/30 ओव्हरमध्ये एकही विकेट नाही? इंग्लंडच्या सलामीवीरांनी भारताच्या गोलंदाजांना धु धु धुतलं...

IND vs ENG 3rd ODI : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या एकदिवसीय मालिकेचा तिसरा सामना हा लॅार्ड्सवर खेळवला जात आहे. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघ पहिल्या डावामध्ये गोलंदाजी करत आहे. इंग्लंडच्या संघाचा कर्णधार हॅरी ब्रुकने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. टीम इंडियाच्या संघाला पहिले गोलंदाजी करणे चांगले महागाज पडले आहे. 30 ओव्हरमध्ये भारताच्या संघाला एकही विकेट्स घेतला आला नाही. या सामन्यामध्ये इंग्लंडच्या संघाला संघाच्या दोन्ही सलामीवीर फलंदाजांनी दमदार सुरुवात करुन दिली. 31 व्या ओव्हरमध्ये प्रसिद्ध कृष्णा हा गोलंदाजी करण्यासाठी आला आणि दुसऱ्याच चेंडूमध्ये त्याने जेकब बेथलला बाद केले.
या सामन्यामध्ये भारतीय संघाची 30 ओव्हरमध्ये फारच निराशाजनक फलंदाजी झाली. भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात जेकब बेथल याने संघासाठी 91 धावांची खेळी खेळली. त्याने आजच्या सामन्यामध्ये 93 चेंडूमध्ये 91 धावा केल्या, यामध्ये त्याने 2 षटकार आणि 11 चौकार मारल्या. जसप्रीत बुमराह फलंदाजी आजच्या सामन्यामध्ये प्लेइंग 11 मध्ये नसल्यामुळे भारताच्या गोलंदाजीवर मोठा परिणाम झालेला पाहायला मिळत आहे. आता पहिला विकेट प्रसिद्ध कृष्णाने मिळवून दिल्यानंतर आता टीम इंडियाच्या गोलंदाजीवर चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे.
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बेन डकेटने भारताविरुद्ध शतक झळकावले आहे. आपल्या शतकामुळे त्याने संघाला मजबूत स्थितीत आणले आहे. 35.5 षटकांत इंग्लंडची धावसंख्या एक गडी बाद 225 आहे. बेन डकेट 106 चेंडूंमध्ये 102 धावा करून फलंदाजी करत आहे. त्याला जो रूटची साथ मिळाली असून, त्याने 14 चेंडूंमध्ये 12 धावा केल्या आहेत. तो. त्याला बाद करण्यासाठी भारतीय गोलंदाजांची दमछाक होत आहे.