82 धावा केल्या, यात 8 चौकार आणि 3 सिक्सचा समावेश होता. जर टीम इंडियाला हा सामना जिंकायचा असेल तर त्यांना हॅगली ओव्हलवर आतापर्यंतचा टी20 मधील सर्वात यशस्वी पाठलाग करावा लागेल. कारण या मैदानावर टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात 174 पेक्षा मोठे टार्गेट कधीही यशस्वीपणे गाठले गेलेले नाही. तसेच भारताच्या विरोधात टी20 फॉरमॅटमध्ये न्यूझीलंडची ही आतापर्यंतची सर्वोच्च धावसंख्या आहे हेही उल्लेखनीय आहे.
भारताने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली. पहिल्या दोन ओव्हर अर्शदीप आणि भुवनेश्वर यांनी आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावर न्यूझीलंडच्या फलंदाजांना चांगलेच अडचणीत आणले. या 2 ओव्हरमध्ये केवळ 12 धावा निघाल्या, परंतु तिसऱ्या ओव्हरच्या भुवनेश्वर कुमारने 17 धावा दिल्या. त्यानंतर मात्र न्यूझीलंडच्या फलंदाजांनी मागे वळून पाहिले नाही आणि अत्यंत आक्रमक फटकेबाजी सुरू केली.
पहिल्या टी20 सामन्यात 225 धावा करून न्यूझीलंडने भारताविरुद्धच्या टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधील आपल्याच सर्वोच्च धावसंख्येची बरोबरी केली आहे. या वर्षाच्या जानेवारी महिन्यात तिरुवनंतपुरम येथेही न्यूझीलंडने भारताविरुद्ध 225 धावा केल्या होत्या. या ऐतिहासिक खेळीत ग्लेन फिलिप्सने मोलाचे योगदान दिले. त्याने अवघ्या 40 बॉलमध्ये नाबाद 82 धावा केल्या. 205 च्या स्ट्राईक रेटने खेळलेल्या या धडाकेबाज खेळीत त्याने 8 चौकार आणि 3 ओव्हर लगावले.
फिन एलन शिवाय 24 वर्षाच्या युवा फलंदाज बेवोन जॅकब्सने 24 बॉलमध्ये 45 धावा केल्या. दरम्यान जेकब्सने 16 बॉलमध्ये 31 धावा केल्या. आपल्या या खेळीदरम्यान जेकब्सने अर्शदीप सिंगच्या गोलंदाजीवर 96 मीटर लांब सिक्स सुद्धा ठोकला.
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वर्ष 2026 (तिरुवनंतपुरम) - 225 धावा
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वर्ष 2026 (क्राइस्टचर्च) - 225 धावा
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वर्ष 2019 (वेलिंगटन) - 219 धावा