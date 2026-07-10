नॉर्वेचा फुटबॉलपटू एर्लिंग हालंड भारतीय पदार्थांचा फॅन, 'हे' पदार्थ आहेत सर्वात आवडते

नॉर्वे या जगाच्या नकाशावरील लहान देशाचा संघ सध्या फुटबॉल जगताला डॉमिनेट करतोय. राउंड ऑफ 16 मध्ये नॉर्वेने तब्बल 5 वेळा वर्ल्ड कप विजेत्या ब्राझील संघाला धूळ चारून क्वाटर फायनलमध्ये स्थान मिळवलं. यात नॉर्वेकडून जबरदस्त दोन गोल करताना 6 फूट 5 इंच उंचीचा 25 वर्षीय एर्लिंग हालंड सध्या खूप चर्चेत आहे. एर्लिंग हालंडचा वेग, त्याची शारीरिक सहनशक्ती आणि मैदानावरील प्रदर्शन सर्वांचं लक्ष वेधून घेतोय. फक्त फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्येच नाही तर एर्लिंग हालंडची सध्या सोशल मिडीयावर सुद्धा बरीच चर्चा आहे. तुम्हाला ऐकून आश्चर्य वाटेल की नॉर्वेचा हा स्टार फुटबॉलर भारतीय पदार्थांचा मोठा चाहता आहे. एर्लिंग हालंडला बटर चिकन आणि लसूणी नान हे पदार्थ खूप आवडतात.
एर्लिंग हालंड हा नॉर्वेचे माजी फुटबॉलर अल्फ इंगे हालंड यांचा मुलगा आहे. मैदानावर गोल मशीन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एर्लिंग हालंडच्या लाईफस्टाईल, फिटनेस आणि आहाराची चर्चा आहे. एर्लिंग हालंडने एका मुलाखतीत स्वतः सांगितलं की त्याला भारतीय पदार्थ खायला खूप आवडतात. हालंडचा एक जुना मुलाखतीचा व्हिडीओ समोर आला आहे. जो सध्या सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होतोय. यात एर्लिंग हालंडने सांगितलं की त्याला बटर चिकन आणि लसूणी नान खायला खूप आवडतं.
प्रीमियर लीग इंडियासोबत जुन्या साक्षात्कारात मँचेस्टर सिटीच्या स्ट्राइकरला विचारण्यात आलं की भारत हा शब्द विचारताच त्याच्या मनात सर्वात आधी काय येतं. तेव्हा त्याने भारतीय जेवणाविषयी त्याचं प्रेम व्यक्त करताना अजीबात संकोच केला नाही. एर्लिंग हालंडने सांगितलं की ओस्लो आणि इंग्लंड दोन्ही ठिकाणी त्यांनी भारतीय व्यंजनांचा आनंद घेतला. भारतीय जेवण पाहिलं की त्याच्या तोंडाला पाणी सुटतं. हालंड म्हणाला की, 'मला लेंब चॉप्स आणि बटर चिकन खूप आवडतं... आणि लसूण नान सुद्धा'. मैदानाबाहेरही हालंड तितकाच शिस्तप्रिय आहे. त्याचा 6,000 कॅलरीजचा आहार, लवकर झोपण्याची सवय, 'ब्लू-लाइट' रोखणारे चष्मे, 'रिकव्हरी सेशन्स', 'आइस बाथ' आणि झोपेचे सुनियोजित वेळापत्रक या गोष्टींची सध्या खूप चर्चा होत आहे.
यूट्यूब व्हिडीओ 'ए डे इन द लाइफ ऑफ अ प्रो फुटबॉलर: एर्लिंग हालंड' यात फुटबॉलरने प्रेक्षकांना त्याची दिनचर्या सांगितली की, 'तो सकाळची सुरुवात कच्च दूध आणि मेपल सिरप मिली कॉफीने करतो. त्यानंतर तो अंडी, खमीरी ब्रेड आणि पोटभरून नाश्ता करतो. त्यांच्या आहारात प्रामुख्याने प्रथिनांनी समृद्ध अशा नैसर्गिक व प्रक्रिया न केलेल्या पदार्थांचा समावेश असतो. यकृतासारखे अवयवही त्यांच्या आहारात नियमितपणे समाविष्ट असतात.