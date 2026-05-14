/Yograj Singh Controversy : महिलांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य? योगराज सिंग अडचणीत, पोलिसांत तक्रार! नक्की प्रकरण काय?

युवराज सिंह यांचे वडिल आता पुन्हा अडचणीत आले आहे, प्रदर्शित झालेल्या वेब सिरीजमधील अपमानजनक भाषेचा वापर केल्यामुळे योगराज सिंह यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नक्की प्रकरण काय यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
युवराज सिंहचे वडिल योगराज सिंह हे नेहमीच अनेक वादग्रस्त कारणांमुळे चर्चेत पाहायला मिळाले आहेत. अनेक खेळाडूंच्या खेळीवर त्याचबरोबर युवराज सिंह याच्या समर्थनात त्यांनी अनेकदा दिग्गज खेळाडूंवर वादग्रस्त वक्तव्य केले आहेत. सोशल मिडियावर ते नेहमी वादांमुळे चर्चेचे कारण ठरले आहेत. आता पुन्हा एकदा ते वादामुळे चर्चेत आहेत, त्यामुळे त्याच्यावर आता कारवाई देखील करण्यात आली आहे. 8 मे 2026 रोजी ॲमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर प्रदर्शित झालेल्या 'लुक्खे' या हिंदी वेब सीरिजचा एक सीन हा सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे, या वेब सीरिजमध्ये महिलांविरोधात अपमानजनक भाषेचा वापर केला आहे. आता या प्रकरणामुळे योगराज सिंह हे पुन्हा अडचणीत आले आहेत.
'लुक्खे' या वेब सिरीजमध्ये अपमानास्पद भाषेचा वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे या वेब सीरिजमधील भाषेच्या आधारे ॲडव्होकेट उज्ज्वल भासिन यांनी योगराज सिंग आणि इतरांविरुद्ध पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल केली आहे. योगराज सिंग यांनी अद्याप यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. एएनआयने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये ॲडव्होकेट उज्ज्वल भासिन यांनी महिला आयोगाने पंजाबच्या पोलीस महासंचालकांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रामध्ये त्यांनी योगराज सिंहवर त्यांनी काही आरोप केले आहेत. पंजाबी वेब सिरीजमध्ये महिलांच्या विरोधामध्ये आक्षेपार्ह आणि अपमानजनक भाषेचा वापर करुन महिलांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आता या प्रकरणाची पंजाब पोलिस मुख्यालयामधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने या प्रकरणाचा तपास केला आहे. त्यानंतर तात्काळ चौकशी करुन वेब सिरीजमधील कलाकार, लेखक आणि दिग्दर्शकांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. महिलांच्या सन्मान आणि प्रतिष्ठेच्या उल्लंघन करणे हे एक गंभीर प्रकरण आहे, त्यामुळे हे प्रकरण पंजाब राज्य आयोग अधिनियम, 2001 च्या कलम 12 अंतर्गत येते. आता या प्रकरणामध्ये आयोगाला स्वतःहून दखल घेण्याचा अधिकार आहे असे सांगण्यात आले आहे.
WATCH | Mohali, Punjab | On former cricketer and actor Yograj Singh's dialogue in web-series 'Lukkhe', Advocate Ujjval Bhasin says, "I have submitted a complaint to SSP Chandigarh against Yograj Singh, father of Yuvraj Singh... A video of his is circulating online in which he… pic.twitter.com/SB87JNft5Z— ANI (@ANI) May 13, 2026
वेब सिरीजच्या या भाषेबद्दल आयोगाने सेन्सॉर बोर्डाला या प्रकरणी स्पष्टीकरण देण्यासाठी सांगितले आहे. एवढेच नाही तर एका आठवड्याच्या आत ईमेलद्वारे आयोगाला कार्यवाही अहवाल देखील मागितला आहे. आता यावर योगराज सिंह यांची प्रतिक्रिया काय असणार आहे याबद्दल सर्वांना प्रतिक्षा आहे.