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अर्धशतक झळकावताच नितीश राणा मैदानावरच ढसाढसा रडला, नक्की झाले काय? पहा Video

दिल्ली प्रिमियर लीग दिल्ली लायन्स विरुद्ध साऊथ दिल्ली सुपरस्टार्स यांच्यामध्ये सामना झाला, या सामन्यातील एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे या सामन्यादरम्यानचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर चर्चेत आहे यामध्ये नितीश राणा मैदानावर ढसाढसा रडताना दिसत आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 18, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 03:27 PM IST
अर्धशतक झळकावताच नितीश राणा मैदानावरच ढसाढसा रडला, नक्की झाले काय? पहा Video
Image Credit: नितीश राणाचा भावूक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल (फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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