'जेव्हा तुम्ही अनावश्यक...', विराटच्या भावाचा गंभीरवर निशाणा? म्हणाला, 'एकेकाळी आपण...'

Virat Kohli Brother Jibe At Team India: विराट कोहलीचा भाऊ विकास कोहलीने सोशल मीडियावरुन भारतीय क्रिकेट संघाच्या व्यवस्थापनावर निशाणा साधला आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या गुवहाटी कसोटी भारताच्या हातून सुटल्याची चर्चा असतानाच विराटच्या भावाने खोचक टोला लगावला आहे. चौथ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा भारतीय संघ 27 वर 2 गडी बाद अवस्थेत खेळत होता. भारतासमोर 549 धावांचं आव्हान ठेवण्यात आलं आहे. भारताकडे आता केवळ 8 विकेट्स शिल्लक असून त्यांना सामना अनिर्णित राखण्यासाठीही लढावं लागणार आहे.
भारताने दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेमधील कोलकात्यामधील पहिला सामना 30 धावांनी गमावला. मागील दोन सामन्यांमधील या निराशाजनक कामगिरीवर टिप्पणी करताना विकास कोहलीने भारतीय संघ आधी परदेशामध्ये जिंकण्यासाठी खेळायचा. मात्र आता भारतीय संघाला घरच्या मैदानावरील सामना वाचवण्यासाठी झगडावं लागत आहे. यासाठी विकास कोहलीने भारतीय संघ व्यवस्थापनाला म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे प्रशिक्षक गौतम गंभीरला यासाठी जबाबदार ठरवलं आहे. आवश्यकता नसताना संघाच्या फलंदाजीच्या क्रमात केलेले बदल आणि संपूर्ण यंत्रणेमध्ये उलथापालथ केल्याने असं झाल्याचं विकास कोहलीने म्हटलं आहे.
"एकेकाळी आपण परदेशातही जिंकण्यासाठी खेळायचो. आता आपण भारतातही सामना वाचवण्यासाठी खेळतो. जेव्हा तुम्ही अनावश्यक गोष्टी बदलण्याचा प्रयत्न करता आणि ज्या गोष्टी कधी मोडल्या नव्हत्या त्यासुद्धा बदलण्याचा प्रयत्न करता तेव्हा असेच घडते," अशी पोस्ट विकास कोहलीने केली आहे.
विराट कोहलीने अचानक कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेण्यासाठी गंभीर कारणीभूत असल्याची चर्चा क्रिकेट विश्वात आहे. रोहित शर्मा आणि विराटसारख्या वयस्कर खेळाडूंना संघात जागा नसल्याची गंभीरची भूमिका असल्यानेच दोघांनी एकापाठोपाठ एक निवृत्ती घेतल्याचं बोललं जातं. याच पार्श्वभूमीवर विकास कोहलीच्या टीकेकडे पाहिलं जात आहे.
सामन्यादरम्यानच्या टॉक शोमध्ये भारताचा माजी क्रिकेटपटू चेतेश्वर पुजारानेही केवळ संघ ट्रानझिशनमधून जात आहे म्हणून तो घराच्या मैदानावर पराभूत होतोय हा युक्तिवाद न पटणार असल्याचं म्हटलं आहे.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा माजी यष्टीरक्षक-फलंदाज श्रीवत्स गोस्वामीने ही भारताला विराट कोहलीचं गरज असल्याचं म्हटलं आहे. गोमस्वामीने एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये, "विराट कोहलीने एकदिवसीय खेळणे थांबवून कसोटी क्रिकेट खेळायला हवे होते, जोपर्यंत त्याच्याकडे देण्यासारखे काही शिल्लक होते तोपर्यंत त्याने कसोटीलाच प्राधान्य द्यायला हवं होतं. कसोटी क्रिकेटला त्याची आठवण येत आहे. ही आठवण केवळ एक खेळाडू म्हणून नाही तर त्याने आणलेल्या उर्जेसाठी देखील येतेय हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही," असं म्हटलं आहे.
भारताला आता गुवहाटीमधील कसोटी अनिर्णित राखण्यासाठीही चमत्कार करावा लागणार आहे. बरं ही कसोटी अनिर्णित राखण्यानंतरही भारत मालिका गमावणार आहे. दक्षिण आफ्रिका ही मालिका व्हाइट वॉश देत म्हणजेच 2-0 ने जिंकेल अशी दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.