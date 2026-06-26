/कोण ठरणार किंग? नॅार्वे आणि फ्रान्स आमनेसामने! फुटबॅाल विश्वचषकात स्टार वॉर सुरू

Norway vs France : फुटबॅाल विश्वचषक सुरु आहे आणि या स्पर्धेमध्ये दमदार सामने पाहायला मिळाले आहेत. मागील काही दिवसांपासून फुटबॅाल चाहत्यांना मेस्सी विरुद्ध रोनाल्डो यांच्यामध्ये सामन्याची व्हावा अशी फुटबॅाल चाहत्यांची इच्छा आहे. पण त्याआधी फुटबॅाल चाहत्यांना काही तासात ब्लॅाकब्लस्टर सामना पाहायला मिळणार आहे. विश्वचषकामधील बलाढ्य संघ हळूहळू बाद फेरीच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत, पण याचा अर्थ असा नाही की स्पर्धेच्या साखळी फेरीची उत्कंठा संपली आहे, त्यात अजून अनेक मोठ्या नावांना एकमेकांचा सामना करायचा आहे. आता 26 जूनचा पहिला सामना हा नॅार्वे विरुद्ध फ्रान्स यांच्यामध्ये होणार आहे, हा एका सिनेमापेक्षा कमी नाही.
26 जून रोजी मध्यरात्री उपविजेते फ्रान्स आणि नॉर्वे हे आमनेसामने असणार आहेत, अमेरिकेतील बॉस्टन येथे हा सामना खेळवला जाणार आहे. फ्रान्सचा स्टार किलियन एमबाप्पे आणि नॉर्वेचा हिरो अर्लिंग हालँड यांच्यातील थेट सामना असणार आहे. दोन्ही संघाच्या या स्पर्धेमधील कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर दोन्ही संघांनी आपापले सुरुवातीचे दोन्ही सामने जिंकून बाद फेरी गाठली आहे. या विश्वचषकातील आपल्या संघाच्या पहिल्या दोन विजयांमध्ये एमबाप्पेने चमकदार कामगिरी केली आहे. आज रात्री सहा महत्त्वाचे सामने खेळले जातील. हे सर्व सामने बाद फेरीसाठी महत्त्वाचे आहेत. सर्व सामने २७ जून रोजी भारतीय प्रमाण वेळेनुसार खेळले जातील.
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विश्वचषकामध्ये आपल्या संघाच्या पहिल्या दोन विजयांमध्ये एमबाप्पेने चांगली कामगिरी केली आहे. त्याने फ्रान्सच्या सेनेगलवरील 3-1 विजयात दोन गोल केले आणि इराकविरुद्धही दोन गोल केले, ज्यामुळे तो या स्पर्धेत चार गोलांसह मेस्सीनंतर गोल्डन बूटचा दुसरा प्रबळ दावेदार बनला आहे. तर नॅार्वे संघातील इराकविरुद्धच्या 4-1 आणि सेनेगलविरुद्धच्या 3-2 विजयात दोन गोल केले, ज्यामुळे या स्पर्धेतील त्याच्या गोलची संख्या चार झाली आहे. या दोन बलाढ्य संघांमधील हा सामना एक मोठी लढत ठरणार आहे.