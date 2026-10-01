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ODI वर्ल्डकप 2027 चं वेळापत्रक जाहीर, कधी, कुठे आणि केव्हा होणार सामने? या दिवशी होणार भारत-पाक सामना

आयसीसीने 2027 च्या एकदिवसीय विश्वचषकाच्या वेळापत्रकाचे आयोजन केले आहे, या वेळापत्रकाची सविस्तर माहिती या लेखामध्ये वाचा. त्याचबरोबर भारत पाकिस्तान सामना कधी होणार यासंदर्भात देखील माहिती देण्यात आली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Oct 01, 2026, 09:34 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 10:06 PM IST
ODI वर्ल्डकप 2027 चं वेळापत्रक जाहीर, कधी, कुठे आणि केव्हा होणार सामने? या दिवशी होणार भारत-पाक सामना
Image Credit: एकदिवसीय विश्वचषक २०२७ चे वेळापत्रक जाहीर

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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ODI वर्ल्डकप 2027 चं वेळापत्रक जाहीर, कधी, कुठे आणि केव्हा होणार सामने? या दिवशी होणार भारत-पाक सामना
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