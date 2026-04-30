  • वर्ल्ड कप 2027 साठी BCCI चा प्लॅन झाला लीक, टीम इंडियातून या स्टार खेळाडूचा पत्ता होणार कट?

ICC World Cup 2027 : आयसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 ला आता अवघे काही महिने शिल्लक असल्याने निवडकर्ते टीम इंडियाची निवड करण्यासाठी क्रिकेटर्सच्या परफॉर्मन्सवर लक्ष ठेऊन आहेत. अशातच वनडे फॉर्मॅटसाठी टीम इंडियातून एका स्टार खेळाडूचा पत्ता कट होण्याची शक्यता मीडिया रिपोर्ट्समधून व्यक्त करण्यात आली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Apr 30, 2026, 07:46 PM IST
Photo Credit - Social Media

ICC World Cup 2027 : भारताने मागच्या तीन वर्षात लागोपाठ तीन आयसीसी ट्रॉफी जिंकून जगातील क्रिकेटमध्ये दबदबा निर्माण केला आहे. आता पुढील वर्षी आयसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 चं आयोजन होणार आहे. या वर्ल्ड कपमध्ये कोणत्या खेळाडूंना टीम इंडियात संधी मिळणार याची चर्चा आतापासूनच निर्माण झालेली आहे. अशातच मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आलेल्या माहितीनुसार भारताच्या वनडे संघातील स्टार विकेटकिपर ऋषभ पंत याचा पत्ता कट होऊ शकतो. ऑगस्ट 2024 नंतर ऋषभ पंतने टीम इंडियाच्या (Team India) वनडे संघासाठी एकही सामना खेळलेला नाही. तसेच आयपीएल 2026 मध्ये सुद्धा तो वाईट फॉर्ममधून जात आहे. अशातच एका मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा करण्यात आला आहे की टीम इंडियाचे निवडकर्ते ऋषभ पंतला (Rishabh Pant) हटवून संजू सॅमसनला (Sanju Samson) संधी देण्याची शक्यता आहे. 

ऋषभ पंतची जागा धोक्यात : 

सध्या टीम इंडियाचा वनडे संघात केएल राहुल हा विकेटकिपर म्हणून निवडकर्त्यांची पहिली पसंत आहे. ऋषभ पंतला वनडे संघात बॅकअप विकेटकिपर म्हणून ठेवलं जातंय. दैनिक जागरणच्या रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे की निवडसमिती संजू सॅमसनला वनडे संघात स्थान देण्याचा विचार करत आहे. अशातच ऋषभ पंतची अनाघातील जागा धोक्यात आहे. 

ही माहिती अशावेळी समोर आलीये की 2027 वनडे वर्ल्ड कप जास्त दूर नाही. टीम इंडियाच्या मॅनेजमेंटचं लक्ष हे वनडे वर्ल्ड कप 2027 साठी संघ तयार करण्याकडे आहे. ज्यात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली खेळण्याची पूर्ण शक्यता आहे. 2027 वर्ल्ड कपमध्ये भारतीय संघाला एकूण 20 वनडे सामने खेळायचे आहेत. 

संजू सॅमसनच्या फॉर्मने वेधलं लक्ष : 

संजू सॅमसन टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या संघाचा भाग होता. मात्र सुरुवातीच्या सामन्यांमध्ये प्लेईंग 11 मध्ये त्याला स्थान मिळत नव्हतं. मात्र जेव्हा संजू सॅमसनला संधी मिळाली तेव्हा त्याने लागोपाठ तीन अर्धशतक केले. महत्वाच्या सामन्यात भारतीय संघासाठी संजू सॅमसनने मोठी खेळी केली. त्यानंतर वर्ल्ड कप 2026 मध्ये प्लेअर ऑफ द सीरिज ठरलेल्या संजू सॅमसनने आयपीएल 2026 मध्ये 8 सामन्यात एकूण 304 धावा ठोकल्या. आता चेन्नई सुपरकिंग्ससाठी यंदाच्या सीजनमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा संजू सॅमसन आहे. संजू सॅमसनने आतापर्यंत यंदाच्या सीजनमध्ये एकूण २ शतक ठोकली आहेत. रिपोर्टनुसार निवडकर्ता त्याच्या प्रदर्शनाने खुश आहेत त्यामुळे संजू सॅमसनला आगामी वनडे सीरिजमध्ये खेळण्याची संधी मिळू शकते. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

