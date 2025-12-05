Live Match दरम्यान डोळ्यांना झालं इंफेक्शन, मग चश्मा घालून ठोकलं शतक, कोण आहे क्रिकेटर?

NZ VS WI Test Series : खेळ कोणताही असो त्यात आवड आणि खेळाप्रती समर्पण असणं गरजेचं असतं. तेव्हाच कोणत्याही खेळाडूला यश मिळतं. खेळाप्रती खरं समर्पण कसं असावं याचं एक उदाहरण वेस्टइंडिजच्या फलंदाजाने ठेवलंय. या खेळाडूला लाईव्ह सामन्यादरम्यान डोळ्यांना इंफेक्शन झालं, ज्यामुळे त्याला मैदानाच्या बाहेर जावं लागलं. डॉक्टरांनी त्याला आरामाचा सल्ला दिला मात्र तरीही संघ अडचणीत असताना फलंदाजीचा मोर्चा सांभाळण्यासाठी तो चष्मा घालून मैदानात उतरला आणि अशी दमदार खेळी की ज्याने सर्वजण हैराण झाले.
वेस्ट इंडिजचा हा फलंदाज म्हणजे दुसरा तिसरा कोणी नसून स्टार क्रिकेटर शाई होप आहे. शाई होपने वेस्ट इंडिज विरुद्ध न्यूझीलंड क्राइस्टचर्च मधील हेग्ली ओव्हल येथे सुरू असलेल्या पहिल्या टेस्ट सामन्याच्या चौथ्या दिवशी क्रीजवर जोरदार फलंदाजी केली. वेस्ट इंडिजचा संघ दुसऱ्या इनिंगमध्ये गडगडला. पण डोळ्याला इंफेक्शन झालेलं असून सुद्धा शाई होपने जबरदस्त शतक ठोकलं, त्यामुळे न्यूझीलंड सारख्या मजबूत संघाविरुद्ध खेळताना त्याने सामन्यात वेस्ट इंडिजचं आव्हान कायम ठेवलं.
न्यूझीलंड आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात क्राइस्टचर्चमध्ये पहिला टेस्ट सामना खेळवला जातोय. न्यूझीलंडने विजयासाठी 531 धावांचं मोठं लक्ष दिलं, ज्याचा पाठलाग करताना वेस्ट इंडिजने आपल्या दुसऱ्या इनिंगमध्ये 74 धावांवर 4 विकेट घेतले. तिसऱ्या दिवशी शाई होपच्या डोळ्यांना एलर्जी आणि इंफेक्शन झालं. त्यामुळे तो मैदानातून बाहेर होता. परंतू चौथ्या दिवशी संघ अडचणीत होता तेव्हा शाई होप डोळ्यांवर गॉगल घालून फलंदाजीसाठी उतरला आणि त्याने 139 बॉलमध्ये शतक पूर्ण केलं.
शतक लगावताना शाई होपने 14 चौकार आणि 1 षटकार लगावला. हे त्याच्या टेस्ट करिअरमधील चौथं शतक होतं. तो एका टोकाला भिंतीसारखा उभा राहिला आणि त्याने 183 चेंडूत 116 धावा केल्या. चौथ्या दिवसाच्या खेळाच्या अखेरीस वेस्ट इंडिजने चार विकेट गमावून 212 धावा केल्या होत्या. शेवटच्या दिवशी त्यांना विजयासाठी 319 धावांची आवश्यकता असेल. या सामन्याच्या पहिल्या डावात होपनेही फलंदाजीतून शानदार कामगिरी केली. त्याने 107चेंडूत 56 धावा केल्या. संघ 167 धावांवर ऑलआउट झाला.
शाई होपला काय त्रास झाला होता?
शाई होपला तिसऱ्या दिवशी डोळ्यांना एलर्जी आणि इंफेक्शन झाले होते, ज्यामुळे त्याला मैदानाबाहेर जावे लागले आणि डॉक्टरांनी आरामाचा सल्ला दिला.
शाई होपने डोळ्याच्या समस्येवर कशी मात केली?
चौथ्या दिवशी संघ अडचणीत असताना शाई होपने डोळ्यांवर गॉगल (चष्मा) घालून फलंदाजीसाठी मैदानात उतरले आणि जबरदस्त शतक ठोकले.
चौथ्या दिवसाच्या शेवटी वेस्ट इंडिजची स्थिती काय होती?
चौथ्या दिवसाच्या खेळाच्या अखेरीस वेस्ट इंडिजने ४ विकेट गमावून २१२ धावा केल्या होत्या, आणि शेवटच्या दिवशी विजयासाठी त्यांना ३१९ धावांची आवश्यकता होती.