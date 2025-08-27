"काही दिलं जाणार नाही, सर्व काही हिसकावून घ्यावं लागेल" PKL 12 आधी प्रशिक्षकांची जिद्द

Pro Kabaddi League 2025: प्रो कबड्डी लीगच्या (PKL) बाराव्या पर्वाला सुरुवात होण्यासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. यंदाच्या सीझनपूर्वी सहा नामांकित प्रशिक्षक एकत्र आले आणि आपल्या रणनिती मांडल्या. यातून संघांच्या तयारीचा आणि चॅम्पियन बनण्याच्या निर्धाराचा प्रत्यय आला. सीझन 12 मध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. यंदा पहिल्यांदाच Play-in आणि नव्या Playoffs रचनेची अंमलबजावणी होणार असून, आठ संघ अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरणार आहेत. Golden Raid आणि Tie-breaker सारख्या नव्या नियमांमुळे सामन्यांचा थरार आणखी वाढणार आहे.
हरियाणा स्टीलर्सचे मुख्य प्रशिक्षक आणि गतविजेते मनप्रीत सिंग म्हणाले, “हा फॉरमॅट कबड्डीला पुढच्या पातळीवर नेणार आहे. मागे पडलेले संघही शेवटपर्यंत पुनरागमन करू शकतात. आम्ही किताब राखण्यासाठी पूर्ण ताकदीनं प्रयत्न करणार आहोत.” बेंगळुरू बुल्सचे नवीन प्रशिक्षक बी.सी. रमेश यांनी स्पष्ट केलं, “गेल्या वर्षीची कामगिरी निराशाजनक होती. त्यामुळे संघाची नवी घडी बसवली आहे आणि वेगळी रणनिती आखली आहे. चाहत्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करणे हीच सर्वात मोठी जबाबदारी आहे.”
पटणा पायरेट्सचे अनूप कुमार म्हणाले, “पटणाची यशस्वी परंपरा होती, पण परंपरेवर कधीच विसंबून राहता येत नाही. हा नवा मोसम आहे आणि सगळं बदललं आहे. आमचा उद्देश आहे की सुरुवात दमदार व्हावी.” बंगाल वॉरियर्सचे नवीन कुमार यांचा भर तरुणाईवर होता. ते म्हणाले, “आमच्याकडे बहुतेक खेळाडू २५ वर्षांखालील आहेत. तरुण खेळाडूंमध्ये सिद्ध करण्याची भूक असते. हाच आमचा सर्वात मोठा बळ आहे.”
पुनेरी पलटनचे प्रशिक्षक अजय ठाकूर यांनी बचावावर भर देत सांगितले, “ज्यांचा बचाव भक्कम असतो तेच विजेते होतात. रेडरनेही डिफेन्समध्ये हातभार लावला पाहिजे. फिटनेस आणि बचाव यांवर आमचा सगळा भर आहे.” तामिळ थलैवाजचे प्रशिक्षक संजय बाळियान मात्र शांत दिसले. “प्रत्येक प्रशिक्षकाला जिंकायचं असतं, पण सुरुवात कोण दमदार करतो हे महत्त्वाचं. आमच्यावर कुठलंच दडपण नाही. आम्ही खेळाचा आनंद घेऊ,” असे त्यांनी म्हटलं.
सर्व प्रशिक्षकांचं एकमत होतं की सीझन 12 हा पीकेएलच्या इतिहासातील सर्वात स्पर्धात्मक मोसम असेल. अंतिम फेरीपर्यंत प्रत्येक संघाला संधी मिळणार असल्यामुळे प्रत्येक सामना निर्णायक ठरेल.
29 ऑगस्ट रोजी तेलगू टायटन्स विरुद्ध तामिळ थलैवाज आणि त्यानंतर बेंगळुरू बुल्स विरुद्ध पुणेरी पलटन अशा दोन रंगतदार लढतींनी या पर्वाची सुरुवात होणार आहे. सर्व सामने विशाखा स्पोर्ट्स क्लब, विशाखापट्टणम येथे खेळवले जाणार आहेत.