/ODI वर्ल्डकप 2027 चं वेळापत्रक जाहीर, कधी, कुठे आणि केव्हा होणार सामने? या दिवशी होणार भारत-पाक सामना

2027 चा विश्वचषक सुरु व्हायला काही महिने शिल्लक आहेत, भारताच्या संघाचे 2023 च्या एकदिवसीय विश्वचषकामध्ये स्वप्न भंगले होते. आता भारताची नजर ही 2027 च्या एकदिवसीय विश्वचषकावर असणार आहे. आयसीसीने आता 2027 च्या एकदिवसीय विश्वचषकाच्या वेळापत्रकाची घोषणा केली आहे. ऑस्ट्रेलियाने भारताच्या संघाला फायनलच्या 2023 च्या सामन्यामध्ये पराभूत केले आता टीम इंडिया या विश्वचषकामध्ये बदला घेणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आता आयसीसीने 2027 च्या वेळापत्रकाची घोषणा केली आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
एकदिवसीय विश्वचषक 2027 मध्ये झिम्बाब्वे, दक्षिण आफ्रिका आणि नामिबिया येथे या स्पर्धेचे आयोजन केले जाणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेमध्ये 24 वर्षानंतर विश्वचषकाचे आयोजन केले जाणार आहे. भारत आणि पाकिस्तान व्यतिरिक्त, गट 'अ' मध्ये ऑस्ट्रेलिया, अफगाणिस्तान, झिम्बाब्वे आणि पात्रता फेरी 'अ' मधील संघांचा समावेश आहे. गट 'ब' मध्ये बांगलादेश, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका, न्यूझीलंड आणि पात्रता फेरी 'ब' यांचा समावेश आहे. 14 संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी होणार आहेत, कमी रॅंकिंगमध्ये असलेल्या संघामध्ये तीन संघामध्ये ट्राय सिरीज खेळवली जाणार आहे त्यामधील एक संघाला क्वालिफाय होण्याची संधी असणार आहे. त्याचबरोबर राऊंड रॅाबिन फॅारमॅटने खेळवली जाणार आहे.
पहिला गट - भारत, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, झिम्बाब्वे, क्वालिफायर १
दुसरा गट -