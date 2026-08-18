/अर्धशतक झळकावताच नितीश राणा मैदानावरच ढसाढसा रडला, नक्की झाले काय? पहा Video

Nitish Rana Got Emotional : सध्या क्रिकेट चाहत्यांसाठी मेजवानी सुरु आहे, भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये एकिकडे कसोटी मालिका सुरु आहे. तर भारतामध्ये लीग स्पर्धा देखील खेळवल्या जात आहे, मागील काही दिवसांपासून सुरु असलेल्या दिल्ली प्रिमियर लीगने प्रेक्षकांचे भरपूर मनोरंजन केले आहे. दिल्ली प्रिमियर लीग दिल्ली लायन्स विरुद्ध साऊथ दिल्ली सुपरस्टार्स यांच्यामध्ये सामना झाला, हा स्पर्धेचा 31 वा सामना होता. या सामन्यामध्ये दिल्ली लायन्सचा कर्णधार नितिश राणा याने मैदानावर अर्धशतक झळकावल्यानंतर त्याच्या डोळ्यातून अश्रू वाहायला लागले. पण एखाद्या खेळाडूसाठी अर्धशतक झळकावणे हे फार काही मोठे नाही पण नितिश राणा हा मैदानावर एवढा भाऊक का झाला?
सोशल मिडीया सध्या दिल्ली लायन्स विरुद्ध साऊथ दिल्ली सुपरस्टार्स या सामन्यामधील एक व्हिडिओ नितीश राणाचा व्हायरल होत आहे. साऊथ दिल्ली सुपरस्टार्सविरुद्धच्या सामन्यात अर्धशतक झळकावल्यानंतर राणा स्वतःला आवरू शकला नाही. आकाशाकडे पाहताना त्याला आधी आपल्या आईची आठवण झाली आणि मग तो ढसाढसा रडला. मैदानावर त्याच्या सहकाऱ्यांनी आणि पंचांनी त्याचे सांत्वन केले. सध्या नितिश राणाचा हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर प्रचंड चर्चेत आहे, पण मैदानावर रडण्यामागंचं कारण हे त्याची आई होते.
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स्पर्धेच्या दरम्यान आईचे निधन झाले होते, काही वेळातच तो मैदानावर परतला. सामन्यात अर्धशतक झळकावल्यानंतर त्याने हे अर्धशतक आईला समर्पित केले. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये त्याने अर्धशतक झळकावल्यानंतर त्याने आकाशात पाहिले आणि नमस्कार केला. त्यानंतर त्याने जमिनीवर गुडघे टेकले आणि तो रडायला लागला. यावेळी अंपायर त्याचबरोबर विरोधी संघामधील सर्व खेळाडू हे त्याला सात्वन देण्यासाठी आले होते. आपल्या आईच्या स्मरणार्थ, नितीशने तिच्या नावाची जर्सी घालून एक सामना खेळला होता. आणि आता, जेव्हा त्याने साऊथ दिल्लीविरुद्ध अर्धशतक झळकावले, तेव्हा नितीशने ते आपल्या आईला समर्पित केले.
Some moments are bigger than the game.— Delhi Premier League T20 (@DelhiPLT20) August 17, 2026
Nitish Rana dedicates his half-century to his mother in an emotional moment.#AdaniDPL2026 #AdaniDPL #NitishRana #DelhiPremierLeague #WDLvsSDS pic.twitter.com/6X4ZQWykYG
दिल्ली लायन्स विरुद्ध साऊथ दिल्ली सुपरस्टार्स सामन्याबद्दल सांगायचे झाले तर पश्चिम दिल्लीकडून नितीश राणाचे अर्धशतक व्यर्थ ठरले. दक्षिण दिल्लीने अवघ्या 15.2 ओव्हरमध्ये 170 धावांचे लक्ष्य पूर्ण केले आणि 10 गडी राखून विजय मिळवला. दक्षिण दिल्लीकडून फलंदाजी करताना सनत संगवानने 111 धावांचे झंझटके शतक झळकावले. या खेळीत त्याने 54 चेंडूंचा सामना केला, ज्यात 10 षटकार आणि 4 चौकारांचा समावेश होता. सनतसोबतच अनमोल शर्मानेही 38 चेंडूंमध्ये नाबाद 55 धावा केल्या. अनमोलच्या खेळीत 6 चौकार आणि 1 षटकाराचा समावेश होता.