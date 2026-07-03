/फुटबॅाल विश्वचषकात खेळाडूंना उन्हाचे चटके; उष्णतेच्या लाटेने वाढवली चिंता! हवामान बदलाचे गंभीर परिणाम

भारतामध्ये पावसाळा सुरु असला तरी अमेरिकेमध्ये उन्हाळा सुरु आहे, त्यामुळे विश्वचषकातील खेळाडूंना आता त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. 4 जुलैच्या सुट्टीच्या आधी उत्तर अमेरिकेच्या पूर्व किनारपट्टीवर उष्णतेचा हीट डोम तयार झाला आहे. आता हीट डोम म्हणजेच काय? वायुमंडलमध्ये तयार होणारी एक हवामान स्थिती आहे, जी एक क्षेत्रात आणि खूप जास्त वेळ भीषण उष्णता निर्माण करते. सध्या फीफा विश्वचषकाचे बाद फेरीचे सामने खेळवले जात आहेत आणि स्पर्धेतील बाद फेरीचे सामने अत्यंत उष्ण आणि दमट हवामानात खेळले जात आहेत. अमेरिकेमधील हवामानाच्या बदलामुळे खेळाडू आणि सामने पाहायला आलेल्या प्रेक्षकांच्या आरोग्याला देखील धोका निर्माण होत आहे.
अमेरिकेमधील हवामानाच्या बदलामुळे त्याचा परिणाम हा स्पर्धेच्या निकालावरही होऊ शकतो. क्लायमेट सेंट्रलच्या एका नवीन अहवालानुसार, हवामान बदलामुळे या उष्णतेच्या लाटेची तीव्रता किमान पाच पटीने वाढली आहे. या हवामानाचा परिणाम हा फक्त प्रेक्षकांसाठीच समस्या नाहीतर त्याचा परिणाम सामन्यांच्या निष्पक्षतेवरही होत आहे. जे संघ उघड्या स्टेडियममध्ये खेळत आहेत त्यामुळे त्यांना जास्त आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. न्यूयॉर्कमधील अनेक असे स्टेडियम आहेत जे मियामी, फिलाडेल्फिया आणि टोरोंटो यांसारख्या खुल्या स्टेडियममध्ये खेळणाऱ्या संघांना वाढत्या उष्णतेचा आणि आर्द्रतेचा सामना करावा लागत आहे.
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तर त्याविरुद्ध स्टेडियम ह्यूस्टन, डॅलस आणि अटलांटा यांसारख्या वातानुकूलित स्टेडियममधील संघाची कामगिरी ही चांगली पाहायला मिळाली आहे. या आठवड्यामध्ये काही महत्वाचे सामने होणार आहेत, 2 जुलै रोजी पार पडलेला पोर्तुगाल विरुद्ध क्रोएशिया सामन्याच्या वेळी तापमान 33.8 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले होते, जे सामान्य तापमानापेक्षा 8.7 अंशांनी जास्त होते. भारतामध्ये 4 जुलै रोजी खेळवला जाणारा मियामी येथे अर्जेंटिना विरुद्ध केप व्हर्डे सामना 30.3 अंश सेल्सिअस तापमानात खेळला गेला, ज्यामुळे दमट उष्णतेची शक्यता दहा पटीने वाढली आहे. या तापमानामुळे खेळाडूंच्या शरीरावर देखील त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
सिडनी विद्यापीठातील उष्णता आणि आरोग्याचे तज्ज्ञ प्राध्यापक ऑली यांनी सांगितले की, सर्वसाधारण हवामान अहवाल वास्तवाचे पूर्णपणे प्रतिबिंब दाखवत नाहीत. खेळाडू थेट सूर्यप्रकाशात खेळतात आणि व्यायामातून भरपूर उष्णता निर्माण करतात. दमट हवामानामुळे घामाचे बाष्पीभवन होत नाही, ज्यामुळे शरीर थंड होऊ शकत नाही. यामुळे शारीरिक ताण लक्षणीयरीत्या वाढतो.