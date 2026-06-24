/ब्राझीलच्या चाहत्यांसाठी गुड न्यूज! काही तासात नेमार ज्युनियर करणार कमबॅक

Neymar Jr injury Update : फुटबॅाल विश्वचषक सुरु आहे आणि जगभरामध्ये उत्साहाचे वातावरण पसरले आहे. विश्वचषकाचे आतापर्यत अनेक स्टार पाहायला मिळाले आहेत, पण ब्राझीलच्या संघातील स्टार खेळाडू मागील काही दिवसांपासून दुखापतीमुळे संघामध्ये सामील झालेला नाही. ब्राझीलचे विश्वचषकाचे दोन सामने झाले आहेत, यामध्ये संघाचा मुख्य खेळाडू नेमार हा दोन्ही सामने खेळलेला नाही. आता नेमारच्या दुखापतीसंदर्भात ब्राझीलच्या प्रशिक्षकांनी आता माहिती शेअर केली आहे. त्यांनी आता जाहीर केले आहे की संघाचा स्टार खेळाडू हा संघासाठी परत येणार आहे. आता आता ब्राझीलच्या आगामी सामन्यात खेळणार आहे अशी घोषणा केली आहे.
ब्राझीलच्या पुढचा सामना हा स्कॉटलंडविरुद्ध होणार आहे, या सामन्यामध्ये तो खेळताना दिसणार असे प्रशिक्षकांनी सांगितले आहे. ब्राझीलचे मुख्य प्रशिक्षक कार्लो अँसेलोटी यांनी आता मोठी घोषणा केली आहे. बुधवारी ब्राझीलचा स्कॉटलंडशी सामना होणार आहे, या सामन्यामध्ये नेमार खेळणार अशी प्रशिक्षक कार्लो अँसेलोटी यांनी जाहीर केले आहे. त्यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले की, नेमार उपलब्ध आहे. या आठवड्यात त्याने चांगले प्रशिक्षण घेतले आहे. त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, तो तंदुरुस्त आहे आणि खेळण्यास तयार आहे. तो परत आला याचा आम्हाला आनंद आहे. तो एक उच्च दर्जाचा खेळाडू आहे असे त्यांनी सांगितले.
हे ही वाचा
प्रशिक्षकांनी सांगितले की, दुसऱ्या हाफमध्ये मैदानावर येऊ शकतो किंवा पूर्ण 90 मिनिटे खेळू शकतो. तो चांगला काम करत आहे आणि त्याने खरोखर कठोर परिश्रम केले आहेत. प्रशिक्षकांनी संघासंदर्भात मोठी अपडेट दिली आहे की, हैतीविरुद्धच्या सामन्याच्या 40 व्या मिनिटाला राफिन्हाला दुखापत झाली होती त्यामुळे मैदानाबाहेर गेला होता. त्यानंतर राफिन्हाने इंस्टाग्रामवर माहिती सांगितली होती की तो शक्य तितक्या लवकर बरे होण्याचा प्रयत्न करेल. कार्लो अँसेलोटी यांनी नेमार ज्युनियरला संघात स्थान मिळवून दिल्याचे संकेत दिले आहेत.
OFFICIAL: Neymar Jr day at the World Cup, he can play and 100% available.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026
“Neymar can play, he’s training very well and he’s ready. I am very happy with him”, says Carlo Ancelotti. pic.twitter.com/y3ZXOSkTel
ब्राझील विरुद्ध स्कॉटलंड यांच्यामध्ये सामना होणार आहे, या सामना भारतामध्ये 25 जून रोजी रात्री 3.30 वाजता होणार आहे. ग्रुप सीचा सामना हा मियामी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. या सामन्याचे थेट प्रेक्षपण हे युनाईट8 स्पोर्ट्स टीव्ही चॅनेलवर फुटबॅाल चाहत्यांना पाहायला मिळणार आहे. तर या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही झी5 वर पाहता येणार आहे.