पूजा पवार | Updated: Mar 22, 2026, 10:53 AM IST
वनडे वर्ल्ड कप 2027 कुठे खेळवला जाणार? तीन देश मिळून करणार आयोजन, समोर आली अपडेट
ICC ODI World Cup 2027 : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धा काही दिवसांपूर्वीच समाप्त झाली आहे. आता पुढील वर्षी आयसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 चं (ODI World Cup 2027) महाकुंभ रंगणार आहे. अद्याप 2027 सुरु व्हायला अजून अनेक महिने शिल्लक असले तरी पडद्यामागे याचं आयोजन सुरु झालं आहे. लोकांना आतापासूनच वनडे वर्ल्ड कप 2027 ची उत्सुकतता आहे. यंदा स्पर्धेत किती संघ सहभागी होतील? विजयाचा फॉर्म्युला कसा असेल आणि वनडे वर्ल्ड कप 2027 चं यजमानपद कोणत्या देशाकडे असणार याबाबत क्रीडाप्रेमींना उत्सुकतता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार यंदा आयसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 ही स्पर्धा दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया यांच्यात संयुक्तपणे आयोजित केली जाईल. 

किती संघांचा सहभाग असणार? 

आयसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 मध्ये एकूण 14 संघ सहभागी होणार आहेत. मात्र वर्ल्ड कपमध्ये क्वालिफाय होण्यासाठी सर्वांचे मार्ग हे सारखे नसतील. यजमानपद असल्याने दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे या संघांना सरळ प्रवेश मिळणार आहे. आयसीसी रँकिंगमध्ये 31 मार्च 2027 पर्यंत जे संघ टॉप ८ वर असतील अशा संघांना थेट वर्ल्ड कपचं तिकीट मिळेल. तर 10 संघांमध्ये एक क्वालिफायिंग स्पर्धा खेळावी लागेल. विशेष गोष्ट अशी की नामिबियाकडे सुद्धा स्पर्धेचं यजमानपद असणार आहे, मात्र त्यांना वर्ल्ड कपमध्ये क्वालिफाय करण्यासाठी याचं मार्गाने जावे लागेल त्यांना थेट स्थान मिळणार नाही. 

वनडे वर्ल्ड कप फॉरमॅटमध्ये बदल : 

वनडे वर्ल्ड कप 2027 मध्ये आयसीसीने फॉरमॅटमध्ये बदल केला आहे. यावेळी संघ सुपर सिक्स फॉरमॅटमध्ये भिडणार असून ग्रुप स्टेजमध्ये 14 संघाने दोन ग्रुपमध्ये विभागलं जाईल. प्रत्येक ग्रुपमधील संघ एकमेकांसोबत प्रत्येकी एक सामना खेळतील. दोन्ही ग्रुपमधील टॉप 3 संघ पुढील राउंडमध्ये सुपर सिक्समध्ये जातील. सुपर सिक्स राउंडनंतर जे चार संघ पॉईंट्स टेबलमध्ये टॉपवर राहतील त्यांच्यात सेमी फायनलची भिडत होईल आणि मग त्यांच्यातील दोन संघांमध्ये  फायनलचा सामना खेळवला जाईल. 

मैदानावर लागू होतील तीन नवे नियम : 

आयसीसीने आधीच स्पष्ट केलंय की 2027 च्या आयसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 मध्ये तेच नियम प्रभावी राहतील जे 2023 दरम्यान त्यांना पाहायला मिळाले होते. 

सुपर ओव्हर्स : आयसीसीने अखेर 2019 वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यातील बाउंड्री काउंटच्या नियमावरून निर्माण झालेल्या वादावर पडदा टाकला आहे. आता सामना बरोबरीत सुटल्यास, विजेता केवळ सुपर ओव्हरद्वारेच ठरवला जाईल. निकाल लागेपर्यंत सुपर ओव्हर्स सुरू राहतील. 

सॉफ्ट सिग्नल बंद : अंपायरनी सॉफ्ट सिग्नल देण्याची परंपरा आता संपली आहे. आता मैदानातील अंपायर थेट थर्ड अंपायरची मदत घेतील. थर्ड अंपायरला अंतिम निर्णय घेण्यासाठी त्याच्याकडे उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानाचा (रिप्ले) वापर करेल. जर तंत्रज्ञानाद्वारे स्पष्ट निष्कर्ष काढता आला नाही, तरच मैदानातील पंचाचा निर्णय स्वीकारला जाईल.

बाउंड्रीचा घेर : स्टेडियम छोटा असो वा मोठा, आयसीसी नियमांच्यानुसार बाउंड्रीचं अंतर हे 70 मीटर पेक्षा कमी नसलं पाहिजे. यामुळे फलंदाज आणि गोलंदाज यांच्यात संतुलन राहतं आणि षटकार मारणं तेवढं सोपं नसतं. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

