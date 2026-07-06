/नॉर्वे विरुद्धचा पराभव जिव्हारी! नेमार ज्युनिअरची आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्ती, स्पर्धेतून बाहेर होताच ढसाढसा रडला

Neymar Jr Retirement : फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये प्री क्वाटर फायनल सामना सोमवारी नॉर्वे विरुद्ध ब्राझील यांच्यात पार पडला. या सामन्यात नॉर्वेने २-१ ने विजय मिळवून ब्राझीलला बाहेरचा रस्ता दाखवला. नॉर्वे विरुद्धचा हा पराभव ब्राझीलचा स्टार स्ट्राईकर नेमार ज्युनिअर जिव्हारी लागला आणि त्याने सामना संपल्यावर झालेल्या पत्रकार परिषदेत आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमध्ये निवृत्तीची घोषणा केलीये. राउंड ऑफ 16 सामन्यात नेमार 68 व्या मिनिटाला मैदानात उतरला होता. या वर्ल्ड कपमध्ये अधिकतर वेळ तो बेंचवरच राहिला. मागचे 1 ते 2 वर्ष नेमार ज्युनिअर दुखापतीने त्रस्त होता. नॉर्वे विरुद्ध सामन्यात मिळालेल्या पराभवानंतर नेमारने भावुक झाला आणि जमिनीवर बसून ढसाढसा रडायला लागला.
नॉर्वे विरुद्ध ब्राझीलचा 2-1 ने पराभव झाल्यावर नेमारने पत्रकार परिषदेत भावुक होत म्हटले की, 'मी प्रयत्न केला, खूप प्रयत्न केला. पण आता सगळं संपलं आहे, मी इथेच सुरुवात केली होती आणि इथेच शेवट केला'. नॉर्वे विरुद्ध सामन्यात नेमारने 90 व्या मिनिटाला इंजरी टाईममध्ये पेनल्टीद्वारे एक गोल सुद्धा केला. या वर्ल्ड कपमध्ये त्याचा हा पहिला आणि शेवटचा गोल ठरला. पण 34 वर्षांच्या या स्टार खेळाडूचं वर्ल्ड कप जिंकण्याचं स्वप्न मात्र अधुरं राहिलं.
Neymar a fondu en larmes après l’élimination du Brésil en Coupe du Monde, sa dernière.pic.twitter.com/S5X2Acr42oJuly 5, 2026
Neymar cai no choro após derrota do Brasil para Noruega.BRAxNOR pic.twitter.com/0cbaEBd7CwQGdoPOP) July 5, 2026
फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये क्वाटर फायनलपूर्वी ब्राझीलचं स्पर्धेतील आव्हान आता संपुष्टात आलं आहे. ब्राझील स्पर्धेतून बाहेर पडली असून जेव्हा रेफरीने सामना संपल्याची शिटी वाजवली तेव्हा ब्राझीलचा स्टार खेळाडू नेमार हा जमिनीवर बसून ढसाढसा रडल्याचे पाहायला मिळाले. यावरूनच फॅन्सनी अंदाज लावला होता की आता पुन्हा नेमार कदाचित ब्राझीलच्या जर्सीत पुन्हा दिसणार नाही.
न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियममध्ये खेळवण्यात आलेल्या प्री क्वार्टर फायनल सामन्यात नॉर्वेने 2-1 ने ब्राझीलवर विजय मिळवला आणि ब्राझीलला थेट स्पर्धेतून बाहेरचा रस्ता दाखवला. नॉर्वेचा स्टार स्ट्रायकर एर्लिंग हॉलंडने एकहाती ब्राझीलला नमवलं आणि दोन जबरदस्त गोल करत सर्वांना आश्चर्यचकित केले. 79 व्या मिनिटाला पहिला गोल करून हॉलंडने नॉर्वेला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर 90 व्या मिनिटाला पुन्हा एकदा हॉलंडने गोल करून ब्राझीलला झटका दिला. नेमारने पेनल्टीच्या माध्यमातून 90 व्या मिनिटानंतर इंजरी टाइममध्ये गोल केला. यामुळे ब्राझील फॅन्सच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र ब्राझील नॉर्वेची बरोबरी करू शकली नाही आणि ते पराभूत होऊन स्पर्धेतून बाहेर पडले. आतापर्यंत ब्राझीलने तब्बल ५ वेळा फिफा वर्ल्ड कपचे विजेतेपद पटकावले आहे, मात्र शेवटचा फिफा वर्ल्ड कप त्यांनी 2002 मध्ये जिंकला होता. त्यानंतर मागील 24 वर्ष ब्राझीलचा संघ वर्ल्ड कप विजयाचं स्वप्न पाहत होता, मात्र यंदा वर्ल्ड कप 2026 मध्येही ब्राझीलच वर्ल्ड कप जिंकण्याचं स्वप्न अधुरच राहीलय.