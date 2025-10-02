English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
खेळात राजकारण आणू नका... RCB च्या दिग्गज क्रिकेटरने टीम इंडियावर केली टीका

AB de villers : आशिया कप २०२५ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान संघात बराच तणाव पाहायला मिळाला. याविषयी आरसीबीच्या एका दिग्गज क्रिकेटरने टीम इंडियावर टीका केली आहे.  

पूजा पवार | Updated: Oct 2, 2025, 03:46 PM IST
खेळात राजकारण आणू नका... RCB च्या दिग्गज क्रिकेटरने टीम इंडियावर केली टीका
(Photo Credit : Social Media)

AB de villers : आशिया कप 2025 च्या फायनलमध्ये टीम इंडियाने पाकिस्तानला हरवून विजेतेपदाचा खिताब जिंकला. नव्यांदा चॅम्पियन बनवल्यावर सुद्धा टीम इंडियाला (Team India) अद्याप ट्रॉफी मिळालेली नाही. फायनल जिंकल्यावर टीम इंडियाने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे आणि आशियाई क्रिकेट काउन्सिकचे अध्यक्ष असलेल्या मोहसिन नक्वीकडून (Moshin Naqvi) नकार दिला. टीम इंडियाच्या या धोरणामुळे मोहसिन नक्वीने त्यांना ट्रॉफी दिली नाही आणि ती ट्रॉफी स्वतःकडे ठेऊन ते निघून गेले. ज्यामुळे बीसीसीआयने नक्वीच्या या कृतीवर टीका केली. 

बीसीसीआयने मोहसिन नक्वीकडून मेडल आणि ट्रॉफी घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे नक्वी ट्रॉफी घेऊन गेले आणि त्यांनी अट ठेवली की जर त्यांना ट्रॉफी हवी असेल तर भारतीय कर्णधाराला एसीसी कार्यालयात येऊन ट्रॉफी घ्यावी लागेल. या वादाने संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधून घेतलं. अनेक आजी माजी खेळाडूंनी याविषयी  वक्तव्य केलं. दरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेचा माजी कर्णधार आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा दिग्गज खेळाडू एबी डिव्हिलियर्सने या वादावर भारताविरुद्ध मोठे विधान केलं आहे.

काय म्हणाला एबी डिव्हिलियर्स?

भारतीय संघाने खेळावर राजकारणाचे वर्चस्व गाजवल्याबद्दल डिव्हिलियर्सने टीका केली. आपल्या यूट्यूब चॅनलवर एक व्हिडीओ शेअर करून त्याने म्हटले की, '२०२५ च्या आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानला पाच विकेट्सने पराभूत केल्यानंतर जे घडले ते पाहून त्याला वाईट वाटलं. तो म्हणाला, टीम इंडिया ट्रॉफी कोण देणार आहे याबद्दल थोडीशी नाराज होती. मला वाटत खेळात असे घडू नये. राजकारण एका बाजूला ठेवलं पाहिजे. खेळ ही एक वेगळी गोष्ट आहे आणि ती तशीच साजरी केली पाहिजे. हे पाहून खूप वाईट वाटते, पण आशा आहे की ते भविष्यात अशा गोष्टी सोडवतील. राजकारण खेळ, खेळाडू, क्रिकेटपटूंना खूप कठीण परिस्थितीत टाकते आणि तेच पाहणे मला आवडत नाही. शेवटी ते खूप विचित्र होते'.

टीम इंडियाविषयी मोठं वक्तव्य : 

भारत पाकिस्तान यांच्यातील बिघडलेले राजकीय संबंध हे आशिया कपमधील सामन्यांवर हावी पडताना दुसले. भारतने आशिया कपमधील सर्व सामने जिंकून खिताब जिंकला. स्पर्धेदरम्यान भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगा याच्याशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला आणि दोन्ही देशांमधील शाब्दिक युद्ध सुरूच राहिले. असे असूनही, पुढील वर्षी होणारा टी-२० वर्ल्ड कप लक्षात घेऊन भारताच्या टी-२० सेटअपने डिव्हिलियर्स खूपच प्रभावित झाला. डिविलियर्स म्हणाला की, 'भारत खूप मजबूत दिसतोय. ते त्या टी-२० वर्ल्ड कपसाठी तयारी करत आहेत. ते फार दूर नाहीये आणि त्यांच्याकडे खूप प्रतिभा आहे असे दिसते. ते मोठ्या क्षणांमध्ये चांगले खेळत आहेत, म्हणून ते खूप छान आहे'.

FAQ : 

आशिया कप २०२५ फायनलचा निकाल काय होता?
उत्तर: २८ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर झालेल्या फायनलमध्ये भारताने पाकिस्तानला ५ विकेट्सने विजय मिळवला. पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करत १४६ धावांवर ऑलआउट झाला, तर भारताने हे लक्ष्य ५ विकेट्स राखून गाठले. यामुळे भारताने आशिया कपचा खिताब जिंकला.

ट्रॉफी वादाचा मुख्य मुद्दा काय आहे?
उत्तर: फायनल जिंकल्यानंतर एसीसी आणि पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी विजेतेपदाची ट्रॉफी आणि मेडल्स हस्तांतरित करण्यासाठी पुढाकार घेतला. मात्र, बीसीसीआय आणि टीम इंडियाने राजकीय कारणांमुळे नक्वीकडून ट्रॉफी घेण्यास नकार दिला. परिणामी, नक्वी ट्रॉफी स्वतःकडे घेऊन निघून गेले आणि अट ठेवली की भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव स्वतः एसीसी कार्यालयात येऊन ट्रॉफी घ्यावी लागेल. यामुळे बीसीसीआयने नक्वींच्या कृतीवर तीव्र टीका केली.

स्पर्धेदरम्यान भारत-पाकिस्तानमध्ये इतर कोणते वाद झाले?
उत्तर: स्पर्धेदरम्यान भारत-पाकिस्तानमधील बिघडलेले राजकीय संबंध खेळावर हावी पडले. भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानी कर्णधार सलमान अली आगाशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला, ज्यामुळे शाब्दिक युद्ध सुरू झाले. याशिवाय, भारताने स्पर्धेतील सर्व सामने जिंकले, पण ट्रॉफी वादाने हा मुद्दा अधिक गंभीर केला.

