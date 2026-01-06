English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  बांगलादेशच नाही तर या देशांमध्ये सुद्धा IPL च्या प्रसारणावर आहे बंदी, नेमकं कारणं काय?

बांगलादेशच नाही तर 'या' देशांमध्ये सुद्धा IPL च्या प्रसारणावर आहे बंदी, नेमकं कारणं काय?

आयपीएलमधून बाहेर केल्याने बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचा जळफळाट झाला आणि त्यांनी बांगलादेशात आयपीएलच्या प्रसारणावर बंदीची मागणी केली. मात्र आयपीएल प्रसारणावर आपल्या देशात बंदी घालणारा बांगलादेश हा एकमेव नाही. तेव्हा कोणत्या देशांमध्ये IPL च्या प्रसारणावर बंदी आहे याविषयी जाणून घेऊयात. 

पूजा पवार | Updated: Jan 6, 2026, 01:20 PM IST
बांगलादेशच नाही तर 'या' देशांमध्ये सुद्धा IPL च्या प्रसारणावर आहे बंदी, नेमकं कारणं काय?
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 : बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजुर रहमानला (mustafizur rahman) आयपीएलमधून बाहेर केल्यामुळे आता बांगलादेशाने आपल्या खेळाडूंसाठी मजबूत भूमिका घेतली आहे. बांगलादेशात हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या वाढत्या घटनांमुळे केकेआरने आयपीएल 2026 च्या ऑक्शनमध्ये खरेदी केलेल्या मुस्तफिजुर रहमानला आयपीएल स्पर्धेत खेळून दिलं जाऊ नये आणि त्याला बाहेर करण्यात यावं अशी सोशल मीडिया तसेच काही भारतीय क्रिकेट प्रेमींकडून मागणी केली जात होती. त्यानुसार बीसीसीआयने सुद्धा केकेआरला निर्देश दिले आणि त्यानंतर मुस्तफिजुरला रिलीज करण्यात आलं. मात्र बांगलादेशी खेळाडूला अशा पद्धतीने आयपीएलमधून बाहेर केल्याने बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचा जळफळाट झाला आणि त्यांनी बांगलादेशात आयपीएलच्या प्रसारणावर बंदीची मागणी केली. मात्र आयपीएल प्रसारणावर आपल्या देशात बंदी घालणारा बांगलादेश हा एकमेव नाही तर काही देशांमध्ये यापूर्वीपासून IPL च्या प्रसारणावर बंदी घालण्यात आली आहे. 

120 देशांमध्ये दाखवली जाते आयपीएल : 

आयपीएल ही जगातील सर्वात मोठी आणि श्रीमंत टी 20 लिगपैकी एक आहे. इंडियन प्रीमियर लीगचा 19 वा सीजन येत्या काही महिन्यात सुरु होईल. या लीगमध्ये अनेक देशांचे खेळाडू सहभागी होत असतात आणि क्रिकेट विश्वात ओळख मिळवून देण्यासाठी ही स्पर्धा एक खूप मोठं व्यासपीठ खेळाडूंना देते. आयपीएल ही जगातील सर्वात जास्त पाहिली जाणारी क्रिकेट स्पर्धा असून याचं प्रसारण आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंग 120 पेक्षा जास्त देशांमध्ये होतं. मात्र काही देश असे सुद्धा आहेत जिथे आयपीएल पाहीलं जातं नाही. 

हेही वाचा : महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेला न्यायालयाचा दणका! बोगस मतदार वाढविल्याने निवडणुकीला स्थगिती

 

'या' देशांमध्ये होतं IPL चं प्रसारण : 

बांगलादेशने आयपीएलच्या प्रसारणावर तात्पुरती बंदी घातली आहे. मात्र त्यापूर्वी पाकिस्तानमध्ये सुद्धा आयपीएलच्या प्रसारणावर बंदी आहे. पाकिस्तानमध्ये आयपीएलवर बंदी आहे आणि गेल्या काही वर्षांपासून कोणत्याही टीव्ही चॅनेल किंवा प्लॅटफॉर्मने ते दाखवलेले नाही. पाकिस्तानमध्ये व्हीपीएन वापरून आयपीएल पाहण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, परंतु तेथे अधिकृत आयपीएल प्रसारण उपलब्ध नाही. आयपीएलचे प्रसारण अनेक आफ्रिकन देशांमध्ये (Sub-Saharan Africa च्या बाहेरील), काही मध्य आशियाई देशांमध्ये किंवा क्रिकेट लोकप्रिय नसलेल्या लहान बेट राष्ट्रांमध्ये केले जात नाही. YuppTV सारखे प्लॅटफॉर्म ७० हून अधिक देशांमध्ये लाईव्ह स्ट्रीमिंगची सुविधा देतात यात युरोप खंड, मध्य आणि दक्षिण अमेरिका, आग्नेय आशियाचे काही भाग, ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंका यांचा समावेश आहे. खूप कमी देश असे आहेत ज्यात आयपीएलचं प्रसारण होत नाही. 

 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

