VIDEO: हवेत झेप घेत नीतीश कुमार रेड्डीने घेतला अफलातून कॅच, प्रेक्षक थक्क! बघा Video

Nitish Kumar Reddy's Flying Catch, India vs West Indies: भारतीय क्रिकेटमधील तरुण खेळाडूंच्या करामतींनी चाहत्यांना नेहमीच रोमांचित केलं आहे. टेस्ट क्रिकेटला जरी शांत आणि संयमाचा खेळ म्हटलं जात असलं तरी त्यामध्येही काही क्षण असे येतात जे पाहून प्रेक्षक थक्क होतात. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सुरू असलेल्या भारत आणि वेस्टइंडीज यांच्यातील पहिल्या कसोटी सामन्यात असाच एक अद्भुत क्षण पाहायला मिळाला. मोहम्मद सिराजच्या गोलंदाजीवर नीतीश कुमार रेड्डीने घेतलेला भन्नाट झेल हा केवळ कॅच नव्हता, तर तो भारतीय क्षेत्ररक्षणाचा एक अनोखा नमुना होता. २२ वर्षीय या ऑलराउंडरने ज्या पद्धतीने हवेत झेप घेत चंद्रपॉलला माघारी धाडलं, त्याने लाखो चाहत्यांच्या डोळ्यांवर विश्वासच बसेना. मोहम्मद सिराजच्या चेंडूवर त्याने हवेत झेप घेत काढलेला अविश्वसनीय कॅच पाहून सगळेच थक्क झाले.
तिसऱ्या दिवसाच्या खेळाची सुरुवात भारतीय फलंदाजांनी नव्हे, तर कॅरिबियन ओपनर्सनी केली. कारण त्याआधीच भारताने आपली पहिली डाव 448/5 वर घोषित केला होता. वेस्ट इंडिजकडून जॉन कॅम्पबेल आणि टॅगेनारिन चंद्रपॉल मैदानात उतरले. दोघेही सावध सुरुवात करत होते. मात्र, मोहम्मद सिराजने टाकलेल्या आठव्या षटकाने संपूर्ण खेळपट्टीवर रोमांच पसरला. सिराजच्या दुसऱ्या चेंडूवर चंद्रपॉलने स्क्वेअर लेगच्या दिशेने पुल शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला. पण तिथे तैनात नीतीश कुमार रेड्डीने अविश्वसनीय चपळाई दाखवत हवेतच झेप घेतली आणि डाव्या हाताने अप्रतिमरीत्या कॅच पकडला. 22 वर्षीय रेड्डीच्या या झेपेने चंद्रपॉलला परत पॅव्हेलियन गाठावं लागलं. हा क्षण पाहून मैदानातील प्रेक्षकांपासून ते डगआऊटमधील खेळाडूंपर्यंत सगळ्यांनीच कौतुकाचा वर्षाव केला.
ONE OF FINEST CATCHES EVER BY NITISH KUMAR REDDY pic.twitter.com/2h2UFuJQMB
— Johns. (@CricCrazyJohns) October 4, 2025
वेस्ट इंडिजला चंद्रपॉलकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. पण या कसोटीत तो पूर्णपणे फ्लॉप ठरला. पहिल्या डावात त्याने 11 चेंडू खेळले, पण खाते उघडता आलं नाही. सिराजने ध्रुव जुरेलच्या हातून त्याला झेलबाद करत तंबूत पाठवलं. दुसऱ्या डावात तरी चांगला खेळ करेल अशी आशा होती. मात्र, चंद्रपॉलने 23 चेंडूत केवळ एक चौकारासह 8 धावा केल्या. त्यामुळे वेस्ट इंडिजच्या डावाला अपेक्षित सुरुवात मिळाली नाही.
या कसोटीतला रेड्डीचा झेल हा नक्कीच निर्णायक क्षण ठरला. त्याच्या अप्रतिम फिल्डिंगमुळे तो एका झटक्यात चर्चेत आला. केवळ 22 वर्षांच्या वयात त्याने जे धाडस दाखवलं, ते पाहून क्रिकेट तज्ज्ञदेखील प्रभावित झाले आहेत.