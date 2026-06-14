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भारतीय वंशाच्या निशान वेलुपिल्लेची वर्ल्ड कपमध्ये दमदार एन्ट्री; ऑस्ट्रेलियाचा 2-0 ने विश्वचषकाचा पहिला विजय

FIFA World Cup 2026 : भारताचा संघ हा फीफा विश्वचषकासाठी पात्रता फेरीत अपयशी ठरला पण तुम्हाला माहिती आहे का भारतीय वंशाचा एक खेळाडू फीफा विश्वचषकामध्ये खेळताना दिसला. फीफा विश्वचषकामध्ये भारतीय वंशाच्या फुटबॉलपटू निशान वेलुपिल्लईचे पदार्पण केले आहे, हा कोण आहे यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 14, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:59 PM IST
भारतीय वंशाच्या निशान वेलुपिल्लेची वर्ल्ड कपमध्ये दमदार एन्ट्री; ऑस्ट्रेलियाचा 2-0 ने विश्वचषकाचा पहिला विजय

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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