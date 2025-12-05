English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Live Match दरम्यान डोळ्यांना झालं इंफेक्शन, मग चश्मा घालून ठोकलं शतक, कोण आहे क्रिकेटर?

NZ VS WI Test Series : खेळाप्रती खरं समर्पण कसं असावं याचं एक उदाहरण वेस्टइंडिजच्या फलंदाजाने ठेवलंय. लाईव्ह सामन्यादरम्यान स्टार खेळाडूच्या डोळ्यांना इंफेक्शन झालं, मात्र तरीही त्याने संघासाठी दमदार फलंदाजी केली आणि शतक सुद्धा लगावलं.   

पूजा पवार | Updated: Dec 5, 2025, 04:18 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

NZ VS WI Test Series : खेळ कोणताही असो त्यात आवड आणि खेळाप्रती समर्पण असणं गरजेचं असतं. तेव्हाच कोणत्याही खेळाडूला यश मिळतं. खेळाप्रती खरं समर्पण कसं असावं याचं एक उदाहरण वेस्टइंडिजच्या फलंदाजाने ठेवलंय. या खेळाडूला लाईव्ह सामन्यादरम्यान डोळ्यांना इंफेक्शन झालं, ज्यामुळे त्याला मैदानाच्या बाहेर जावं लागलं. डॉक्टरांनी त्याला आरामाचा सल्ला दिला मात्र तरीही संघ अडचणीत असताना फलंदाजीचा मोर्चा सांभाळण्यासाठी तो चष्मा घालून मैदानात उतरला आणि अशी दमदार खेळी की ज्याने सर्वजण हैराण झाले. 

कोण आहे स्टार क्रिकेटर?

वेस्ट इंडिजचा हा फलंदाज म्हणजे दुसरा तिसरा कोणी नसून स्टार क्रिकेटर शाई होप आहे. शाई होपने वेस्ट इंडिज विरुद्ध न्यूझीलंड क्राइस्टचर्च मधील हेग्ली ओव्हल येथे सुरू असलेल्या पहिल्या टेस्ट सामन्याच्या चौथ्या दिवशी क्रीजवर जोरदार फलंदाजी केली. वेस्ट इंडिजचा संघ दुसऱ्या इनिंगमध्ये गडगडला. पण डोळ्याला इंफेक्शन झालेलं असून सुद्धा शाई होपने जबरदस्त शतक ठोकलं, त्यामुळे न्यूझीलंड सारख्या मजबूत संघाविरुद्ध खेळताना त्याने सामन्यात वेस्ट इंडिजचं आव्हान कायम ठेवलं. 

न्यूझीलंड आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात क्राइस्टचर्चमध्ये पहिला टेस्ट सामना खेळवला जातोय. न्यूझीलंडने विजयासाठी 531 धावांचं मोठं लक्ष दिलं, ज्याचा पाठलाग करताना वेस्ट इंडिजने आपल्या दुसऱ्या इनिंगमध्ये 74 धावांवर 4 विकेट घेतले. तिसऱ्या दिवशी शाई होपच्या डोळ्यांना एलर्जी आणि इंफेक्शन झालं. त्यामुळे तो मैदानातून बाहेर होता. परंतू चौथ्या दिवशी संघ अडचणीत होता तेव्हा शाई होप डोळ्यांवर गॉगल घालून फलंदाजीसाठी उतरला आणि त्याने 139 बॉलमध्ये शतक पूर्ण केलं. 

हेही वाचा : जो रूटच्या शतकाने मॅथ्यू हेडनची लाज वाचवली, अन्यथा मैदानावर नग्न होऊन धावावं लागलं असतं, नेमकं काय प्रकरण?

 

दोन्ही इनिंगमध्ये कमाल कामगिरी : 

शतक लगावताना शाई होपने 14 चौकार आणि 1 षटकार लगावला. हे त्याच्या टेस्ट करिअरमधील चौथं शतक होतं. तो एका टोकाला भिंतीसारखा उभा राहिला आणि त्याने 183 चेंडूत 116 धावा केल्या. चौथ्या दिवसाच्या खेळाच्या अखेरीस वेस्ट इंडिजने चार विकेट गमावून 212 धावा केल्या होत्या. शेवटच्या दिवशी त्यांना विजयासाठी 319 धावांची आवश्यकता असेल. या सामन्याच्या पहिल्या डावात होपनेही फलंदाजीतून शानदार कामगिरी केली. त्याने 107चेंडूत 56 धावा केल्या. संघ 167 धावांवर ऑलआउट झाला.

FAQ : 

 शाई होपला काय त्रास झाला होता?
 शाई होपला तिसऱ्या दिवशी डोळ्यांना एलर्जी आणि इंफेक्शन झाले होते, ज्यामुळे त्याला मैदानाबाहेर जावे लागले आणि डॉक्टरांनी आरामाचा सल्ला दिला.

 शाई होपने डोळ्याच्या समस्येवर कशी मात केली?
 चौथ्या दिवशी संघ अडचणीत असताना शाई होपने डोळ्यांवर गॉगल (चष्मा) घालून फलंदाजीसाठी मैदानात उतरले आणि जबरदस्त शतक ठोकले.

चौथ्या दिवसाच्या शेवटी वेस्ट इंडिजची स्थिती काय होती?
चौथ्या दिवसाच्या खेळाच्या अखेरीस वेस्ट इंडिजने ४ विकेट गमावून २१२ धावा केल्या होत्या, आणि शेवटच्या दिवशी विजयासाठी त्यांना ३१९ धावांची आवश्यकता होती.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

