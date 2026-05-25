'आपल्या मुंबई इंडियन्सप्रमाणे...'; 'ते' वाक्य ऐकताच चेहरा लपून जोरजोरात हसू लागल्या नीता अंबानी | Video

Nita Ambani Viral Video: मुंबई इंडियन्सच्या मालकीण असलेल्या नीता अंबानींसमोरच त्यांच्याच मालकीच्या शाळेत शिकणारा विद्यार्थी असं काय म्हणाला की त्या जोरजोरात हसू लागल्या?
Nita Ambani Viral Video: पदवीदान समारंभ म्हणजेच ग्रॅज्युएशन सेरिमनी म्हटलं की पाहुण्यांची रटाळ भाषण, शिक्षण संस्थेसंदर्भातील आकडेवारी आणि लांबत चालेला कार्यक्रम असा सारा गंभीर प्रकार असतो. त्यातही भविष्यासाठी मान्यवरांकडून दिले जाणारे सल्लेही अशा भाषणामधून सामान्य बाब झाली आहे. मात्र धीरूभाई अंबानी इंटरनॅशनल स्कूलमधील (DAIS) एका विद्यार्थ्याने आपल्याच पदवीदान सोहळ्यात केलेलं भन्नाट भाषण ऐकून या सोहळ्याला उपस्थित असलेल्या नीता अंबानी अगदी मानपासून हसल्याचं पाहायला मिळालं.
या विद्यार्थ्याने आपल्या भाषणामध्ये इंडियन प्रिमिअर लीगचा संदर्भ दिला. नीता अंबानी बसलेल्या स्टेजवर येऊन, भाषण देताना या पठ्ठ्याने नीता अंबानींच्याच मालकीच्या मुंबई इंडियन्स फ्रँचायझीचा उल्लेख केला. मात्र तो मुंबईच्या संघाबद्दल फारचं छान काही बोलला नाही. उलट यंदाच्या म्हणजेच आयपीएल 2026 मध्ये संघाचे काय हाल झाले आहेत यावर त्याने कटाक्ष टाकला. मात्र तो जे काही बोलला ते इतक्या उत्तमरित्या त्याने मांडलं की मुंबईच्या संघाला टार्गेट केलेलं पाहून संतापण्याऐवजी नीता अंबानी जोरजोरात हसू लागल्या.
उपस्थितांना संबोधित करताना, हेड बॉयने (मॉनिटरने) 2026 च्या ग्रॅज्युएट बॅचचा प्रवास कसा झाला, शाळेने विद्यार्थ्यांमध्ये कसे सकारात्मक परिवर्तन घडवले यावर भाष्य केलं. आपण एकत्रितपणे आयुष्यभर पुरतील अशा आठवणी या प्रवासात निर्माण केल्याचंही तो म्हणाला. पण भविष्यातील वाटचालीबद्दल बोलताना त्याने थेट मुंबई इंडियन्सचा संदर्भ दिला. “आपल्या लाडक्या मुंबई इंडियन्सप्रमाणे आपल्याला सुद्धा कठीण हंगामाचा (काळाचा) सामना करावा लागेल,” असं हेड बॉयने आपल्या भाषणात नमूद करतानाच संपूर्ण सभागृहात हास्य कल्लोळ झाला.
विशेष म्हणजेच अगदी त्याच क्षणी कॅमेराने नीता अंबानी कशा व्यक्त झाल्या हे टीपलं. मुंबईच्या संघाची अवस्था आणि विद्यार्थी दशेतील प्रवास याची या मुलाने ज्यापद्धतीने सांगड घातली ते ऐकून नीता अंबानीही आपला चेहरा लपवत हसत होत्या. त्यांना सुद्धा हे वाक्य ऐकून हसू आवरलं नाही. आपल्या बोलण्यामागील मूळ उद्देश स्पष्ट करताना या मुलाने पुढे भाषणात. “असे काही ऋतू असतात जेव्हा आपल्या मनासाराखे काहीच घडत नाही, जेव्हा केलेल्या मेहनतीचे फळही मिळालेलं नाही असं वाटतं, अशावेळी तुम्ही प्रत्येक गोष्टीवर शंका घेता,” असं स्पष्ट केलं.
Student make fun of Mumbai Indians in front of Nita Ambani— Jeet (@JeetN25) May 24, 2026
- Look at reaction of Nita Ambani. pic.twitter.com/xk3Ih0IhNP
"Just like our beloved Mumbai Indians there will be tough seasons."— CricketGully (@thecricketgully) May 24, 2026
Student trolled MI in front of Nita Ambani. pic.twitter.com/VWqhhOSMiq
पुढे बोलताना या मुलाने मुंबई इंडियन्सकडून काय शिकण्यासारखं आहे हे ही आपल्या मित्रांना सांगितलं. “मात्र या फ्रँचायझीने आम्हा सर्वांना एक गोष्ट शिकवली आहे, ती म्हणजे तुम्ही कोण आहात हे कधीही विसरू नका. तुमचा वारसा कधीही विसरू नका. तसेच तुमच्या पाठीशी उभ्या असलेल्या लोकांनाही कधी विसरू नका,” असं म्हणतानाच पुढे तो मुंबई इंडियन्सच ब्रीद वाक्य म्हणाला. "नेहमी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ठरवलं तर दुनिया हिला देंगे हम," असं म्हणताच नीता अंबानींनी टाळ्या वाजवत या मुलाच्या भाषण कौशल्याचं आणि त्याने दिलेल्या संदेशाला समर्थन दिलं.
धीरूभाई अंबानी इंटरनॅशनल स्कूलच्या संस्थापिका आणि अध्यक्षा नीता अंबानी यांच्यासोबतच या सोहळ्याला प्रमुख पाहुण्या म्हणून प्रसिद्ध बॅटमिंटनपटू पी. व्ही. सिंधू आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते.