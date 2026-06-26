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कोण ठरणार किंग? नॅार्वे आणि फ्रान्स आमनेसामने! फुटबॅाल विश्वचषकात स्टार वॉर सुरू

Norway vs France : मागील काही दिवसांपासून फुटबॅाल चाहत्यांना मेस्सी विरुद्ध रोनाल्डो यांच्यामध्ये सामन्याची व्हावा अशी फुटबॅाल चाहत्यांची इच्छा आहे. आता 26 जूनचा पहिला सामना हा नॅार्वे विरुद्ध फ्रान्स यांच्यामध्ये होणार आहे, हा एका सिनेमापेक्षा कमी नाही. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 26, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:54 PM IST
कोण ठरणार किंग? नॅार्वे आणि फ्रान्स आमनेसामने! फुटबॅाल विश्वचषकात स्टार वॉर सुरू
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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