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ब्राझीलच्या चाहत्यांसाठी गुड न्यूज! काही तासात नेमार ज्युनियर करणार कमबॅक

Neymar Jr Comeback : ब्राझीलच्या संघातील स्टार खेळाडू मागील काही दिवसांपासून दुखापतीमुळे संघामध्ये सामील झालेला नाही. आता नेमारच्या दुखापतीसंदर्भात ब्राझीलच्या प्रशिक्षकांनी आता माहिती शेअर केली आहे. त्यांनी आता जाहीर केले आहे की संघाचा स्टार खेळाडू हा संघासाठी परत येणार आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 24, 2026, 09:38 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:38 PM IST
ब्राझीलच्या चाहत्यांसाठी गुड न्यूज! काही तासात नेमार ज्युनियर करणार कमबॅक
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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ब्राझीलच्या चाहत्यांसाठी गुड न्यूज! काही तासात नेमार ज्युनियर करणार कमबॅक
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