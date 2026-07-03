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फुटबॅाल विश्वचषकात खेळाडूंना उन्हाचे चटके; उष्णतेच्या लाटेने वाढवली चिंता! हवामान बदलाचे गंभीर परिणाम

अमेरिकेमधील हवामानाच्या बदलामुळे त्याचा परिणाम हा स्पर्धेच्या निकालावरही होऊ शकतो. क्लायमेट सेंट्रलच्या एका नवीन अहवालानुसार, हवामान बदलामुळे या उष्णतेच्या लाटेची तीव्रता किमान पाच पटीने वाढली आहे. या हवामानाचा परिणाम हा फक्त प्रेक्षकांसाठीच समस्या नाहीतर त्याचा परिणाम सामन्यांच्या निष्पक्षतेवरही होत आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 03, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:20 PM IST
फुटबॅाल विश्वचषकात खेळाडूंना उन्हाचे चटके; उष्णतेच्या लाटेने वाढवली चिंता! हवामान बदलाचे गंभीर परिणाम
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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फुटबॅाल विश्वचषकात खेळाडूंना उन्हाचे चटके; उष्णतेच्या लाटेने वाढवली चिंता! हवामान बदलाचे गंभीर परिणाम
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