/भारतीय वंशाच्या निशान वेलुपिल्लेची वर्ल्ड कपमध्ये दमदार एन्ट्री; ऑस्ट्रेलियाचा 2-0 ने विश्वचषकाचा पहिला विजय

FIFA World Cup 2026, Nishan Velupillay : फीफा विश्वचषकाला सुरुवात झाली आहे, फुटबॅाल चाहते हे सध्या या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. मागील काही दिवसांमध्ये या स्पर्धेसंदर्भात अनेक वाद पाहायला मिळाले आहेत. भारताचा संघ हा फीफा विश्वचषकासाठी पात्रता फेरीत अपयशी ठरला पण तुम्हाला माहिती आहे का भारतीय वंशाचा एक खेळाडू फीफा विश्वचषकामध्ये खेळताना दिसला. ऑस्ट्रेलियाने फिफा विश्वचषक 2026 च्या आपल्या पहिल्या गट सामन्यामध्ये तुर्कीला 2-0 ने त्यांच्या पहिल्याच सामन्यात पराभूत केले. ऑस्ट्रेलियाने स्पर्धेमध्ये विजय मिळवल्यानंतर आता भारताचे देखील यामध्ये चर्चा पाहायला मिळत आहे. यामागचं कारण काय यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
फीफा विश्वचषकामध्ये भारतीय वंशाच्या फुटबॉलपटू निशान वेलुपिल्लईचे पदार्पण केले आहे, अँग्लो-इंडियन आई गिलियन वेलुपिल्लई यांचा मुलगा निशान याने ऑस्ट्रेलियासाठी पहिला फीफा विश्वचषकाचा सामना खेळला. निशान वेलुपिल्लई याने सामन्याच्या 61 व्या मिनिटाला बदली खेळाडू म्हणून मैदानात उतरला. विश्वचषकामध्ये निशनने आपल्या बचावात्मक कामगिरीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. जेव्हा तुर्किचे खेळाडू हे गोल करण्यासाठी प्रयत्नात होते यावेळी त्याने त्याच्या डिफेंसने सर्वाचे लक्ष वेधले होते. वयाच्या 25 व्या वर्षी त्याला ऑस्ट्रेलियासाठी विश्वचषकात पदार्पण करण्याची संधी मिळाली.
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निशान वेलुपिल्लईने 2024 मध्ये ऑस्ट्रेलियासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदार्पण केले होते. चीनविरुद्ध सामन्यात निशानने त्याचा पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला होता. त्याने त्याच्या पदार्पण सामन्यामध्ये सातव्या मिनिटांतच गोल केला आणि संघाला विजय मिळवून दिला होता. निशानने आतापर्यत त्याच्या आंतरराष्ट्रीय करिअरमध्ये त्याने 8 सामने खेळले आहेत. यामध्ये त्याने तीन गोल केले आहेत, निशानचे सर्व गोल विश्वचषक पात्रता फेरीत झाले. त्याने केलेल्या मागील काही सामन्यातील कामगिरी पाहता ऑस्ट्रेलियन प्रशिक्षक टोनी पोपोविच यांनी विश्वचषकासाठीच्या ऑस्ट्रेलियाच्या अंतिम 26 सदस्यीय संघात त्याचा समावेश केला.
फीफा विश्वचषकात ऑस्ट्रेलियाचा पहिला सामना पार पडला, या सामन्यात त्यांनी 2-0 असा विजय मिळवला. 24 वर्षांनंतर विश्वचषक स्पर्धेत पुनरागमन करणाऱ्या तुर्कीच्या स्वप्नावर पाणी फेरले. पहिल्या हाफमध्ये नेस्टोरी इरानकुंडाने प्रतिहल्ल्यावर उत्कृष्ट गोल करून तुर्कीचा बचाव भेदला, त्यानंतर 75 व्या मिनिटाला कॉनर मेटकाफने दुसरा गोल केला.