/प्रशिक्षक किंवा मुख्य निवडकर्ता नाही तर थेट...; VVS Laxman ला BCCI कडून मोठी जबाबदारी?

भारताचा माजी फलंदाज आणि बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्सचे प्रमुख व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांना भारतीय क्रिकेटमध्ये मोठी जबाबदारी दिली जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. वरिष्ठ निवड समितीचे अध्यक्ष म्हणून अजित आगरकर यांचा कार्यकाळ सप्टेंबरमध्ये संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे बीसीसीआय महत्त्वाच्या पदांवर संभाव्य फेरबदल करण्याच्या तयारीत आहेत. इंडिया टुडेच्या एका वृत्तानुसार, व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांना क्रिकेट संचालक (डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट) पद देण्याचा विचार होतोय.
व्हीव्हीएस लक्ष्मण हे भारताच्या वरिष्ठ संघाशी आधीपासून जोडलेला असून अनेक वेळा त्यांनी हंगामी प्रशिक्षक म्हणून काम पाहिलंय. नुकतच इंग्लंड दौऱ्यानंतर गौतम गंभीर आणि त्यांच्या नियमित सपोर्ट स्टाफला विश्रांती देण्यासाठी व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांच्या नेतृत्त्वात झिम्बाब्वेमध्ये 3-0 असा टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका विजय मिळाला. त्यामुळे क्रिकेट संचालक पदामुळे व्हीव्हीएस लक्ष्मण भारताच्या व्यापक क्रिकेट कामकाजाच्या केंद्रस्थानी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो असा विश्वास वाटतोय.
25 years ago at Eden Gardens Rahul and I shared a partnership that will forever remain special. In a moment when the game looked beyond us we chose belief, patience and resilience. That stand was not just about runs but was about trust, teamwork and fighting for every session.… pic.twitter.com/KHlge77Q1g— VVS Laxman (@VVSLaxman281) March 14, 2026
व्हीव्हीएस लक्ष्मण उत्कृष्टता केंद्रात (CoE) आधीपासूनच काम करत आहेत. त्यामुळे त्यांनी यापूर्वीही वरिष्ठ आणि तरुण खेळाडूंच्या विकासावर काम केलंय. मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांचा कार्यकाळ सप्टेंबरमध्ये संपणार असल्यामुळे 2027 च्या एकदिवसीय वर्ल्डकपपूर्वी निवड प्रक्रियेच्या रचनेकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. गेल्या काही काळापासून भारतीय क्रिकेट संघाचा विजय आणि प्रशिक्षण व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलाय. व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांच्या झिम्बाब्वेमधील यशस्वी हंगामी कार्यकाळामुळे त्यांच्या भविष्यातील भूमिकेबद्दलच्या चर्चेला आणखी शिक्कामोर्तब मिळतोय.
क्रिकेट संचालक पद लक्ष्मण यांना मिळाल्यावर त्यांना वरिष्ठ संघ, निवड समिती, प्रशिक्षक, सेंटर ऑफ एक्सलन्स आणि भारताच्या खेळाडू विकास मार्गाचे विविध टप्पे यांच्यात समन्वय साधण्याची जबाबदारी असणार आहे. तसंच, खेळाडूंची प्रतिभा ओळखणे, खेळाडूंचा विकास आणि उच्च-कार्यक्षमता नियोजन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये अधिक सातत्य राखले हेही त्यांना करावे लागणार आहे.