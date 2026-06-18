/ना मेस्सी ना रोनाल्डो... कोण आहे जगातील सर्वात श्रीमंत फुटबॉलर? संपत्ती पाहून डोळे पांढरे होतील

Lionel Messi VS Cristiano Ronaldo Networth : फिफा वर्ल्ड कप 2026 हा जगातील सर्वात मोठा फुटबॉल वर्ल्ड कप असून यंदा याचा 23 वा सीजन आहे. यंदाचा वर्ल्ड कप हा अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा या तीन देशांमध्ये आयोजित करण्यात आला असून यंदा स्पर्धेत एकूण 48 संघांनी सहभाग घेतला आहे. 11 जून पासून स्पर्धेला सुरुवात झालीये तर याचा शेवटचा सामना हा 19 जुलै रोजी होणार आहे. फुटबॉलचे सुपरस्टार म्हणून ओळखले जाणारे लिओनेल मेस्सी आणि क्रिस्तिआनो रोनाल्डो हे दोघे यंदा त्यांचा सहावा वर्ल्ड कप खेळणार आहेत. यंदाचा वर्ल्ड कप हा दोघांसाठी शेवटचा सुद्धा ठरू शकतो आणि त्यानंतर दोघे निवृत्त होऊ शकतात. त्यामुळे यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्ये सर्वांचं लक्ष या दोन खेळाडूंकडे लागलेलं आहे. मेस्सी आणि रोनाल्डो हे दोघे जगातील श्रीमंत फुटबॉलपटूंपैकी एक आहेत. मात्र मेस्सी आणि रोनाल्डो हे जगातील सर्वात श्रीमंत फुटबॉलर नाहीत, तेव्हा जगातील सर्वात श्रीमंत फुटबॉलर कोण आहे याविषयी जाणून घेऊयात.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार लिओनल मेस्सीची एकूण संपत्ती ही 1.1 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स म्हणजेच भारतीय रुपयांमध्ये 10460 कोटी रुपये इतकी आहे. तर दुसरीकडे क्रिस्टियानो रोनाल्डोची अंदाजे संपत्ती ही जवळपास तब्बल 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर म्हणेजच 13317 कोटी रुपये आहे. त्यामुळे एकूण संपत्तीच्या बाबतीत क्रिस्टियानो रोनाल्डो हा बाजी मारतो. लिओनल मेस्सी आणि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हे दोघे फ़ुटबाँलच्या मैदानावर जवळपास एक दशकाहून जास्त खेळत असून त्यांनी फुटबॉल क्षेत्रातील योगदानासाठी अनेक पुरस्कार देखील जिंकलेत तसेच बरेच रेकॉर्ड सुद्धा नावे केलेत.
लिओनल मेस्सी आणि क्रिस्टियानो रोनाल्डो यांनी संपत्ती ही हजारो कोटींमध्ये असली तरी फॅक बोलकियाह हा जगातील सर्वात श्रीमंत फुटबॉलर आहे. फॅक बोलकियाह हा ब्रुनेई शाही कुटुंबातील सदस्य असून त्याची एकूण संपत्ती ही मेस्सी आणि रोनाल्डोपेक्षा सुद्धा जास्त आहे. फॅक बोलकियाहकडे प्रचंड संपत्ती असूनही फुटबॉलमधून मिळणारे त्याचे उत्पन्न तुलनेने कमी आहे. फाईक बोल्कियाह यांची अंदाजित एकूण संपत्ती सुमारे 20 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स म्हणजेच (अंदाजे 1,90,344 कोटी रुपये) इतकी आहे.
वर्ल्ड कप विजेत्या संघाचा भाग असलेल्या लिओनेल मेस्सीकडे आदिदास, हार्ड रॉक आणि एप्पल सारखे अनेक मोठ्या ब्रॅण्ड्सचे कॉन्टॅक्ट आहेत. क्रिस्टियानो रोनाल्डो याच्याकडे देखील अनेक ब्रॅण्ड्स असून यात Nike, CR7, Tag Heuer, Armani आणि Herbalife सारख्या लग्झरी ब्रॅण्ड्सचा समावेश आहे. क्रिस्टियानो रोनाल्डोकडे फेरारी, बुगाटी, लॅम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, बेंटले सारख्या महागड्या गाड्या आहेत. लिओनेल मेस्सीकडे फेरारी, मर्सिडीज, पगानी, रेंज रोवर, मासेराती आणि ऑडी सारख्या आलिशान गाड्या आहेत.