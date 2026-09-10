BCCI च्या मेडिकल टीमने दाखवला ग्रीन सिग्नल! 'या' खेळाडूने पास केली फिटनेस टेस्ट, अफगाणिस्तान विरुद्ध मैदानात उतरणार

Nitish Kumar Reddy Fitness Test : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात 13 सप्टेंबर पासून तीन सामन्यांची टी20 सीरिज खेळवली जाणार आहे. दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर या सीरिजचे तीनही सामने रंगणार असून या सीरिजसाठी युवा वेगवान गोलंदाज ऑलराऊंडर नितीश कुमार रेड्डीला बीसीसीआयच्या मेडिकल टीमने पूर्णपणे फिट घोषित केलं आहे. बंगळुरू येथील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंसच्या फायनल मॅच सिम्युलेशन टेस्ट पास केल्यावर 23 वर्षांच्या नितीश कुमार रेड्डीला मेडिकल क्लिअरन्स मिळाला आहे.
नितीश कुमार रेड्डी हा मागच्या काही काळापासून दुखापतीने त्रस्त होता. जून महिन्यात अफगाणिस्तान विरुद्ध वनडे सीरिज दरम्यान नितीशच्या डाव्या मांडीच्या दुखापतीचा त्रास पुन्हा सुरू झाला होता. या दुखापतीमुळे त्याला आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्धच्या अलीकडील 'व्हाइट-बॉल' सीरिजला मुकावे लागले होते. परिणामी, अफगाणिस्तानविरुद्धच्या टी20 सीरिजसाठी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली तेव्हा त्याची निवड ही 'फिटनेस चाचणी' उत्तीर्ण करण्याच्या अटीवर करण्यात आली होती. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार बंगळुरूमध्ये झालेल्या शेवटच्या टेस्ट दरम्यान नितीशवरील गोलंदाजीच्या वर्कलोडवर आढावा घेण्यात आला. तिथे त्याने कोणत्याही अडचणीशिवाय गोलंदाजी केली आणि आपली 'मॅच फिटनेस' सिद्ध केली. आता तो गुरुवारी नवी दिल्लीत भारतीय संघात सामील होणार आहे.
स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्याच्या फिटनेसबाबत चिंता असताना नितीश कुमार रेड्डीचं अफगाणिस्तान विरुद्ध टी20 सीरिजपूर्वी संघात पुनरागमन होणं ही एक चांगली गोष्ट आहे. नितीशकुमार रेड्डीने भारतासाठी आतापर्यंत खेळलेल्या चार टी20 सामन्यांमध्ये रेड्डीने 180 च्या जबरदस्त स्ट्राईक रेटसह 90 धावा केल्या आहेत आणि तीन विकेट्स घेतले आहेत. आयपीएल 2026 दरम्यान, त्याच्या गोलंदाजीत आणि 'डेथ ओव्हर्स'मध्ये मोठे फटके मारण्याच्या क्षमतेत लक्षणीय सुधारणा दिसून आली. या पार्श्वभूमीवर तो कर्णधारपदासाठी एक चांगला पर्याय म्हणून समोर येऊ शकतो.
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात तीन सामन्यांची टी20 सीरिज दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवण्यात येणार आहे. 13 सप्टेंबर 2026 रोजी पहिला सामना खेळवला जाईल. तर 17 सप्टेंबरला शेवटचा सामना खेळवला जाईल. भारतीय संघासाठी एक सकारात्मक बाब म्हणजे वॉशिंग्टन सुंदरने आपली फिटनेस चाचणी यशस्वीपणे पूर्ण करून संघात प्रवेश केला आहे. तर जसप्रीत बुमराह आणि हर्षित राणा यांच्या फिटनेसबाबतच्या माहितीची अद्याप प्रतीक्षा आहे.