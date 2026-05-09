India T20 Captain: श्रेयस अय्यर नाही तर 'हा' खेळाडू घेऊ शकतो सूर्यकुमार यादवच्या कर्णधार पदाची जागा!

Not Shreyas To Replace Suryakumar Yadav As T20I Captain: रोहित शर्माच्या निवृत्तीनंतर सूर्यकुमार यादवची टीम इंडियाच्या टी-२० कर्णधारपदी नियुक्ती करण्यात आली. पण आता बीसीसीआय नवीन कर्णधाराचा विचार करत आहे. नवीन चेहरा म्हणून श्रेयस अय्यरचं नाव चर्चेत होतं पण आता वेगळंच नाव रिपोर्टमधून समोर येत आहे.
New Team India T20 Captain: सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) याच्या नेतृत्वाखाली भारताने टी-20 क्रिकेटमध्ये दमदार कामगिरी केली असली, तरी आता बीसीसीआय भविष्यातील नियोजन लक्षात घेऊन नव्या कर्णधाराचा विचार करत असल्याची चर्चा रंगली आहे. सुरुवातीला श्रेयस अय्यर (shreyas iyer) याचे नाव आघाडीवर असल्याचे बोलले जात होते, मात्र आता नवीन अहवालांनुसार संजू सॅमसन (Sanju Samson) याला टी-20 संघाचे नेतृत्व देण्याबाबत गांभीर्याने विचार सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. टी-20 विश्वचषक 2024 जिंकल्यानंतर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) यांनी या फॉरमॅटमधून निवृत्ती जाहीर केली होती. त्यानंतर बीसीसीआयने सूर्यकुमार यादव यांच्यावर कर्णधारपदाची जबाबदारी सोपवली. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने अनेक मालिकांमध्ये उत्कृष्ट प्रदर्शन केले आणि संघाला सातत्यपूर्ण यश मिळवून दिले. टी-20 फॉरमॅटमध्ये भारताचे नेतृत्व करणाऱ्या प्रमुख कर्णधारांमध्ये त्याचे नाव प्रभावीपाने घेतले जाते.
तरीही, आगामी काळातील संघबांधणी आणि पुढील विश्वचषकाचा विचार करून बीसीसीआय नवीन चेहऱ्याकडे पाहत असल्याचे सांगितले जात आहे. भारताचा पुढील टी-20 दौरा जून महिन्यात आयर्लंडविरुद्ध होणार आहे. या मालिकेत भारत दोन सामने खेळणार असून त्यानंतर इंग्लंडविरुद्ध पाच सामन्यांची मोठी टी-20 मालिका होणार आहे. सध्याच्या माहितीनुसार आयर्लंड दौऱ्यावर सूर्यकुमार यादवच कर्णधार राहतील, मात्र त्यानंतर नेतृत्वात बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, संजू सॅमसन यांचे नाव सर्वाधिक चर्चेत आहे. संजू सॅमसन याने टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये मर्यादित संधी मिळूनही प्रभावी कामगिरी केली होती. स्पर्धेत त्यांनी पाच डावांत 321 धावा करत भारतासाठी सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजाचा मान पटकावला. अंतिम सामन्यात खेळलेली 89 धावांची जबरदस्त खेळीही विशेष गाजली होती. त्याच्या सातत्यपूर्ण फलंदाजीमुळे त्याला स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कारही मिळाला होता.
संजू सॅमसन याच्याकडे नेतृत्वाचा अनुभवही भरपूर आहे. त्याने अनेक वर्षे राजस्थान रॉयल्सचे नेतृत्व केले असून शांत स्वभाव आणि सामन्यावरील नियंत्रणासाठी त्यांचे कौतुक केले जाते. याशिवाय तो यष्टीरक्षक असल्याने मैदानावरून संपूर्ण खेळावर लक्ष ठेवणे त्याच्यासाठी सोपे जाते, हा मुद्दाही त्याच्या बाजूने जात असल्याचे मानले जाते.
दुसरीकडे, सूर्यकुमार यादव याच्या वैयक्तिक कामगिरीबाबत काही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कर्णधार म्हणून त्याने संघाला अनेक विजय मिळवून दिले असले, तरी फलंदाज म्हणून त्याची अलीकडची कामगिरी अपेक्षेइतकी प्रभावी राहिलेली नाही. त्याने सुमारे 40 सामन्यांत 921 धावा केल्या असून त्यात केवळ सहा अर्धशतके आहेत. त्याची सर्वोच्च धावसंख्या 84 इतकी राहिली आहे.
यामुळे बीसीसीआय आता भविष्यासाठी स्थिर आणि दीर्घकालीन नेतृत्वाचा पर्याय शोधत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. मात्र अधिकृत घोषणा होईपर्यंत सूर्यकुमार यादव यांच्याकडेच टी-20 संघाची धुरा राहण्याची शक्यता आहे.